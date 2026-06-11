/बर्थडे केक में निकला नुकीला लोहे का तार! अनजाने में निगल गया 3 साल का बच्चा, बेकरी की लापरवाही पर भड़की मां

Metal Wires Found In Birthday Cake: बर्थडे पार्टी में बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान केक पर होता है. रंग-बिरंगी सजावट, खास डिजाइन और थीम बेस्ड केक आजकल काफी पसंद किए जाते हैं. लेकिन कई बार यही सजावट खतरे की वजह भी बन सकती है. ठाणे में सामने आई एक घटना ने कई माता-पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है.
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, तीन साल के रेयांश के जन्मदिन के लिए परिवार ने एक खास थीम वाला केक ऑर्डर किया था. केक देखने में बेहद खूबसूरत था और उस पर गोल्डन रंग की बॉलिंग पिन्स लगाई गई थीं. बच्चे को यह सजावट इतनी पसंद आई कि उसने खुद ही केक खाना शुरू कर दिया. लेकिन परिवार को अंदाजा नहीं था कि इन सजावटी हिस्सों के अंदर पतले लोहे के तार भी लगे हुए हैं.
परिवार जन्मदिन की तैयारी में व्यस्त था और बच्चे के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. लेकिन कुछ ही देर बाद वहां का माहौल अचानक बदल गया. बताया गया कि केक खाने के दौरान परिवार के दो बड़े बच्चों को कुछ सख्त चीज महसूस हुई. पहले तो लगा कि शायद कोई डेकोरेशन का हिस्सा होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि केक की सजावट को सहारा देने के लिए अंदर लोहे के पतले तार लगाए गए थे. परिवार के मुताबिक, केक ऑर्डर करते समय या डिलीवरी के दौरान उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. यही बात बाद में उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गई.
जब तक परिवार को पूरी बात समझ आई, तब तक उनका तीन साल का बच्चा दो तार निगल चुका था. यह जानकारी मिलते ही घर में अफरा-तफरी मच गई. बच्चे के माता-पिता तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने उसकी जांच की और जब एक्स-रे कराया, तो पता चला कि बच्चे की छोटी आंत में लोहे के तार पहुंच चुके हैं. यह देखकर परिवार की चिंता और बढ़ गई. हालांकि, डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए तत्काल सर्जरी करने के बजाय बच्चे को निगरानी में रखने का फैसला किया.
अस्पताल की मेडिकल टीम ने बच्चे की हालत पर लगातार नजर रखी और हर कुछ घंटे में उसकी स्थिति की सही तरीके से जांच की. डॉक्टरों का मानना था कि अगर तार शरीर के अंदर कोई चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें अपने आप बाहर निकलने का मौका दिया जा सकता है. परिवार के लिए यह इंतजार बेहद तनाव भरा था. हर गुजरते घंटे के साथ उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा था. लेकिन राहत की बात यह रही कि करीब 48 घंटे के अंदर दोनों तार अपने आप बच्चे के शरीर से बाहर निकल गए और बच्चे को किसी तरह की अंदरूनी चोट नहीं पहुंची.
घटना के बाद बच्चे की मां ने सोशल मीडिया पर पूरा अनुभव शेयर किया, जिसके बाद यह मामला तेजी से वायरल हो गया. उन्होंने बताया कि यह उनके परिवार के लिए बेहद डरावना अनुभव था. उनका कहना है कि अगर बड़े बच्चों को तार का पता नहीं चलता, तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी. मां ने दूसरे माता-पिता को सलाह दी कि बच्चों को केक देने से पहले उसकी सजावट को ध्यान से जांच लें. खासकर थीम बेस्ड और डिजाइनर केक में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है.
घटना के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि क्या बेकरी को पहले से ग्राहकों को ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि अगर केक में किसी भी तरह की न खाने वाली सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, तो ग्राहक को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि बच्चे की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए और ऐसी जानकारी छिपाना बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है. वहीं, कई लोगों ने कहा कि आजकल आकर्षक दिखने की होड़ में केक की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
मामला वायरल होने के बाद कई प्रोफेशनल बेकर्स ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी. कुछ बेकर्स का कहना है कि बड़े या थीम बेस्ड केक में कई बार सजावट को टिकाने के लिए तार, स्टिक या सपोर्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है. हालांकि, उनका मानना है कि ग्राहक को इसकी पूरी जानकारी देना बेकरी की जिम्मेदारी है. कई बेकर्स ने कहा कि वे खुद हर ऑर्डर के साथ ग्राहकों को बताते हैं कि केक में कौन-कौन सी चीजें खाने लायक नहीं हैं. उनका मानना है कि थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसों को रोक सकती है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटे बच्चे अक्सर सजावटी चीजों को भी खाने लगते हैं. चमकीले रंग, खिलौनों जैसे आकार और खास डिजाइन बच्चों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं. ऐसे में माता-पिता को बच्चों को केक देने से पहले सजावट के हिस्सों को अलग कर लेना चाहिए. खासतौर पर जन्मदिन और अन्य समारोहों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइनर केक के मामले में ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी माना जाता है.
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