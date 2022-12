सफेद शेर के बच्चे की तस्वीर को देखने के बाद दंग रह गए लाखों लोग, IAS ऑफिसर ने लिखी ये बात

White Lion Cub Viral Video: आपके तस्वीरों और वीडियो में अक्सर भूरे रंग वाले शेर को ही देखा होगा. जिन लोगों ने जंगल की सफारी की है, वह भी शेरों को करीब से देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी बिल्कुल सफेद रंग के शेर को देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखलाते हैं, जिसे देखकर आप थोड़े देर के लिए हैरान रह जाएंगे. आपने अक्सर सोशल मीडिया पर शेरों के वीडियो देखे होंगे लेकिन एक आईएएस ऑफिसर ने ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आप डरेंगे नहीं बल्कि क्यूट जरूर कह बैठेंगे. जी हां, आईएएस ऑफिसर सुशांत नंदा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक शेरनी के साथ पांच नन्हे बच्चे भी हैं. इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पांचों बच्चों में एक सफेद रंग का शेर का बच्चा भी मौजूद है.

आईएएस अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

जंगली जानवरों का वीडियो काफी वायरल होता है और उन्हें लोग देखना भी पसंद करते हैं. अगर वीडियो में किसी दुर्लभ जानवर को दिखाया जाए तो यह और भी रोमांचक हो जाता है. इसका एक उदाहरण इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके दिया. गुरुवार को IFS अधिकारी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आपके दिखलाते हैं एक सफेद शेर का शावक. ऐसा माना जाता है कि दुनिया में केवल तीन सफेद शेर जंगल में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं.' उन्होंने एक सफेद शेर शावक की एक छोटी क्लिप शेयर की, जो अपने परिवार के साथ एक जंगल में टहल रहा था.

Here is a white lion cub for you…

It is believed that only three white lions in the world are living freely in the wild.

VC: In the clip pic.twitter.com/cNtouLsjLT

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 15, 2022