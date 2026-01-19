साइकिल चलाना सिखाकर बन गया करोड़पति! 2 साल पहले आया एक मामूली आइडिया और अब खाते में हैं ₹35 लाख; जानिए कैसे?

कहते हैं जहां चाह होती है, वहां राह अपने आप निकल आती है. आज के समय में जब हर तरफ बेरोजगारी, जॉब की कमी और स्ट्रगल की बातें होती हैं, वहीं चीन के एक युवक ने ऐसा आइडिया निकाला कि लोग दंग रह गए. इस युवक ने न कोई बड़ी कंपनी खोली, न ही किसी स्टार्टअप में करोड़ों लगाए, बल्कि लोगों को साइकिल चलाना सिखाकर लाखों रुपये कमा लिए. पढ़ाई के साथ शुरू किया गया यह छोटा-सा काम दो साल में बड़ी कमाई का जरिया बन गया. सबसे खास बात यह है कि अब उसकी देखा-देखी कई और लोग भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं. यह कहानी बताती है कि हुनर और सही सोच हो, तो कमाई के मौके खुद बन जाते हैं.

पढ़ाई के साथ शुरू किया अनोखा काम

चीन के शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स में मास्टर की पढ़ाई कर रहे ली नाम के इस युवक ने पढ़ाई से बचे समय को कमाई का जरिया बना लिया. उसने महसूस किया कि कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें आज भी साइकिल चलानी नहीं आती. इसी जरूरत को समझते हुए ली ने साइकिल सिखाने का काम शुरू किया. शुरुआत में यह सिर्फ पार्ट-टाइम काम था, लेकिन धीरे-धीरे लोगों की रुचि बढ़ती गई. सोशल मीडिया पर इस अनोखे आइडिया को पहचान मिली और लोग खुद उससे संपर्क करने लगे. देखते ही देखते यह छोटा काम उसकी कमाई का बड़ा साधन बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ली ने साइकिल सिखाने के लिए बाकायदा पैकेज तैयार किए और सोशल मीडिया पर उनका प्रचार किया. जो लोग बचपन में साइकिल नहीं सीख पाए थे, उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई. लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्लास बुक करने लगे. इस काम से ली ने महज दो साल में करीब 35 लाख रुपये की कमाई कर ली. उसकी सफलता की कहानी वायरल हो गई और लोग इसे नए जमाने का स्मार्ट जॉब बताने लगे. अब चीन में यह काम एक ट्रेंड की तरह उभर रहा है.

हर उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग पैकेज

ली ने अपने स्टूडेंट्स के लिए कई तरह के पैकेज बनाए हैं. इनमें 10 हजार रुपये का एक खास पैकेज भी है, जिसमें कोर्स पूरा होने तक साइकिल सीखने की गारंटी दी जाती है. आमतौर पर लोग डेढ़ से दो घंटे की दो क्लास में साइकिल चलाना सीख लेते हैं, जबकि बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय लगता है. ली के स्टूडेंट्स में चार साल के बच्चे से लेकर 68 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं. अब तक वह 700 से ज्यादा लोगों को साइकिल चलाना सिखा चुका है.

चीन में साइकिलिंग का क्रेज और नई कमाई की राह

चीन में साइकिल चलाना काफी लोकप्रिय है, खासकर युवाओं के बीच. इससे पैसे की बचत होती है और फिटनेस भी बनी रहती है. लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जो सीखने का मौका नहीं पा सके. ली ऐसे लोगों की मदद कर रहा है. उसके पास सबसे ज्यादा 20 से 30 साल के स्टूडेंट्स आते हैं. अब उसकी सफलता देखकर कई अन्य लोग भी इस तरह के कोर्स शुरू कर रहे हैं. ली ने साबित कर दिया कि अगर सोच अलग हो, तो कमाई के मौके कहीं भी मिल सकते हैं.