Miami Clothing Theft: अमेरिका के मियामी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के पॉश वाइनवुड इलाके में एक 22 साल के लड़के ने एक लग्जरी कपड़ों के शोरूम को लाखों का चूना लगा दिया. आरोपी का नाम धीर पटेल है, जो बड़े ही शातिर तरीके से पिछले कुछ महीनों से स्टोर से महंगे डिजाइनर कपड़े गायब कर रहा था. मजेदार बात यह है कि वह उसी स्टोर का ग्राहक भी था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ. लेकिन आखिरकार सीसीटीवी कैमरे ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया और पुलिस ने उसे दबोच लिया.
धीर पटेल बोयंतन बीच का रहने वाला है. मियामी पुलिस के मुताबिक, धीर इस स्टोर में 30 मार्च से लेकर पिछले सोमवार तक कई बार आया. वह स्टोर में एक आम ग्राहक की तरह एंट्री करता था. कभी-कभी वह स्टोर को कुछ सामान कैश के बदले बेचता भी था, जिससे स्टोर के मालिक और स्टाफ का उस पर भरोसा बढ़ गया था.
बैग में छिपाता था महंगे कपड़े
पुलिस जांच में सामने आया है कि धीर अपनी इस साख का गलत फायदा उठा रहा था. जब भी वह स्टोर में आता, तो चारों तरफ घूमकर महंगे डिजाइनर कपड़े चुनता था. इसके बाद वह मौका देखकर उन कपड़ों को अपने साथ लाए बैग में छिपा लेता था. फिर वह बिना पैसे दिए आराम से स्टोर से बाहर निकल जाता था.
Man Accused of Stealing Tens of Thousands of Dollars in Designer Clothes$25K Jeans.. Like WTH?mine be like $25
Dhir Patel faces a felony grand theft charge. Savonches, a luxury retailer selling rare high-end clothing and accessories at 78 NW 37th Street.
Police reports… pic.twitter.com/mQBMUelfhV
— American Crime Stories (@AmericanCrime01) June 17, 2026
ऐसे खुला चोरी का राज
इस चोरी का पता तब चला जब स्टोर के मालिक लुईस नेग्रिच को लगा कि उनके स्टॉक से कई कीमती कपड़े गायब हैं. जब उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तो उनके होश उड़ गए. फुटेज में धीर पटेल साफ तौर पर कपड़े चुराते और उन्हें बैग में छिपाते हुए दिखाई दे रहा था.
41 हजार डॉलर से 60 हजार डॉलर पहुंचा आंकड़ा
शुरुआत में पुलिस और जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया था कि चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 41,550 डॉलर है. लेकिन जब स्टोर के मालिक लुईस ने पूरे स्टॉक का बारीकी से हिसाब लगाया, तो यह नुकसान कहीं ज्यादा निकला. लुईस ने बताया कि अब यह चोरी लगभग 55,000 से 60,000 डॉलर (यानी करीब 50 लाख रुपये) के बीच पहुंच चुकी है.
दोबारा सामान बेचने आया और पकड़ा गया
शनिवार को धीर पटेल उसी स्टोर में दोबारा कुछ सामान बेचने के लिए पहुंचा. लेकिन इस बार स्टोर मालिक पहले से ही तैयार थे. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची मियामी पुलिस ने धीर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.
इस घटना के बाद स्टोर मालिक लुईस नेग्रिच ने कहा कि बस चोरी मत करो, यह बहुत सीधी सी बात है. आप जो भी बुरा करते हैं, वह घूमकर आपके पास वापस जरूर आता है. कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, धीर पटेल को 5,000 डॉलर का मुचलका भरने के बाद हिरासत से रिहा कर दिया गया है. हालांकि, उस पर ग्रैंड थेफ्ट का गंभीर मामला दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है.