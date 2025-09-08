घर-कार सबकुछ लोन पर, पर खुशी कहां? इस वायरल Video ने खोला मिडिल क्लास इंडियन का दर्द
Job Pressure India: भारत के मिडिल क्लास परिवारों की असली हकीकत दिखाई गई है. वीडियो में बताया गया है कि कैसे लोग बड़े-बड़े अपार्टमेंट और गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, लेकिन सब कुछ लोन और EMI पर होने की वजह से जिंदगी तनाव और मजबूरी में फंस जाती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:53 PM IST
Middle Class Reality in India: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारत के मिडिल क्लास परिवारों की असली हकीकत दिखाई गई है. वीडियो में बताया गया है कि कैसे लोग बड़े-बड़े अपार्टमेंट और गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, लेकिन सब कुछ लोन और EMI पर होने की वजह से जिंदगी तनाव और मजबूरी में फंस जाती है.

क्या सिर्फ दिखावे के लिए ही बनते हैं ये लग्जरी अपार्टमेंट?

वीडियो की शुरुआत एक सोसाइटी के स्विमिंग पूल से होती है, जिसे देखने वाला शख्स कहता है कि उसके पास तैरने का समय नहीं है, बस देखने भर का टाइम है. यही असलियत है- सुविधाएं हैं, पर समय और आजादी नहीं. वीडियो में बताया गया कि ज्यादातर लोगों ने EMI पर घर और कार खरीदी होती है. ऐसे में अगर नौकरी चली जाए तो सब कुछ खतरे में पड़ सकता है. इसी डर से लोग न चाहते हुए भी अपनी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते.

बैंक की EMI बन गई जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ?

हर महीने 60-70 हजार रुपये EMI चुकाने का दबाव इतना ज्यादा है कि लोग अपनी सेहत और परिवार की खुशी से ज्यादा बैंक की किस्तों को प्राथमिकता देने लगते हैं. यह बोझ उनके सपनों को कहीं न कहीं दबा देता है.

क्यों परिवार ही इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी की सुविधाएं?

वीडियो में कहा गया कि इन सोसाइटियों की सुविधाओं का असली इस्तेमाल सिर्फ वही करते हैं जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है. नौकरीपेशा लोग तो बस EMI चुकाने और काम में झोंकने में लगे रहते हैं. वीडियो पर एक यूज़र ने लिखा कि EMI का बोझ उठाने से अच्छा है किराए पर रहना, जब तक कि आप आराम से बिना लोन लिए घर नहीं खरीद सकते. सोशल मीडिया पर एक कमेंट ने सबका ध्यान खींचा, “महाभारत कहता है कि असली अमीर वही है जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है.”

क्या पैसे से ज्यादा कीमती है समय और सेहत?

वीडियो ने यह सिखाया कि पैसा दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय और बिगड़ी हुई सेहत कभी वापस नहीं आती. इसलिए जिंदगी को सिर्फ EMI तक सीमित करना सही नहीं है. यह वायरल वीडियो सिर्फ एक सोसाइटी का नजारा नहीं दिखाता, बल्कि पूरे मिडिल क्लास इंडिया की कड़वी सच्चाई सामने रखता है. EMI और लोन की जंजीरें लोगों को ऐसी लाइफ जीने पर मजबूर कर रही हैं, जिसमें उनके सपने और आजादी दोनों ही कैद हो गए हैं.

