Metro Video: मेट्रो में लड़की ने लगाया लड़के को तमाचा, चुप रहा लड़का और फिर... देखें वायरल वीडियो
जरा हटके

Metro Video: मेट्रो में लड़की ने लगाया लड़के को तमाचा, चुप रहा लड़का और फिर... देखें वायरल वीडियो

 Metro Video: मेट्रो में लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Aug 13, 2025, 11:29 AM IST
Metro Video: ‘मेट्रो में आपका स्वागत है’ अक्सर इस लाइन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को आपने भी देखा होगा और अगर किस्मत अच्छी हुई तो मेट्रो में होने वाले मजेदार सीन को आपने खुद आंखों के सामने भी देख लिया होगा. मेट्रो का वीडियो अक्सर सोशल मीडिया में मीम्स के साथ वायरल होता नजर आता है. कभी कोई आंटी लड़ती दिखती हैं तो कभी कोई अजीबोगरीब कपल देखने को मिल जाता है. इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के को एक लड़की मेट्रो में सभी के सामने तमाचा लगा देती है.

चुपचाप सह गया तमाचा

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि लड़के और एक लड़की तमाचा लगा देती है और वो कुछ नहीं कहता है. लड़की के द्वारा मारे गए थप्पड़ को चुपचाप सह लेता है लेकिन बाद में कुछ ऐसा करता है कि हर किसी के होश उड़ जाते हैं और वो लड़की वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है.

इंस्टाग्राम के @funny_videos_1240 पेज पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है. वीडियो में देख सकते हैं कि मेट्रो में अचानक से ब्रेक लगता है और इस वजह से लड़का, लड़की को धक्का मार देता है या कहें कि अचानक गिर जाता है लेकिन आसपास देखे बिना लड़की, लड़के के थप्पड़ लगा देती है. साथ खड़ी दोस्त हंसने लगती है जबकि, आसपास के लोग देख रहे होते है. ये सब होने पर लड़का कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऐसे लेता है बदला

वायरल वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि लड़का थप्पड़ खाने के बाद कुछ नहीं कहता है लेकिन जब एक्स्जिट करने लगता है तो उस लड़की के तमचा लगाकर निकल पड़ता है. लड़की कुछ करती कि इससे पहले वो जा चुका होता है और गेट बंद हो जाता है. मेट्रो में ऐसा होता देख सभी हंस रहे होते हैं.

इस वीडियो पर कई यूजर्स कमेंट किया है. एक यूजर ने लिखा कि हिसाब बराबर. दूसरे यूजर ने लिखा कि गुलाबी शर्ट वाला लड़का जबरदस्त स्माइल कर रहा है. जबकि, कई ऐसे यूजर्स भी रहे जिन्होंने वीडियो को स्क्रिप्टेड बताया है. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लड़के के बदले लेने के स्टाइल को काफी पसंद किया जा रहा है.

Simran Singh

viralMetro

