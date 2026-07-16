/अरबपति ने प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए जमीन नहीं, समुद्र को बनाया घर; 800 करोड़ की Superyacht में जीते थे लग्जरी लाइफ

दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास आलीशान घरों की कमी नहीं होती. बड़े शहरों में महंगे अपार्टमेंट, प्राइवेट विला और लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदना अरबपतियों के लिए आम बात है. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के दिग्गज इंजीनियर चार्ल्स सिमोनी ने इस मामले में बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उन्होंने जमीन पर घर बनाने के बजाय समुद्र में अपना ऐसा ठिकाना बनाया, जिसे देखकर बड़े-बड़े लोग भी हैरान रह गए.
चार्ल्स सिमोनी ने 233 फीट लंबी एक सुपरयॉट बनवाई, जिसका नाम था 'Skat'. यह सिर्फ एक लग्जरी जहाज नहीं था, बल्कि उनके लिए चलता-फिरता घर, ऑफिस और सफर का साथी था. करीब 100 मिलियन डॉलर यानी लगभग 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की इस सुपरयॉट में वह कई सालों तक हर साल करीब छह महीने बिताते थे.
चार्ल्स सिमोनी दुनिया के जाने-माने टेक एक्सपर्ट हैं. उन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. अरबों डॉलर की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने अलग-अलग देशों में घर खरीदने के बजाय एक अनोखा फैसला लिया. फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सिमोन्यी के पास कुल संपत्ति लगभग 7.2 अरब डॉलर थी. सिमोनी ने महसूस किया कि कई देशों में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद टैक्स, मेंटेनेंस और स्थानीय नियमों का सामना करना पड़ता है. खासकर अमेरिका के महंगे राज्यों जैसे कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी टैक्स काफी ज्यादा हो सकता है. इसके बाद उन्होंने एक ऐसा समाधान निकाला, जिसमें उन्हें लग्जरी लाइफ भी मिले और किसी एक जगह से बंधना भी न पड़े. उन्होंने समुद्र में चलने वाला अपना खुद का महल तैयार कर लिया.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Skat सुपरयॉट सिर्फ घूमने के लिए इस्तेमाल होने वाली यॉट नहीं थी. सिमोनी इसे अपना ऑफिस भी बनाकर इस्तेमाल करते थे. वह इस पर रहते, काम करते और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घूमते थे. इस सुपरयॉट में हर तरह की मॉडर्न सुविधा मौजूद थी. इसमें शानदार कमरे, आर्ट गैलरी जैसा इंटीरियर, हेलिपैड और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था. सिमोनी कई बार यूरोप के बड़े शहरों में अपनी यॉट को ऐसे स्थानों पर खड़ा करते थे, जहां आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना लगभग नामुमकिन होता है. नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों की राजधानियों में उनकी यॉट राजमहलों के पास तक दिखाई देती थी. उन्होंने मजाक में कहा था कि उनकी तैरती हुई प्रॉपर्टी उन्हें दुनिया की सबसे शानदार लोकेशन, बेहतरीन बाथरूम और शानदार रेस्टोरेंट सब कुछ एक साथ देती है.
चार्ल्स सिमोनी की सुपरयॉट का डिजाइन भी इसे बाकी लग्जरी यॉट से अलग बनाता था. जहां ज्यादातर सुपरयॉट गोल और चमकदार डिजाइन की होती हैं, वहीं सिमोनी ने कुछ अलग बनाने का फैसला किया. उन्होंने जर्मनी की मशहूर शिपयार्ड कंपनी Lürssen से इस यॉट को तैयार करवाया. इसके डिजाइन के लिए फेमस डिजाइनर एस्पेन ओइनो को चुना गया. इसका बाहरी डिजाइन किसी मिलिट्री जहाज जैसा दिखता था. इसका रंग ग्रे था और इसके किनारे काफी शार्प थे. इसकी शक्ल इतनी अलग थी कि एक बार एक असली युद्धपोत ने भी इसे देखकर कुछ देर के लिए इसे सैन्य जहाज समझ लिया था. हालांकि बाहर से यह काफी सख्त दिखती थी, लेकिन अंदर से यह किसी लग्जरी होटल से कम नहीं थी. इसमें दुनिया के बड़े कलाकारों की कलाकृतियां और शानदार फर्नीचर लगाए गए थे.
चार्ल्स सिमोनी चाहते थे कि उनकी यॉट पर उन्हें पूरी शांति मिले. इसके लिए इसमें खास नॉइस कंट्रोल सिस्टम लगाया गया था. यॉट के इंजन, जनरेटर और दूसरी भारी मशीनों को इस तरह लगाया गया था कि उनकी आवाज और कंपन अंदर तक न पहुंचे. बताया जाता है कि चलते समय भी इसके अंदर का माहौल इतना शांत रहता था कि यह किसी लाइब्रेरी जैसा महसूस होता था.
चार्ल्स सिमोनी की सोच हमेशा नई चीजों को अपनाने वाली रही है. माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हुए उन्होंने कंप्यूटर की दुनिया बदलने वाले सॉफ्टवेयर तैयार करने में योगदान दिया. लेकिन उनका जुनून सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा. वह अंतरिक्ष यात्रा करने वाले चुनिंदा लोगों में भी शामिल रहे. उन्होंने 2007 और 2009 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की और वह अंतरिक्ष पर्यटन करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति बने, जिन्होंने दो बार यह सफर किया.
करीब दो दशक तक 'Skat' में जिंदगी बिताने के बाद सिमोनी ने साल 2021 में इसे बेच दिया. लेकिन समुद्र से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने इससे भी बड़ी सुपरयॉट 'Norn' खरीदी. यह करीब 295 फीट लंबी है और इसकी कीमत लगभग 250 मिलियन डॉलर बताई जाती है. चार्ल्स सिमोनी की कहानी बताती है कि अमीर लोग सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि अपनी जरूरत और सोच के हिसाब से नई-नई चीजें भी बनाते हैं. जहां ज्यादातर लोग जमीन पर महंगे घरों का सपना देखते हैं, वहीं सिमोनी ने समुद्र को अपना घर बनाकर एक नई मिसाल पेश कर दी. उनकी 233 फीट की सुपरयॉट आज भी लग्जरी लाइफ और अनोखी सोच का शानदार उदाहरण मानी जाती है.