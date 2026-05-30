40 साल पहले था करोड़पति, अब सड़क किनारे गुजर रही जिंदगी! बुजुर्ग की दर्दभरी कहानी सुन भावुक हुए लोग; देखें VIDEO

Millionaire Turned Homeless Elderly Man Viral Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग शख्स की कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है. वायरल वीडियो में यह बुजुर्ग दावा करता है कि एक समय ऐसा था, जब वह करोड़ों रुपये का मालिक हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जिंदगी सड़क किनारे गुजर रही है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शख्स का कहना है कि शादीशुदा जिंदगी में मिली नाकामी के बाद उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया और धीरे-धीरे उसने पैसे और दुनियादारी से दूरी बना ली. वीडियो सामने आने के बाद हजारों लोग भावुक हो गए हैं. कोई इसे जिंदगी की अनिश्चितता बता रहा है, तो कोई इसे रिश्तों और हालात की मार का उदाहरण मान रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं.

सड़क किनारे बैठे मिले बुजुर्ग

वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग सड़क किनारे बैठे नजर आते हैं. उनके कपड़े साधारण हैं और पैरों में घाव भी दिखाई देते हैं. बातचीत के दौरान वह अपनी जिंदगी की कहानी बताते हैं और दावा करते हैं कि करीब 40 साल पहले वह एक करोड़पति व्यक्ति थे. बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी. जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती चली गईं. उनका कहना है कि निजी जीवन में आए उतार-चढ़ाव और शादी से जुड़ी परेशानियों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया. उनकी बातों से साफ झलकता है कि बीते वर्षों की यादें आज भी उनके मन में कहीं न कहीं जिंदा हैं.

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शादी की नाकामी ने बदल दी सोच

वीडियो में बुजुर्ग कहते हैं कि शादी में असफल होने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया. उनका दावा है कि इसके बाद उन्हें धन-दौलत से लगाव नहीं रहा. हालांकि वीडियो में उनकी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उन्होंने जिंदगी में कई कठिन दौर देखे हैं. यही कारण है कि आज वे सामान्य सुविधाओं से दूर सड़क किनारे जीवन बिताने को मजबूर हैं.

पैरों में घाव, चलना भी था मुश्किल

वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग के पैरों में गंभीर घाव थे, जिनकी वजह से उन्हें चलने-फिरने में काफी परेशानी हो रही थी. उनकी हालत देखकर मदद के लिए पहुंचे लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उनका इलाज कराया गया और जरूरी देखभाल की व्यवस्था की गई. इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार दिखाई दिया. वीडियो में बुजुर्ग के चेहरे पर राहत और खुशी भी साफ नजर आती है. इस दौरान उन्होंने मदद करने वाले लोगों का आभार भी जताया.

लंबे समय बाद कार में बैठे तो याद आए पुराने दिन

वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा तब सामने आता है, जब इलाज के बाद बुजुर्ग को कार में बैठाया जाता है. कार में बैठते ही उनकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं. बुजुर्ग कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि आखिरी बार वे कब कार में बैठे थे. कार की सीट पर बैठते ही उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे. इसके बाद वीडियो में वह कार चलाते हुए भी दिखाई देते हैं. यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. कई लोगों का कहना है कि इतने लंबे समय बाद भी उनका आत्मविश्वास देखने लायक था.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई भावनाएं

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक कार्यकर्ता तरुण मिश्रा द्वारा शेयर किया गया है, जो अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि जिंदगी कब किस मोड़ पर ले आए, कोई नहीं जानता. दूसरे यूजर ने कहा कि इस बुजुर्ग की कहानी सुनकर आंखें नम हो गईं. एक और व्यक्ति ने लिखा कि आप लोगों ने सिर्फ इलाज नहीं कराया, बल्कि उन्हें फिर से जीने की उम्मीद दी है. कई लोगों ने बुजुर्ग की मदद करने वाले लोगों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में ऐसे प्रयास उम्मीद जगाते हैं.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को लाखों लाइक मिल चुके थे, जबकि करोड़ों लोग इसे देख चुके हैं. हजारों यूजर्स ने कमेंट कर अपनी भावनाएं भी शेयर की हैं. लोगों का कहना है कि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि जिंदगी के उतार-चढ़ाव की सच्चाई भी दिखाती है. कभी आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला इंसान हालात बदलने पर संघर्ष की राह पर भी आ सकता है. यह वायरल वीडियो लोगों को एक अहम संदेश भी देता है कि जिंदगी में पैसा जरूरी जरूर है, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते. समय के साथ सब कुछ बदल सकता है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.