Unique Marriage: शादी जिंदगी का एक ऐसा पल है जिसे हर कोई यादगार बनाना चाहता है. इसके लिए अब तरह-तरह की कोशिशें की जाती हैं. मीडिया में अक्सर कई शादियां अपनी भव्यता, अलग अंदाज या दूल्हे और दुल्हन की अलग एंट्री से सुर्खियां भी बनती हैं. इन दिनों एक शादी दुनियाभर की मीडिया की सुर्खियां बन रही है. खास बात ये है कि यह शादी मैक्सिको में हुई और इसमें दुल्हन इंसान नहीं बल्कि मगरमच्छ थी. दूल्हा भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि मैक्सिको (Mexico) के सैन पेड्रो हुआमेलुला शहर का मेयर था. चलिए इस शादी के बारे में करते हैं विस्तार से बात.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्सिको के सैन पेड्रो हुआमेलुला के मेयर क्‍टर ह्यूगो ने पिछले दिनों यह अनोखी शादी की है. उन्होंने इसे पूरे रीति-रिवाज के साथ किया है. इस शादी में हजारों लोग शामिल हुए और दूल्हे के रिश्तेदारों ने भी सारी रस्‍में निभाईं. इस खास शादी के पीछे की वजह भी बहुत ही खास है. दरअसल मैक्सिको की यह पुरानी परंपरा है. इस तरह की शादी इंसान के रिश्तों को पर्यावरण और जानवरों से मजबूत करने के लिए की जाती है. वहां की मान्यता है कि इस तरह करने से भगवान से मनचाही चीज मिल जाती है. ज्यादातर लोग अच्‍छी बारिश और अधिक मछली पाने के लिए ही इस तरह के आयोजन करते हैं. मेयर ने भी इसी मकसद से यह शादी की.

In an age-old ritual, a Mexican mayor married his alligator bride to secure abundance. Victor Hugo Sosa sealed the nuptials by kissing the alligator's snout https://t.co/jwKquOPg93 pic.twitter.com/Vmqh4GpEJu

— Reuters (@Reuters) July 1, 2022