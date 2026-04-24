खांसी की दवा लेने गई थी महिला, X-Ray करवाया तो फेंफड़े में दिखी खोई हुई नोज रिंग! डॉक्टर भी दंग

Rare Medical Cases: मैक्सिको की एक महिला टिकटॉकर के साथ अजीब घटना घटी. पहले उसको लगा कि जो लगातार खांसी हो रही है उसकी वजह बदलता मौसम है, लेकिन जब 'एक्स-रे' ( X-ray) कराया तो पता चला कि नाक की नथ (nose ring) उसके फेफड़ों में अंदर जाकर फंस गई है. ये सब देखने के बाद डॉक्टरों के भी होश उड़ गए.
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कई बार ऐसी अजीब मेडिकल कंडीशन सामने आ जाती है जो डॉक्टरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है. इस बार मैक्सिको की एक महिला टिक टॉक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. महिला को लगातार खांसी की समस्या हो रही थी. जब चेकअप कराया तो ऐसा राज खुला जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा.
26 साल की मोनिका डेयानिरा काबरेरा बाराजास का ये अजीबोगरीब मामला तब सामने आया जब उन्होंने टिक टॉक पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. इस वीडियो को अभी तक 4.7 मिलियन से
ज्यादा बार देखा जा चुका है. मोनिका ने बताया कि ये धातु का टुकड़ा महाधमनी(aorta) से सिर्फ 0.5 मिलीमीटर की दूरी पर था. fox news के अनुसार, महिला का कहना है कि वो पीठ के बल लेटी हुई थी और इस दौरान महिला को पता ही नहीं चला कि अब ये रिंग का टुकड़ा अंदर चला गया.
महिला के अनुसार, जो ऑपरेशन पहले 20 मिनट में पूरा होना था, वो अब बेहद जटिल बनता जा रहा है. जब डॉक्टरों ने इस केस की जांच की तो पता चला कि वो धातु बॉडी के अंदर टिश्यू से चिपकने लगी है. जिससे उसे निकालना मुश्किल हो गया है. इसके अलावा महिला ने दावा का कहना है कि उन्हें सच में लग रहा था कि
जिसमें भारी रिस्क था. यहां तक की इस ऑपरेशन में जान जाने का भी खतरा हो सकता था. रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका ने ऑपरेशन से एक रात पहले अपनी फैमिली के लिए एक विदाई पत्र भी लिख लिया था.
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उन्होंने कहा, "मुझे सच में लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी. यह एक ऐसा डर था, जो मैं किसी को भी नहीं झेलने देना चाहती." ये सब देखने के बाद डॉक्टर्स भी हैरान थे कि धातु का ये टुकड़ा दिल के इतना करीब कैसे पहुंच गया. मोनिका के अनुसार, डॉक्टर ने कहा, "लगता है भगवान अपने लोगों का ख्याल रखते हैं."
ये कंडीशन काफी जोखिम भरी थी. अगर ये धातु का टुकड़ा दिल या फेफड़ों को नुकसान पहुंचा देता तो महिला की जान भी जा सकती थी. अब मोनिका का कहना है, "मुझे पियर्सिंग बहुत पसंद थी, खासकर मेरा सेप्टम पियर्सिंग, लेकिन इस डर के बाद मैं दोबारा ऐसा नहीं करवाऊंगी." इस घटना ने महिला के साथ साथ कई लोगों में नया डर पैदा कर दिया है.
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