Advertisement
trendingNow13080022
Hindi Newsजरा हटकेनौकरी छोड़ो, भीख मांगो! इस भिखारी के पास है 3 आलीशान मकान, खुद की कार और ड्राइवर; पढ़ें पूरी पोल-पट्टी

नौकरी छोड़ो, भीख मांगो! इस भिखारी के पास है 3 आलीशान मकान, खुद की कार और ड्राइवर; पढ़ें पूरी पोल-पट्टी

Mangilal Case: भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम में प्रशासन को चौंकाने वाला मामला मिला. सराफा में वर्षों से भीख मांगने वाला दिव्यांग शख्स करोड़ों की संपत्ति और लाखों की सालाना कमाई का मालिक निकला. जांच जारी है और सख्त कार्रवाई के संकेत हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौकरी छोड़ो, भीख मांगो! इस भिखारी के पास है 3 आलीशान मकान, खुद की कार और ड्राइवर; पढ़ें पूरी पोल-पट्टी

Millionaire Beggar: इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए चल रही प्रशासनिक मुहिम के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने अधिकारियों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया. सराफा इलाके में लकड़ी के पटरे पर बैठकर वर्षों से भीख मांगने वाला मंगीलाल दरअसल एक करोड़पति निकला. जिला प्रशासन ने जब उसे रेस्क्यू कर दस्तावेजों की जांच की, तो उसकी असली आर्थिक हैसियत धीरे-धीरे सामने आने लगी.

मंगीलाल कौन है?

प्रशासनिक जांच में पता चला कि मंगीलाल के पास तीन मकान हैं, जिनमें भगत सिंह नगर में बना तीन मंजिला बड़ा मकान और शिवनगर में एक अन्य विशाल घर शामिल है. इसके अलावा उसके पास दो ऑटो-रिक्शा हैं, जो किराये पर चलाए जा रहे हैं. हैरानी की बात यह भी सामने आई कि मंगीलाल के पास एक कार है, जिसके लिए उसने 12 हजार रुपये मासिक वेतन पर ड्राइवर भी रखा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Blinkit से मंगाया iPhone 17, अनबॉक्सिंग करते ही हुआ 'मोये-मोये'! डिलीवरी जितनी तेज थी, फोन उससे तेज गिरा

भीख से कितनी कमाई?

अधिकारियों के मुताबिक, मंगीलाल रोजाना हजारों रुपये की भीख इकट्ठा करता था. इतना ही नहीं, वह सराफा बाजार के कुछ दुकानदारों को रोजाना और साप्ताहिक आधार पर ब्याज पर पैसे भी देने लगा था. यानी भीख के पैसों से उसने साहूकारी का धंधा भी शुरू कर दिया था. शुरुआती अनुमान के अनुसार, उसकी सालाना आय 15 से 20 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है, जो भीख, किराया और ब्याज से आती थी.

सरकारी योजनाओं का फायदा कैसे लिया?

आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद मंगीलाल को रेड क्रॉस सोसायटी के जरिए सरकारी दिव्यांग लाभ योजना के तहत 10×20 फीट का एक 1BHK मकान भी मिला था. जांच में यह भी सामने आया कि उसके परिवार के कुछ सदस्य भी उसके साथ मिलकर भीख मांगने के काम में शामिल थे, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है. जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए बताया कि भिखारी मुक्त अभियान के तहत भीख मांगना और भीख देना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं.

यह भी पढ़ें: नवाज शरीफ की बहू ने पहना इंडियन डिजाइन का लहंगा! पाकिस्तानियों को आया गुस्सा, लुक देख भड़के

अधिकारियों का क्या है कहना?

मंगीलाल के मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जरूरत पड़ी तो FIR दर्ज की जाएगी. फिलहाल उसे उज्जैन के एक राहत केंद्र में भेज दिया गया है, जहां उसकी आय, गतिविधियों और संपत्तियों का सत्यापन हो रहा है. प्रशासन का कहना है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है. इससे पहले भी एक महिला के 45 दिनों में 2.5 लाख रुपये भीख से कमाने का मामला सामने आया था, जिस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.

अधिकारियों का मानना है कि ऐसे मामले समाज की सहानुभूति के शोषण और धोखाधड़ी को दिखाते हैं. वर्ष 2024 में शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक करीब 6,500 भिखारियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 4,000 से ज्यादा को काउंसलिंग और पुनर्वास दिया गया है, जबकि 1,500 से अधिक को उज्जैन के आश्रम में शिफ्ट किया गया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Millionaire BeggarIndorebegger

Trending news

जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
DNA
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
Rafale
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
dk Shivkumar
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा