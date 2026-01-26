खेती से लेकर सुपरमार्केट तक... बदलने वाली है ड्राई फ्रूट्स की दुनिया! 30 देशों ने माना हिंदुस्तान का लोहा

Advertisement
MEWA India 2026: भारत को दुनिया की 'मेवा राजधानी' बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है.  30 से अधिक देशों के दिग्गजों और 300 से ज्यादा प्रदर्शकों के इस महाकुंभ में रणनीति तैयार की गई कि कैसे भारत को आयात पर निर्भरता खत्म कर वैश्विक वैल्यू चेन का पावरहाउस बनाया जाए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 26, 2026, 12:50 PM IST
Global Nutrition Market: यशोभूमि में आयोजित 'मेवा इंडिया' महज एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत को दुनिया की 'मेवा राजधानी' बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है. 30 से अधिक देशों के दिग्गजों और 300 से ज्यादा प्रदर्शकों के इस महाकुंभ में रणनीति तैयार की गई कि कैसे भारत को आयात पर निर्भरता खत्म कर वैश्विक वैल्यू चेन का पावरहाउस बनाया जाए. 'विकसित भारत' की ओर कदम बढ़ाते हुए इस आयोजन में "जो भारत में खाएं, वही भारत में उगाएं" के मंत्र के साथ कृषि और तकनीक के संगम पर जोर दिया गया, ताकि आर्थिक समृद्धि सीधे किसान के खेत तक पहुंच सके. 

30 से ज्यादा देशों की भागीदारी

यह भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो है, जो नट्स, ड्राई फ्रूट्स और वैल्यू एडेड न्यूट्रिशन से जुड़ा है और 25 जनवरी तक चला. इस आयोजन का मकसद भारत को वैश्विक नट्स और ड्राई फ्रूट्स वैल्यू चेन के केंद्र में लाना है. इस मेले में अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत 30 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं. यहां नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बेरीज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग मशीनरी, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रदर्शित किए जा रहे हैं. इंटरनेशनल नट एंड ड्राइड फ्रूट काउंसिल की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी वैश्विक पहचान दी है.

ड्राई फ्रूट्स की क्यों बढ़ रही डिमांड?

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि जहां दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2 से 3 प्रतिशत की ग्रोथ से जूझ रही हैं, वहीं भारत 7 प्रतिशत से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. कम महंगाई और ज्यादा आमदनी से लोगों की जीवनशैली बदल रही है और पोषक खाद्य पदार्थों जैसे नट्स और ड्राई फ्रूट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने इसे ‘विकसित भारत’ का प्रतीक बताया.

गौरव वल्लभ ने कहा कि नट्स और ड्राई फ्रूट्स सिर्फ स्नैक्स नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान हैं. उन्होंने अपील की कि जो हम भारत में खाते हैं, उसे भारत में ही उगाया जाए ताकि आयात निवेश में बदले और खेत समृद्धि का स्रोत बनें. यह सोच भारत के कृषि और न्यूट्रिशन सेक्टर को नई दिशा दे सकती है. एनडीएफसी इंडिया के अध्यक्ष गुंजन विजय जैन ने कहा कि मेवा इंडिया अब एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय मंच बन चुका है, जो भारतीय उद्योग को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है. वहीं एनडीएफसी के सीईओ कर्नल नितिन सहगल ने बताया कि यह आयोजन तकनीक, गुणवत्ता मानकों और बाजार तक पहुंच पर गहरे संवाद का अवसर देता है.

महिलाओं और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस

MEWA India 2026 में महिलाओं की भागीदारी पर भी खास जोर दिया गया है क्योंकि यह सेक्टर भारत के सबसे महिला-प्रधान फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में से एक है. यहां खरीदार-विक्रेता बैठकें, रिटेल कनेक्ट प्रोग्राम और क्वालिटी व लॉजिस्टिक्स पर ज्ञान सत्र आयोजित हो रहे हैं, जो भारत को ग्लोबल हेल्दी स्नैकिंग और न्यूट्रिशन इकोसिस्टम में मजबूत स्थान दिलाने की तैयारी कर रहे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

