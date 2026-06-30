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रीयल लाइफ में आया 'बैटमैन'! चोरों को डक्ट टेप से बिजली के खंभे पर बांधा, चेहरे पर पोत दिया जोकर का मेकअप; वीडियो वायरल

नाइजीरिया के जलिस्को शहर में एक रहस्यमयी शख्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसे लोग ‘मैक्सिकन बैटमैन’ कह रहे हैं. दावा है कि यह शख्स बाइक चोरी करने वाले लोगों को पकड़कर डक्ट टेप से खंभे से बांध देता है और उनके पास एक बोर्ड छोड़ जाता है, जिस पर उन्हें चोर बताया जाता है. पुलिस अब इस अनजान शख्स की तलाश में जुटी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 30, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:10 AM IST
रीयल लाइफ में आया 'बैटमैन'! चोरों को डक्ट टेप से बिजली के खंभे पर बांधा, चेहरे पर पोत दिया जोकर का मेकअप; वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: X/@MarioNawfalSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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