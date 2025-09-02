बाइक बनी 'मिनी हवाई जहाज'... अनजाने में लड़की ने रफ्तार से कर दिया टेक ऑफ, एक्सीडेंट देख कांप उठेगी रूह
Advertisement
trendingNow12906628
Hindi Newsजरा हटके

बाइक बनी 'मिनी हवाई जहाज'... अनजाने में लड़की ने रफ्तार से कर दिया टेक ऑफ, एक्सीडेंट देख कांप उठेगी रूह

Viral Bike Accident: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार में कंक्रीट बैरियर से टकराई और बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गई. हेलमेट पहनने और सतर्कता के चलते महिला गंभीर चोट से बची. हादसे ने सड़क सुरक्षा और सावधानी की अहमियत दिखा दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाइक बनी 'मिनी हवाई जहाज'... अनजाने में लड़की ने रफ्तार से कर दिया टेक ऑफ, एक्सीडेंट देख कांप उठेगी रूह

Viral video; सोशल मीडिया पर आए दिन सड़क हादसों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में जो वीडियो सामने आया है, उसने देख लोग कांप उठे. वीडियो में एक महिला मोटरसाइकिल सवार कंक्रीट बैरियर से टकराने के बाद सड़क पर उछलती नजर आ रही है. डैशकैम फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे महिला बाइक से उछलकर सड़क पर गिरती है और कुछ दूरी तक लुढ़कती है. इस वीडियो ने यूजर्स को रोमांचित और साथ ही चिंता में डाल दिया.

ये भी पढ़ें; शख्स ने Maruti 800 को बीच से काटकर बनाया 'अद्धा', वायरल vIdeo देख यूजर्स का चकरा गया माथा 

महिला सड़क पर गंभीर रूप से गिर गई

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा कि घटना 22 अगस्त की है, जब महिला तेज रफ्तार में बाइक चला रही थी. अचानक कंक्रीट बैरियर से टकराने के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर बुरी तरह गिर गई. यह देखकर आसपास के लोग डर गए, क्योंकि थोड़ी देर की चूक से पीछे से आ रही गाड़ी उसे रौंद सकती थी. सौभाग्य से महिला जल्दी उठकर अपनी स्थिति संभालने में सफल रही. हादसा बेहद भयावह था, लेकिन महिला की सतर्कता और तेजी से प्रतिक्रिया ने बड़ी चोटों को टाल दिया.

डैशकैम फुटेज में महिला बाइक से उछलती हुई सड़क पर गिरती और कुछ दूरी तक लुढ़कती दिखाई दे रही है. यह दृश्य काफी डरावना लग रहा था. घटना के बाद पास मौजूद लोग तुरंत महिला की मदद के लिए दौड़े. सौभाग्य से महिला को गंभीर चोटें नहीं आईं और वह जल्दी उठकर अपनी बाइक संभालने में सक्षम रही. वीडियो ने हादसे की गंभीरता और सड़क पर सावधानी बरतने की आवश्यकता को सभी के सामने रखा.

 

सावधानी और सुरक्षा की सीख

वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि महिला को अंधेरे या बैरियर की मौजूदगी का अंदाजा नहीं था. हालांकि, हेलमेट पहनने की वजह से उसे गंभीर चोट से बचाव मिला. यह घटना दिखाती है कि सड़क पर सावधानी और सुरक्षा उपकरणों का महत्व कितना बड़ा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सुरक्षा और सतर्कता की सलाह दी. इस खौफनाक घटना ने सभी को यह सिखाया कि तेज रफ्तार में बाइक चलाते समय सतर्क रहना अनिवार्य है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral bike accident

Trending news

माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
aap
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
Maratha Reservation Movement
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
;