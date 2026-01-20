नौकरी छोड़ो, भीख मांगो! इस भिखारी के पास है 3 आलीशान मकान, खुद की कार और ड्राइवर; पढ़ें पूरी पोल-पट्टी

Millionaire Beggar: इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए चल रही प्रशासनिक मुहिम के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने अधिकारियों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया. सराफा इलाके में लकड़ी के पटरे पर बैठकर वर्षों से भीख मांगने वाला मंगीलाल दरअसल एक करोड़पति निकला. जिला प्रशासन ने जब उसे रेस्क्यू कर दस्तावेजों की जांच की, तो उसकी असली आर्थिक हैसियत धीरे-धीरे सामने आने लगी.

मंगीलाल कौन है?

प्रशासनिक जांच में पता चला कि मंगीलाल के पास तीन मकान हैं, जिनमें भगत सिंह नगर में बना तीन मंजिला बड़ा मकान और शिवनगर में एक अन्य विशाल घर शामिल है. इसके अलावा उसके पास दो ऑटो-रिक्शा हैं, जो किराये पर चलाए जा रहे हैं. हैरानी की बात यह भी सामने आई कि मंगीलाल के पास एक कार है, जिसके लिए उसने 12 हजार रुपये मासिक वेतन पर ड्राइवर भी रखा हुआ है.

भीख से कितनी कमाई?

अधिकारियों के मुताबिक, मंगीलाल रोजाना हजारों रुपये की भीख इकट्ठा करता था. इतना ही नहीं, वह सराफा बाजार के कुछ दुकानदारों को रोजाना और साप्ताहिक आधार पर ब्याज पर पैसे भी देने लगा था. यानी भीख के पैसों से उसने साहूकारी का धंधा भी शुरू कर दिया था. शुरुआती अनुमान के अनुसार, उसकी सालाना आय 15 से 20 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है, जो भीख, किराया और ब्याज से आती थी.

सरकारी योजनाओं का फायदा कैसे लिया?

आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद मंगीलाल को रेड क्रॉस सोसायटी के जरिए सरकारी दिव्यांग लाभ योजना के तहत 10×20 फीट का एक 1BHK मकान भी मिला था. जांच में यह भी सामने आया कि उसके परिवार के कुछ सदस्य भी उसके साथ मिलकर भीख मांगने के काम में शामिल थे, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है. जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए बताया कि भिखारी मुक्त अभियान के तहत भीख मांगना और भीख देना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं.

अधिकारियों का क्या है कहना?

मंगीलाल के मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जरूरत पड़ी तो FIR दर्ज की जाएगी. फिलहाल उसे उज्जैन के एक राहत केंद्र में भेज दिया गया है, जहां उसकी आय, गतिविधियों और संपत्तियों का सत्यापन हो रहा है. प्रशासन का कहना है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है. इससे पहले भी एक महिला के 45 दिनों में 2.5 लाख रुपये भीख से कमाने का मामला सामने आया था, जिस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.

अधिकारियों का मानना है कि ऐसे मामले समाज की सहानुभूति के शोषण और धोखाधड़ी को दिखाते हैं. वर्ष 2024 में शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक करीब 6,500 भिखारियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 4,000 से ज्यादा को काउंसलिंग और पुनर्वास दिया गया है, जबकि 1,500 से अधिक को उज्जैन के आश्रम में शिफ्ट किया गया है.