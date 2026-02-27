ये कैसे हुआ? हथेली पर स्टार देख हक्का बक्का रग गया शख्स! यूजर्स बोले, 'घर जाकर ताबीज बनवाएगा'

Viral Video: 'जादूगर का जादू हाथों का कमाल है. करते हो तुम कैसे? सबका ये सवाल है.' ये 'जादूगर का जादू' (Jadugar Ka Jadoo) गीत 1989 की बॉलीवुड फिल्म 'तूफान' का है. जब कोई जादूगर अपनी कला दिखाकर लोगों को चौंका देता है या सोचने पर मजबूर कर देता है तो यही गीत मन में आता है और फिर वही सवाल उठता है कि ये कैसे किया? इन दिनों जिस ट्रिक का वीडियो वायरल हो रहा है. उसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये कैसे हुआ? चलिए देखते हैं इस लड़के ने कैसे नाव वाले को चौंका दिया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी झील या नदी में नाव की सवारी कर रहा है. तभी बराबर में एक नाव आती है और ये शख्स उसे वहीं रुकने के लिए कहता है. इसके बाद ये अपनी हथेली पर मार्कर से एक छोटा-सा स्टार बनाना है. इस दौरान दूसरी नाव पर बैठा शख्स ध्यान से देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद ये शख्स नाव से नीचे हाथ डालकर उंगली पर पानी लेता है और हथेली पर बनाए स्टार पर रगड़ने लगता है. मैजिक दिखा रहा लड़का सामने वाले से पूछता है​ कि आप किस हाथ से लिखते हो? इस पर सामने वाले का जवाब आता है, 'राइट हैंड.' तभी वो अपना राइट हैंड देखता है तो वो स्टार उसकी हथेली पर नजर आता है. मतलब जो स्टार मैजिक दिखा रहे लड़के ने अपनी हथेली पर बनाया था वो सामने वाले की हथेली पर पहुंच गया. जैसे ही उसने अपनी हथेली पर ये स्टार देखा तो वो चौंक गया और पूछने लगा, 'ये कैसे हुआ?'

वायरल हुआ वीडियो?

वायरल हुए वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'यह जगह तो बिल्कुल जादुई है और जरा उसका रिएक्शन देखिए. क्या आपने वो मोमेंट देखा जब स्टार उसके हाथों में प्रकट हुआ? आपको क्या लगता है, ये सब कैसे हुआ? किसी ट्रिक से, नजारे से या उसके रिएक्शन से?'

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shankar.bakshi नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 6.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ये मैजिक में सन् 2009 में करता था.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये आज घर जाकर पक्का ताबीज बंधवाएगा.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.