नौकरी के लिए अप्लाई करना है बेवकूफी, इंजीनियर के इस बयान से मचा बवाल; जानें बिना एप्लिकेशन कैसे पाएं करोड़ों की जॉब

नौकरी पाने के लिए रिज्यूमे भेजना, फॉर्म भरना और HR के जवाब का इंतजार यही अब तक का आम तरीका रहा है. लेकिन Meta के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इस पूरी प्रक्रिया को ही सबसे बेवकूफी भरा काम बताया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके बयान ने जॉब सीकर्स के बीच नई बहस छेड़ दी है. उनका दावा है कि सैकड़ों एप्लिकेशन भेजने के बजाय अगर सही रणनीति अपनाई जाए, तो बिना अप्लाई किए भी करोड़ों की जॉब मिल सकती है. आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि कंपनियां खुद उनके पास ऑफर लेकर पहुंचीं?

670 एप्लिकेशन, 1000 मैसेज और फिर भी रिजेक्शन

Meta में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर मार्मिक पटेल ने बताया कि उन्होंने पारंपरिक तरीके से नौकरी पाने की पूरी कोशिश की. जनवरी से पहले तक वह 670 से ज्यादा जॉब एप्लिकेशन भेज चुके थे और 1000 से अधिक रिक्रूटर्स को मैसेज कर चुके थे. इसके बावजूद उन्हें कोई ठोस सफलता नहीं मिली. इसी अनुभव के बाद उन्होंने गुस्से और हताशा में जॉब एप्लाई करने की प्रक्रिया को सबसे बेकार काम बताया. उनका मानना है कि आज का जॉब मार्केट कुछ चुनिंदा लोगों के पक्ष में है, जहां भीड़ में शामिल होने से बेहतर है खुद को अलग साबित करना.

Add Zee News as a Preferred Source

रणनीति बदली और गेम पलट गया

लगातार नाकामी के बाद मार्मिक पटेल ने पूरी रणनीति बदल दी. उन्होंने मास एप्लिकेशन भेजना बंद कर दिया और अपना फोकस प्रोडक्ट बनाने, कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल नेटवर्किंग पर लगाया. वह सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क जैसे टेक हब्स में लोगों से आमने-सामने मिले. उन्होंने अपने काम को ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया ताकि लोग उनकी स्किल्स को देख सकें. इस बदलाव का असर जल्दी दिखा. जनवरी से मई के बीच ही 83 रिक्रूटर्स ने खुद उन्हें मैसेज किया, जिनमें बड़े AI लैब्स, Y Combinator स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियां शामिल थीं.

applying to jobs is the dumbest shit you can ever do. i learned the hard way. dmed a 1000 recruiters/engineers. did 670 apps. didn't get me anything. cause its not equally distributed: the top 10% of people take 90% of the jobs. it's the same everywhere else. the hottest… https://t.co/gEpcaViXS1 — Marmik Patel (@Marmik_Patel19) January 12, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

मार्मिक पटेल का कहना है कि आज की दुनिया विनर-टेक्स-ऑल बन चुकी है, जहां आपको हर हाल में खुद को विनर बनाना होगा. उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर 2 लाख से ज्यादा बार देखा गया और हजारों लोगों ने इससे सहमति जताई. एक यूजर ने लिखा कि पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर दूसरों की मदद करो. वहीं दूसरे ने कहा कि 1000 लोगों को ईमेल करने से बेहतर है ऐसा प्रोडक्ट बनाना, जिसके बारे में लोग खुद बात करें. कई लोगों ने पर्सनल ब्रांड बनाने, स्किल्स सिखाने और अपनी जर्नी पब्लिक में शेयर करने को आज की जॉब मार्केट की असली चाबी बताया.