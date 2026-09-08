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'इतने में तो पूरी दुकान आ जाती!' बेटे ने बताई चश्मे की असली कीमत तो मां के उड़ गए होश; VIDEO हुआ वायरल

मां-बेटे के बीच चश्मे की कीमत को लेकर हुआ एक छोटा सा मजेदार सवाल-जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बेटे ने जब मां से अपने मेटा स्मार्ट ग्लास की कीमत का अंदाजा लगाने को कहा तो उन्होंने पहले 200-250 रुपये बताए. कीमत बढ़ाते-बढ़ाते वह 3 हजार तक पहुंचीं, लेकिन असली कीमत 50 हजार रुपये सुनते ही उनके एक्सप्रेशन देखने लायक था.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 08, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:26 AM IST
'इतने में तो पूरी दुकान आ जाती!' बेटे ने बताई चश्मे की असली कीमत तो मां के उड़ गए होश; VIDEO हुआ वायरल
Image Credit: 50 हजार के चश्मे की कीमत सुनकर मां के उड़े होश! Image credit: instagram/@ekbillekabaap

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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