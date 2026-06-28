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ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहेगा! इस टेक कंपनी के ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान मिल रही हेयर स्टाइलिंग सुविधा, VIDEO वायरल

Microsoft Viral Video: माइक्रोसॉफ्ट की एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में कर्मचारी लंच ब्रेक के दौरान ऑफिस के अंदर ही प्रोफेशनल हेयर ब्लो-ड्राई करवाती नजर आ रही है. इस सर्विस को देखकर लोग कंपनी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ऑफिस में काम करना किसी लग्जरी अनुभव से कम नहीं है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 28, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:26 AM IST
ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहेगा! इस टेक कंपनी के ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान मिल रही हेयर स्टाइलिंग सुविधा, VIDEO वायरल
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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