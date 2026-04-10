'बच्चे मैं पाल रही हूं', बेरोजगार पति पर भड़की महिला, सबके सामने किया बेज्जत, लोगों के बीच छिड़ी बहस

Viral Video: सोशल मीडिया पर मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के पर बहस और मजेदार किस्से वायरल होते रहते हैं. ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आते हैं. कोई मेट्रो में सामान बेचने लगता है तो कोई डांस रील बनाने लगता है. इस बार कपल के बीच बहस का वीडियो सामने आया है. एक वाइफ अपने बेरोजगार पति को ताना मार रही है कि पूरा घर तो वो चला रही है. इस वीडियो को देख यूजर्स कह रहे हैं कि किसी पति ने तो कभी ऐसा वाइफ को नहीं बोला. जानें क्या थी पूरी बहस.

वीडियो में देखा जा सकता है पति पत्नी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं. इस दौरान जैसे ही मेट्रो के दरवाजे बंद होते हैं तो पत्नी भड़क जाती है गुस्से में कहती है कि मेट्रो छूट गई, जिस पर पति कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है. फिर पत्नी कहती है, "ठीक है मेरी वजह से छूट गई तो इसपर खुलकर बात कर लेते हैं." इसके बाद देखते ही देखते बहस तेज हो गई और महिला अपनी जिम्मेदारी गिनाने लगी. वो गुस्सा निकालते हुए कहती है, "घर मैं चला रही हूं, बच्चों की देखभाल मैं कर रही हूं. हर महीने 40-50 हजार रुपये भी कमा रही हूं. बताओ तुम क्या कर रहे हो." पति की बेरोजगारी पर सबके सामने ताना मारती पत्नी का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

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Kalesh b/w Husband and Wife inside Delhi Metro over Unemployed Husband pic.twitter.com/B8jlwzWkAy — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 9, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो एक्स पर @Ramraajya नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "जब पुरुष कमाता है तो वह पूरे परिवार के लिए कमाता है, लेकिन जब महिला कमाती है तो वह केवल अपने लिए कमाती है, यही मानसिकता का अंतर है." दूसरे यूजर ने लिखा, "एक बेरोजगार पुरुष की कोई इज्जत नहीं है." तीसरे यूजर ने कहा, "मर्द 'मर्द' नहीं होता, 'पैसा' मर्द होता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है