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बर्थडे केक में निकला नुकीला लोहे का तार! अनजाने में निगल गया 3 साल का बच्चा, बेकरी की लापरवाही पर भड़की मां

Metal Wires Found In Birthday Cake: बच्चों के बर्थडे पर केक काटना खुशी का मौका होता है, लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे में तीन साल के एक बच्चे ने अनजाने में केक की सजावट में लगे लोहे के तार को खा लिया. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 11, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:47 PM IST
बर्थडे केक में निकला नुकीला लोहे का तार! अनजाने में निगल गया 3 साल का बच्चा, बेकरी की लापरवाही पर भड़की मां
Image Credit: Image credit: instagram/@reyaanshandmama

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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