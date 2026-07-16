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अरबपति ने प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए जमीन नहीं, समुद्र को बनाया घर; 800 करोड़ की Superyacht में जीते थे लग्जरी लाइफ

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल बनाने वाले टेक दिग्गज चार्ल्स सिमोनी ने जमीन पर महंगे घर खरीदने के बजाय समुद्र को अपना ठिकाना बना लिया था. करीब 100 मिलियन डॉलर की सुपरयॉट 'Skat' में वह साल के आधे समय तक रहते थे. इस तैरते घर ने उन्हें लग्जरी लाइफ के साथ-साथ अलग-अलग जगहों के प्रॉपर्टी टैक्स और नियमों से भी राहत दी. उनकी यह अनोखी सोच आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 16, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:25 AM IST
अरबपति ने प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए जमीन नहीं, समुद्र को बनाया घर; 800 करोड़ की Superyacht में जीते थे लग्जरी लाइफ

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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