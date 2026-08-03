/19 साल की उम्र, हॉस्टल का छोटा-सा कमरा और एक कागज... 42 साल बाद Michael Dell ने खोला अरबपति बनने का राज

हर बड़ी सफलता के पीछे कोई न कोई छोटा फैसला छिपा होता है. कई बार एक ऐसा पल आता है, जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है. दुनिया की मशहूर टेक कंपनी डेल टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और CEO माइकल डेल ने हाल ही में ऐसा ही एक किस्सा साझा किया, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित कर दिया.
माइकल डेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 42 साल पुराना एक दस्तावेज शेयर किया. पहली नजर में यह सिर्फ कंपनी की कमाई का एक साधारण रिकॉर्ड लगता है, लेकिन माइकल के लिए यही एक पन्ना उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला सबूत बन गया.
माइकल डेल ने जिस कागज को शेयर किया, वह Dell Computer Corporation का जुलाई 1984 तक के तीन महीनों का अर्निंग स्टेटमेंट था. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ऑस्टिन में पढ़ाई कर रहे थे. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि 42 साल पहले इसी एक पन्ने ने उनके माता-पिता को यह यकीन दिलाया था कि उन्हें दोबारा कॉलेज लौटने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय उन्हें अपना पूरा ध्यान कंपनी बनाने पर देना चाहिए. माइकल के मुताबिक, अगर उस समय उनके माता-पिता ने यह फैसला नहीं लिया होता, तो शायद उनकी जिंदगी पूरी तरह अलग होती.
आज Dell Technologies दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में गिनी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत बेहद साधारण तरीके से हुई थी. माइकल डेल ने कॉलेज के हॉस्टल के अपने छोटे से कमरे में पर्सनल कंप्यूटर अपग्रेड करने का काम शुरू किया था. उस दौर में कंप्यूटर तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर मशीन चाहते थे. माइकल ने इसी जरूरत को समझा और ग्राहकों के लिए कंप्यूटर अपग्रेड करना शुरू किया. धीरे-धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे और उनका छोटा-सा काम कारोबार में बदल गया.
This one page changed my life.
42 years ago today, it convinced my parents I shouldn't go back to college.
I started by upgrading PCs from a dorm room.
Today Dell is helping build the infrastructure that powers AI, from the edge to some of the world's largest AI factories.… pic.twitter.com/OF3KTMrBeH
— Michael Dell (@MichaelDell) July 31, 2026
माइकल डेल ने जो अर्निंग स्टेटमेंट शेयर किया, उसमें उस समय की कंपनी की कमाई का पूरा ब्योरा दिया गया था. रिकॉर्ड के मुताबिक, जुलाई 1984 तक के तीन महीनों में कंपनी ने कुल 8 लाख 88 हजार 821 डॉलर की कमाई की थी. वहीं, ग्रॉस प्रॉफिट करीब 1 लाख 98 हजार डॉलर से ज्यादा था. यही आंकड़े देखकर उनके माता-पिता को भरोसा हुआ कि उनका बेटा सिर्फ शौक में काम नहीं कर रहा, बल्कि उसका बिजनेस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके बाद उन्होंने माइकल को कॉलेज छोड़कर कंपनी पर पूरा ध्यान देने की अनुमति दे दी.
माइकल डेल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने शुरुआत सिर्फ कंप्यूटर अपग्रेड करने से की थी, लेकिन आज उनकी कंपनी दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा रही है. उन्होंने कहा कि Dell Technologies आज एज कंप्यूटिंग से लेकर दुनिया के बड़े AI डेटा सेंटर और AI फैक्ट्री तक के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा रही है. माइकल ने लोगों से कहा कि जिंदगी में कभी भी छोटे फैसलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही फैसले भविष्य बदल सकते हैं.
माइकल डेल की यह पोस्ट कुछ ही समय में वायरल हो गई. हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके सफर की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि यह सोचकर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी कंपनी कभी सिर्फ एक युवा छात्र के दिमाग में एक आइडिया के रूप में शुरू हुई थी. एक अन्य यूजर ने कहा कि जब भी Dell का नाम आता है, सबसे पहले लैपटॉप याद आते हैं, लेकिन अब इसके पीछे की कहानी जानकर उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया.
कई लोगों ने लिखा कि माइकल डेल की कहानी यह साबित करती है कि जिंदगी में कई बड़े बदलाव छोटे फैसलों से शुरू होते हैं. एक यूजर ने कहा कि उन्होंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसे छोटे फैसले लिए, जिनका असर बाद में बहुत बड़ा निकला. इसलिए माइकल की बात काफी प्रेरित करने वाली है. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि दुनिया के कई बड़े कारोबारियों को भी कभी न कभी अपने माता-पिता को यह समझाना पड़ा था कि कॉलेज छोड़ना गलत फैसला नहीं होगा.
माइकल डेल की कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है. यह उस भरोसे की कहानी भी है, जो परिवार ने सही समय पर अपने बेटे पर जताया. अगर उनके माता-पिता ने उस समय कमाई के उस छोटे से दस्तावेज पर भरोसा नहीं किया होता, तो शायद दुनिया को Dell जैसी कंपनी नहीं मिलती. आज माइकल डेल की यह 42 साल पुरानी याद लोगों को यही संदेश दे रही है कि हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है. कभी-कभी एक साधारण-सा कागज, एक छोटा फैसला या एक नया आइडिया पूरी जिंदगी बदल सकता है. इसलिए अगर आपके पास कोई अच्छा सपना है, तो उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि कौन-सा छोटा कदम आपको नई मंजिल तक पहुंचा दे, यह पहले से कोई नहीं जानता.