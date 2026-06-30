रीयल लाइफ में आया 'बैटमैन'! चोरों को डक्ट टेप से बिजली के खंभे पर बांधा, चेहरे पर पोत दिया जोकर का मेकअप; वीडियो वायरल

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा मामला मैक्सिको के जलिस्को राज्य के लागोस डी मोरेनो शहर का है. पिछले कुछ समय से यहां बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी. इसी बीच अचानक कुछ ऐसे मामले सामने आने लगे, जिनमें कथित चोर सड़क किनारे खंभों से बंधे मिले. बताया जा रहा है कि पिछले करीब दो हफ्तों में कम से कम पांच लोगों को इसी तरह बांधा हुआ पाया गया. उनके हाथ-पैर डक्ट टेप से जकड़े हुए थे और कई मामलों में उनके मुंह पर भी टेप लगाया गया था. सबसे ज्यादा चर्चा उस तरीके की हो रही है, जिससे यह रहस्यमयी शख्स अपना संदेश छोड़ता है. लोगों के चेहरे पर स्पेनिश भाषा का शब्द ‘Ratero’ लिखा गया था, जिसका मतलब होता है चोर.