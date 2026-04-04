10 मिनट के लिए 'मरी' महिला पहुंच गई 2030 में! होश में आते ही बताया भविष्य का वो सच, जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के उड़े होश

क्या मौत वाकई जीवन का आखिरी पड़ाव है, या यह किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है? मेक्सिको की एक मेडिकल स्टूडेंट रूबी रोल्गु के साथ जो हुआ, उसने न केवल आम लोगों को बल्कि बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. रूबी का दावा है कि जब डॉक्टर उन्हें 'क्लीनिकली डेड' घोषित कर चुके थे, तब उनकी आत्मा शांत अंधेरे में नहीं, बल्कि साल 2030 की गलियों में सैर कर रही थी. 10 मिनट तक धड़कनें रुकने के बाद जब वह वापस लौटीं, तो उनके पास भविष्य की एक ऐसी दास्तान थी जो किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, लेकिन उनके लिए वह पूरी तरह हकीकत थी.

10 मिनट के लिए मर गई थी महिला

मिरर यूके की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना पिछले साल अप्रैल की है जब 24 वर्षीय रूबी रोल्गु को फेफड़ों में खून के थक्के जमने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे पूरे 10 मिनट तक 'क्लीनिकली डेड' रहीं. डॉक्टरों ने उनके परिवार को यहां तक कह दिया था कि रूबी का दिमाग मर चुका है और उनके वापस जागने की कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. रूबी जब होश में आईं, तो उन्होंने बताया कि उन 10 मिनटों में उन्होंने अगले 5 सालों को दिन-ब-दिन अपनी आंखों के सामने जीते हुए देखा है.

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क्या सच में 2030 की दुनिया देख आईं?

रूबी ने भविष्य के जो नजारे बयां किए, वे बेहद सुकून देने वाले हैं. उन्होंने दावा किया कि साल 2030 में दुनिया आज की भागदौड़ से कहीं ज्यादा शांत और व्यवस्थित थी. उनके मुताबिक, भविष्य में लोग आज की तरह स्मार्टफोन के गुलाम नहीं थे, बल्कि तकनीक और ऑटोमेशन ने इंसानी काम को इतना आसान कर दिया था कि लोग अपने परिवार और समाज के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे थे. रूबी ने अपनी इस 'अतींद्रिय यात्रा' में खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को उम्रदराज होते हुए भी देखा. उनके अनुसार, आने वाला कल तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का एक अद्भुत मेल होने वाला है.

क्यों ‘नरक’ जैसा लगा वापस आना?

अक्सर लोग मौत के नाम से कांपते हैं, लेकिन रूबी का अनुभव इसके बिल्कुल उलट था. उन्होंने बताया कि भविष्य की वह दुनिया इतनी सुखद थी कि जब उनकी आंखें वापस साल 2025 के अस्पताल में खुलीं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ. रूबी ने कहा कि उन्हें एक रोशनी वाली सुरंग दिखी और अचानक वे अपने बेड पर थीं. होश में आते ही जब उन्होंने अपने भाई को देखा, तो वे चौंक गईं क्योंकि वह 2030 की उनकी यादों के मुकाबले काफी छोटा दिख रहा था. रूबी के शब्दों में, भविष्य की वह शांति इतनी गहरी थी कि इस शोर-शराबे वाली दुनिया में दोबारा लौटना उन्हें किसी नरक जैसा महसूस हुआ.

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