'इतने में तो पूरी दुकान आ जाती!' बेटे ने बताई चश्मे की असली कीमत तो मां के उड़ गए होश; VIDEO हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बेटा अपनी मां के साथ बैठा दिखाई देता है. उसके पास मेटा के स्मार्ट ग्लास हैं और वह मां से पूछता है कि आखिर यह चश्मा कितने रुपये का होगा. मां बिना ज्यादा सोचे अपनी तरफ से कीमत बताना शुरू कर देती हैं.
वह सबसे पहले कहती हैं कि चश्मा करीब 200 या 250 रुपये का होगा. बेटे को शायद इसी जवाब का इंतजार था. वह मां से कहता है कि थोड़ा और बढ़ाकर बताइए. इसके बाद मां 1500 रुपये का अंदाजा लगाती हैं. लेकिन बेटा यहीं नहीं रुकता. वह बार-बार कीमत बढ़ाने को कहता है. मां भी अपने हिसाब से आंकड़ा बढ़ाती जाती हैं. पहले 2000 रुपये, फिर 2500 रुपये और आखिर में वह कह देती हैं कि शायद चश्मा 3000 रुपये का होगा.
मजेदार बात यह है कि मां को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चश्मे की कीमत वह कुछ हजार रुपये बता रही हैं, उसकी कीमत इससे कई गुना ज्यादा है. बेटा असली कीमत बताने से पहले उनसे मजाक में पूछता है कि अगर कीमत सुनकर झटका लगा तो क्या उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा. मां भी पूरे भरोसे से जवाब देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और कहती हैं कि अब कीमत बता दो. इसके बाद बेटा उन्हें बताता है कि इन चश्मों की कीमत 50 हजार रुपये है. बस फिर क्या था, कीमत सुनते ही मां के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाते हैं. उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक चश्मे के लिए कोई 50 हजार रुपये कैसे खर्च कर सकता है. वह दोबारा पूछती हैं कि क्या सच में इसकी कीमत 50 हजार रुपये है.
वीडियो का मजेदार हिस्सा सिर्फ कीमत सुनने तक सीमित नहीं है. कीमत जानने के बाद मां चश्मे को ध्यान से देखने लगती हैं. इसी दौरान उनकी नजर चश्मे में मौजूद कैमरा और रिकॉर्डिंग इंडिकेटर पर जाती है. वह बताती हैं कि उन्हें पहले से ही चश्मे पर लगी लाइट को देखकर कुछ अजीब लग रहा था. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चश्मे में यह लाइट क्यों है और यह रिकॉर्ड कैसे कर सकता है. बेटा जब उन्हें बताता है कि वह इसी चश्मे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और मां भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया और भी मजेदार हो जाती है. मां का यह बिल्कुल नेचुरल अंदाज ही वीडियो की सबसे खास बात बन गया.
यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर बिकास मीणा ने शेयर किया है. वीडियो में बेटे का मकसद मां को किसी तरह शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को कैमरे में कैद करना नजर आता है. मां भी बिना किसी बनावट के चश्मे की कीमत का अंदाजा लगाती हैं. उन्हें लगता है कि चश्मे की कीमत ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार रुपये हो सकती है. यही वजह है कि 50 हजार रुपये की कीमत सुनने के बाद उनका हैरान होना लोगों को इतना पसंद आ रहा है. वीडियो में मां की बातचीत और चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन इसे किसी स्क्रिप्टेड मजाक के बजाय घर के अंदर होने वाली एक आम बातचीत जैसा बनाते हैं. यही नेचुरल अंदाज सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है.
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने मां की प्रतिक्रिया पर खूब कमेंट किए. कई यूजर्स ने उनके एक्सप्रेशन को बेहद क्यूट बताया. कुछ लोगों ने कहा कि मां को इतनी महंगी चीज की कीमत का अंदाजा न होना बिल्कुल स्वाभाविक है. एक यूजर ने लिखा कि वह बेहद प्यारी हैं. वहीं दूसरे ने उनकी प्रतिक्रिया को 'क्यूटेस्ट रिएक्शन' बताया. एक अन्य यूजर ने भी मां की मासूमियत की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत प्यारी हैं. हालांकि, वीडियो देखने वाले लोगों के लिए सबसे मजेदार बात यह रही कि मां ने 50 हजार रुपये की कीमत के बारे में सोचा तक नहीं था. उनके लिए 3000 रुपये तक पहुंचना ही काफी बड़ा अनुमान था.
मेटा के स्मार्ट ग्लास सिर्फ देखने के लिए साधारण चश्मे जैसे नहीं हैं. इनमें कैमरा के साथ कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमत सामान्य चश्मों से काफी ज्यादा हो सकती है. लेकिन इस वीडियो में तकनीक से ज्यादा चर्चा उस मां की हो रही है, जिसने चश्मे को देखकर बिल्कुल अपने अंदाज में उसकी कीमत का अनुमान लगाया. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो इसलिए तेजी से लोगों का ध्यान खींचते हैं क्योंकि इनमें कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता. बस घर के अंदर मां-बेटे के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत होती है और उसी में रिश्ते की गर्माहट, मां की मासूमियत और बेटे की शरारत दिखाई देती है. 50 हजार रुपये की कीमत सुनकर मां का वह हैरान चेहरा अब इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसा रहा है.
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