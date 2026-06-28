/ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहेगा! इस टेक कंपनी के ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान मिल रही हेयर स्टाइलिंग सुविधा, VIDEO वायरल

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने मजेदार कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि अब तो माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के लिए रिज्यूमे भेजना पड़ेगा. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि पहले पता होता कि ऑफिस में ऐसी सुविधाएं मिलती हैं तो वह भी टेक कंपनी में जाने की कोशिश करते. कई लोगों ने लिखा कि ऐसी सुविधाएं कर्मचारियों को तनाव कम करने और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती हैं. कुछ यूजर्स ने माइक्रोसॉफ्ट से सवाल भी किया कि यह कौन सा ऑफिस है, क्योंकि उनके यहां तो ऐसी सुविधा नहीं मिलती. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद यह सुविधा सिर्फ किसी खास ऑफिस लोकेशन में उपलब्ध है.