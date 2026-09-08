'इतने में तो पूरी दुकान आ जाती!' बेटे ने बताई चश्मे की असली कीमत तो मां के उड़ गए होश; VIDEO हुआ वायरल

मजेदार बात यह है कि मां को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चश्मे की कीमत वह कुछ हजार रुपये बता रही हैं, उसकी कीमत इससे कई गुना ज्यादा है. बेटा असली कीमत बताने से पहले उनसे मजाक में पूछता है कि अगर कीमत सुनकर झटका लगा तो क्या उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा. मां भी पूरे भरोसे से जवाब देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और कहती हैं कि अब कीमत बता दो. इसके बाद बेटा उन्हें बताता है कि इन चश्मों की कीमत 50 हजार रुपये है. बस फिर क्या था, कीमत सुनते ही मां के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाते हैं. उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक चश्मे के लिए कोई 50 हजार रुपये कैसे खर्च कर सकता है. वह दोबारा पूछती हैं कि क्या सच में इसकी कीमत 50 हजार रुपये है.