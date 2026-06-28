/ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहेगा! इस टेक कंपनी के ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान मिल रही हेयर स्टाइलिंग सुविधा, VIDEO वायरल

Microsoft Viral Video: ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर लोगों के लिए लंच ब्रेक का मतलब होता है खाना खाना, थोड़ा आराम करना या दोस्तों के साथ बातचीत करना. लेकिन अगर इसी ब्रेक में आपको ऑफिस के अंदर ही सैलून जैसी सुविधा मिल जाए तो शायद यह किसी सपने जैसा लगेगा.
ऐसा ही कुछ दिखाया है माइक्रोसॉफ्ट की एक कर्मचारी ने, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह अपने ऑफिस के अंदर ही हेयर स्टाइलिंग करवाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो ने लोगों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है कि आखिर बड़ी टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए कितनी सुविधाएं देती हैं.
यह वीडियो आयरलैंड स्थित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बताया जा रहा है. यहां काम करने वाली शैफाली गर्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शैफाली ऑफिस के अंदर मौजूद एक सैलून जैसी जगह पर बैठी हुई हैं. वहां एक प्रोफेशनल उनके बालों की ब्लो-ड्राई स्टाइलिंग कर रहा है. कुछ ही देर बाद वह नए लुक के साथ वापस अपने काम पर लौट जाती हैं. वीडियो शेयर करते हुए शैफाली ने लिखा कि उनके लंच ब्रेक में प्रोफेशनल ब्लो-ड्राई भी शामिल है. उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करने की कई छोटी-छोटी सुविधाओं में यह एक ऐसी चीज है, जिसे वह काफी पसंद करती हैं.
शैफाली ने अपने पोस्ट में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि कंपनी अपने कर्मचारियों के आराम और वेलनेस पर भी ध्यान देती है. उनके अनुसार, कंपनी में कर्मचारियों के लिए कई तरह के वेलनेस प्रोग्राम, सीखने के मौके और बेहतर वर्क एनवायरमेंट उपलब्ध कराए जाते हैं. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी छोटी सुविधाएं भी कर्मचारियों को काफी अच्छा महसूस कराती हैं. इससे यह एहसास होता है कि कंपनी सिर्फ काम करवाने पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों की जरूरतों और खुशी पर भी ध्यान दे रही है.
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने मजेदार कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि अब तो माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के लिए रिज्यूमे भेजना पड़ेगा. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि पहले पता होता कि ऑफिस में ऐसी सुविधाएं मिलती हैं तो वह भी टेक कंपनी में जाने की कोशिश करते. कई लोगों ने लिखा कि ऐसी सुविधाएं कर्मचारियों को तनाव कम करने और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती हैं. कुछ यूजर्स ने माइक्रोसॉफ्ट से सवाल भी किया कि यह कौन सा ऑफिस है, क्योंकि उनके यहां तो ऐसी सुविधा नहीं मिलती. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद यह सुविधा सिर्फ किसी खास ऑफिस लोकेशन में उपलब्ध है.
वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आया कि क्या माइक्रोसॉफ्ट के हर ऑफिस में कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं मिलती हैं? हालांकि, कंपनी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि दुनियाभर के सभी ऑफिस में इस तरह की सुविधा दी जाती है. संभावना है कि यह आयरलैंड ऑफिस की किसी खास कर्मचारी सुविधा या वेलनेस प्रोग्राम का हिस्सा हो. बड़ी कंपनियां अक्सर अपने अलग-अलग ऑफिस में कर्मचारियों के लिए अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं.
इस वीडियो ने एक बार फिर ऑफिस कल्चर को लेकर चर्चा शुरू कर दी है. आज के समय में कई कंपनियां सिर्फ सैलरी और काम तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि कर्मचारियों के अनुभव और सुविधा पर भी ध्यान दे रही हैं. खासकर टेक कंपनियां अपने ऑफिस को ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हैं, जहां कर्मचारी लंबे समय तक आरामदायक माहौल में काम कर सकें. कई लोगों का मानना है कि जब कर्मचारियों को बेहतर माहौल और सुविधाएं मिलती हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है.
माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी का यह वीडियो भले ही सिर्फ हेयर स्टाइलिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसने ऑफिस की बदलती सोच को दिखाया है. आज के दौर में नौकरी सिर्फ काम करने की जगह नहीं रह गई है. कर्मचारी अब ऐसी जगह चाहते हैं जहां उन्हें सम्मान, सुविधा और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस मिल सके. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे देखकर यही कह रहे हैं कि अगर ऑफिस ऐसा हो तो काम करने का मजा ही अलग होगा.
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