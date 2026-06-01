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Hindi Newsजरा हटकेमैं 48 लाख कमाता हूं, वो 8 लाख... फिर भी गर्लफ्रेंड दिखाती है तेवर! माइक्रोसॉफ्ट टेक इंजीनियर का छलका दर्द

मैं 48 लाख कमाता हूं, वो 8 लाख... फिर भी गर्लफ्रेंड दिखाती है तेवर! माइक्रोसॉफ्ट टेक इंजीनियर का छलका दर्द

माइक्रोसॉफ्ट के एक सीनियर प्रोडक्ट डेवलपर ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया है. जानिए कैसे $48 LPA और $8 LPA के सैलरी गैप की वजह से उनका लिव-इन रिलेशनशिप टूटने की कगार पर पहुंच गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:20 AM IST
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मैं 48 लाख कमाता हूं, वो 8 लाख... फिर भी गर्लफ्रेंड दिखाती है तेवर! माइक्रोसॉफ्ट टेक इंजीनियर का छलका दर्द

Microsoft Techie Salary Gap: कहते हैं प्यार में अमीर-गरीब या पैसे का कोई मोल नहीं होता, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल लाइफ और लिव-इन रिलेशनशिप की आती है, तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ग्रेपवाइन' पर एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर का दर्द तेजी से वायरल हो रहा है. इस टेक इंजीनियर का दावा है कि उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की सैलरी में जमीन-आसमान का अंतर है, जो अब उनके हंसते-खेलते रिश्ते को धीरे-धीरे दीमक की तरह चाट रहा है. पैसों की वजह से रोज होने वाले झगड़ों ने उनके प्यार को खत्म करना शुरू कर दिया है.

शुरुआत रही शानदार, पर आगे की राह मुश्किल

माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर के पद पर काम करने वाले एक शख्स ने 'GoofyPanda' नाम के छद्म नाम से इंटरनेट पर अपनी कहानी शेयर की है. उसने बताया कि इस साल की शुरुआत में उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक साथ लिव-इन में रहने का फैसला किया था. शुरुआत में सब कुछ बहुत मैच्योर और सॉर्टेड लग रहा था. दोनों ने मिलकर ऑफिस के पास एक बेहद खूबसूरत फ्लैट किराए पर लिया और खुशी-खुशी शिफ्ट हो गए. लेकिन उनका यह हनीमून पीरियड ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका.

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48 लाख बनाम 8 लाख का बड़ा अंतर

टेक इंजीनियर ने बताया कि जब फ्लैट का रेंट, भारी-भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट और ग्रॉसरी के असली बिल आने शुरू हुए, तब उन्हें आर्थिक असमानता का अहसास हुआ. टेकिए की सालाना सैलरी जहां 48 लाख रुपये (Rs 48 LPA) है, वहीं उसकी गर्लफ्रेंड की सैलरी महज 8 लाख रुपये (Rs 8 LPA) है. इस बड़े अंतर को संभालने के लिए टेकिए ने अपने सीनियर कलीग्स से सलाह भी ली और एक जॉइंट अकाउंट खोला. उसने जिम्मेदारी दिखाते हुए घर के कुल खर्चों का 85 प्रतिशत हिस्सा खुद उठाना शुरू कर दिया ताकि उसकी गर्लफ्रेंड पर बोझ न पड़े.

कार रिपेयरिंग बिल ने तोड़ा सब्र का बांध

इंजीनियर का कहना है कि वो रेंट से लेकर लाइफस्टाइल के बड़े खर्चे खुद संभाल रहा था, लेकिन हाल ही में आई एक मुसीबत ने सब कुछ बदल दिया. इस हफ्ते उनकी कार खराब हो गई, जिसका रिपेयरिंग बिल काफी मोटा आया. जब टेकिए ने इस खर्च को आपस में बांटने की बात कही, तो उसकी गर्लफ्रेंड भड़क गई और डिफेंसिव मोड में आ गई. बात करने के बजाय उसने इस मुद्दे से दूरी बना ली. इंजीनियर ने लिखा, "पैसों को लेकर होने वाली हर छोटी लड़ाई मेरे दिल में उसके लिए बची-खुची फीलिंग्स को भी खत्म कर रही है."

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इंटरनेट पर छिड़ गई बहस

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि अगर इंजीनियर लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखता है, तो उसे खर्चों का बड़ा हिस्सा खुशी-खुशी उठाना चाहिए और लड़की के करियर ग्रोथ में मदद करनी चाहिए. वहीं, दूसरी तरफ कई यूजर्स का मानना है कि लड़की का ऐसा रवैया गलत है. अगर वो रिश्ते को लेकर गंभीर होती, तो पैसे की बात पर इस तरह मुंह नहीं छिपाती बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करती.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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