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19 साल की उम्र, हॉस्टल का छोटा-सा कमरा और एक कागज... 42 साल बाद Michael Dell ने खोला अरबपति बनने का राज

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Dell Technologies के CEO माइकल डेल ने 42 साल पुराना एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि यही एक पन्ना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था. इसी कागज को देखकर उनके माता-पिता ने उन्हें कॉलेज छोड़कर बिजनेस करने की इजाजत दी. आज उसी छोटे से फैसले ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल टेक कारोबारियों में शामिल कर दिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 03, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:30 AM IST
19 साल की उम्र, हॉस्टल का छोटा-सा कमरा और एक कागज... 42 साल बाद Michael Dell ने खोला अरबपति बनने का राज
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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