Gen Z या फिर मिलेनियल्स, सबसे ज्यादा छुट्टियां कौन मनाता है? सही जवाब है...

Gen Z and Millennials Travel Report: आजकल सफर सिर्फ नक्शे पर जगहें टिक करने भर का खेल नहीं रह गया है. यात्रा अब लोगों की पहचान और सोच का आईना बन गई है. खासकर मिलेनियल्स (1981-1996 में जन्मे) और जेन जी (1997-2012 में जन्मे) ने ट्रैवल को एक नया रंग दे दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:14 PM IST
Gen Z vs Millennials Travel: आजकल सफर सिर्फ नक्शे पर जगहें टिक करने भर का खेल नहीं रह गया है. यात्रा अब लोगों की पहचान और सोच का आईना बन गई है. खासकर मिलेनियल्स (1981-1996 में जन्मे) और जेन जी (1997-2012 में जन्मे) ने ट्रैवल को एक नया रंग दे दिया है. मिलेनियल्स अपने बजट को ध्यान में रखते हुए यादगार ट्रिप्स चुनते हैं, जबकि जेन जी अचानक लिए गए फैसलों, एडवेंचर और नएपन को ज्यादा अहमियत देता है.

मिलेनियल्स और जेन जी में फर्क कहां दिखता है?

हालांकि दोनों पीढ़ियों को घूमना पसंद है, लेकिन खर्च करने का तरीका अलग है. मिलेनियल्स सोच-समझकर खर्च करते हैं और बजट का संतुलन बनाए रखते हैं. वहीं, जेन जी नए अनुभवों और रोमांच के लिए दिल खोलकर पैसे खर्च करता है. यही वजह है कि 2025 में भारत का ट्रैवल कल्चर तेजी से बदल रहा है.

क्या दोनों दूसरों के लिए भी खर्च करते हैं?

एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है कि मिलेनियल्स और जेन जी अपने दोस्तों, पार्टनर्स और परिवार पर खर्च करने से हिचकते नहीं हैं.

मिलेनियल्स में से 89% और जेन जी में से 88% अपने प्रियजनों की ट्रैवल कॉस्ट उठाने के लिए तैयार हैं.

जेन जी में 83% दोस्त की छुट्टियों का खर्च उठाने को राज़ी हैं, जबकि मिलेनियल्स में यह आंकड़ा 75% है.

खर्च करने के अंदाज में क्या अंतर है?

जहां जेन जी इस साल 89% ज्यादा ट्रैवल पर खर्च करने का सोच रहे हैं, वहीं मिलेनियल्स में यह संख्या सिर्फ़ 42% है.

मिलेनियल्स 65% तक अनोखे अनुभवों पर पैसा खर्च करने को तैयार हैं.

जेन जी शॉर्ट ट्रिप्स को ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि मिलेनियल्स भी इसी ट्रेंड का हिस्सा हैं.

यात्रा के मकसद में क्या है अंतर?

जेन जी के लिए एडवेंचर और फूड सबसे अहम हैं, जबकि मिलेनियल्स संस्कृति और भोजन के अनुभवों को ज्यादा महत्व देते हैं.

जेन जी के 68% लोग रिलैक्स करने के लिए सोलो ट्रिप्स करते हैं.

मिलेनियल्स में 65% लोग भी यही ट्रेंड अपना रहे हैं.

डेस्टिनेशन चुनते समय क्या देखते हैं?

मिलेनियल्स और जेन जी दोनों के लिए सेफ्टी, बजट और मौसम बहुत मायने रखते हैं. लेकिन मिलेनियल्स इन पहलुओं पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं.

सेफ्टी: मिलेनियल्स 72%, जेन जी 66%

वैल्यू फॉर मनी: मिलेनियल्स 66%, जेन जी 61%

नतीजा क्या निकला?

मिलेनियल्स और जेन जी दोनों ही यात्रा को रिश्तों, अनुभवों और खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया मानते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि मिलेनियल्स संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं और जेन जी दिल खोलकर नएपन का मजा लेता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

