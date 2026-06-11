/बर्थडे केक में निकला नुकीला लोहे का तार! अनजाने में निगल गया 3 साल का बच्चा, बेकरी की लापरवाही पर भड़की मां

परिवार जन्मदिन की तैयारी में व्यस्त था और बच्चे के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. लेकिन कुछ ही देर बाद वहां का माहौल अचानक बदल गया. बताया गया कि केक खाने के दौरान परिवार के दो बड़े बच्चों को कुछ सख्त चीज महसूस हुई. पहले तो लगा कि शायद कोई डेकोरेशन का हिस्सा होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि केक की सजावट को सहारा देने के लिए अंदर लोहे के पतले तार लगाए गए थे. परिवार के मुताबिक, केक ऑर्डर करते समय या डिलीवरी के दौरान उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. यही बात बाद में उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गई.