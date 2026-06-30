रीयल लाइफ में आया 'बैटमैन'! चोरों को डक्ट टेप से बिजली के खंभे पर बांधा, चेहरे पर पोत दिया जोकर का मेकअप; वीडियो वायरल

मैक्सिको में इन दिनों एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति की चर्चा हो रही है, जिसके काम करने का तरीका किसी फिल्मी किरदार जैसा लग रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में कुछ लोग बिजली के खंभों से बंधे नजर आ रहे हैं. उनके शरीर पर डक्ट टेप लिपटा हुआ है और पास में एक बोर्ड रखा है, जिस पर उन्हें चोर बताया गया है.
इन्हीं घटनाओं की वजह से लोग इस अनजान शख्स को मजाक में ‘मैक्सिकन बैटमैन’ और ‘डार्क नाइट’ कह रहे हैं. हालांकि, पुलिस के लिए यह कोई हीरो वाली कहानी नहीं, बल्कि कानून अपने हाथ में लेने का मामला है. अब सुरक्षा एजेंसियां इस रहस्यमयी व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हैं.
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा मामला मैक्सिको के जलिस्को राज्य के लागोस डी मोरेनो शहर का है. पिछले कुछ समय से यहां बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी. इसी बीच अचानक कुछ ऐसे मामले सामने आने लगे, जिनमें कथित चोर सड़क किनारे खंभों से बंधे मिले. बताया जा रहा है कि पिछले करीब दो हफ्तों में कम से कम पांच लोगों को इसी तरह बांधा हुआ पाया गया. उनके हाथ-पैर डक्ट टेप से जकड़े हुए थे और कई मामलों में उनके मुंह पर भी टेप लगाया गया था. सबसे ज्यादा चर्चा उस तरीके की हो रही है, जिससे यह रहस्यमयी शख्स अपना संदेश छोड़ता है. लोगों के चेहरे पर स्पेनिश भाषा का शब्द ‘Ratero’ लिखा गया था, जिसका मतलब होता है चोर.
वायरल तस्वीरों में देखा गया कि कुछ लोगों के चेहरे पर मार्कर से ‘चोर’ लिखा हुआ था. इसके अलावा कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब निशान भी बनाए गए थे, जिन्हें लोग इस रहस्यमयी शख्स की पहचान या उसका सिग्नेचर स्टाइल बता रहे हैं. इन लोगों के पास एक गुलाबी रंग का बोर्ड भी लगाया गया था, जिस पर उन पर बाइक चोरी करने का आरोप लिखा होता था. इतना ही नहीं, कई बार कथित चोरी की गई बाइक भी मौके पर खड़ी मिली. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स ने इस शख्स की तुलना कॉमिक बुक के किरदार बैटमैन से करनी शुरू कर दी. लोगों का कहना है कि वह अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने की बजाय खुद ही ‘इंसाफ’ कर रहा है.
Mexico's Batman skips the cape, brings duct tape
Over in Lagos de Moreno, Jalisco, someone got tired of waiting on the police and started doing the job himself.
The method is less Gotham, more hardware store: hunt motorcycle thieves after dark, tape them to a lamppost, and… pic.twitter.com/SZMztLETWa
Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 27, 2026
इन घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे हैं. कई लोग इस शख्स के अंदाज को देखकर हैरान हैं, वहीं कुछ लोग इसे गलत तरीका बता रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसे कानून के हवाले करना चाहिए, न कि खुद सजा देनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से परेशान लोग शायद इस तरह के कदम को सही मान रहे हैं. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि खंभे से बंधे गए सभी लोग वास्तव में चोर थे या नहीं.
जलिस्को पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. अधिकारियों का कहना है कि खंभों से बंधे मिले लोगों को फिलहाल पीड़ित माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को खुद से सजा देने का अधिकार नहीं है. पुलिस के अनुसार, अब तक ऐसी पांच घटनाओं की पुष्टि हुई है. जांच में कुछ संदिग्ध वाहनों की जानकारी भी मिली है, लेकिन अभी तक इस रहस्यमयी शख्स को पकड़ा नहीं जा सका है. अधिकारियों ने कहा है कि सभी पीड़ितों को छुड़ाकर मेडिकल मदद दी गई है और पूरे मामले की जांच जारी है.
Mexico has a real-life ‘Batman of Lagos de Moreno’ hunting down thieves at night pic.twitter.com/q8XgDgLReR
— Interesting things (@awkwardgoogle) June 29, 2026
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब लोगों का भरोसा सिस्टम से कमजोर होने लगता है तो क्या वे खुद कानून हाथ में लेने लगते हैं? मैक्सिको के कई इलाकों में अपराध और सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता लंबे समय से बनी हुई है. ऐसे में इस तरह के रहस्यमयी किरदार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं. लेकिन पुलिस का कहना है कि अपराध रोकने का रास्ता कानून के जरिए ही होना चाहिए.
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह 'मैक्सिकन बैटमैन' कौन है? क्या वह सच में चोरी रोकना चाहता है या फिर किसी निजी वजह से यह सब कर रहा है? इस रहस्य का जवाब पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा. फिलहाल सोशल मीडिया पर यह अनजान शख्स लोगों की चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है.
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