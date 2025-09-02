बाइक बनी 'मिनी हवाई जहाज'... अनजाने में लड़की ने रफ्तार से कर दिया टेक ऑफ, एक्सीडेंट देख कांप उठेगी रूह

Viral video; सोशल मीडिया पर आए दिन सड़क हादसों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में जो वीडियो सामने आया है, उसने देख लोग कांप उठे. वीडियो में एक महिला मोटरसाइकिल सवार कंक्रीट बैरियर से टकराने के बाद सड़क पर उछलती नजर आ रही है. डैशकैम फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे महिला बाइक से उछलकर सड़क पर गिरती है और कुछ दूरी तक लुढ़कती है. इस वीडियो ने यूजर्स को रोमांचित और साथ ही चिंता में डाल दिया.

ये भी पढ़ें; शख्स ने Maruti 800 को बीच से काटकर बनाया 'अद्धा', वायरल vIdeo देख यूजर्स का चकरा गया माथा

महिला सड़क पर गंभीर रूप से गिर गई

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा कि घटना 22 अगस्त की है, जब महिला तेज रफ्तार में बाइक चला रही थी. अचानक कंक्रीट बैरियर से टकराने के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर बुरी तरह गिर गई. यह देखकर आसपास के लोग डर गए, क्योंकि थोड़ी देर की चूक से पीछे से आ रही गाड़ी उसे रौंद सकती थी. सौभाग्य से महिला जल्दी उठकर अपनी स्थिति संभालने में सफल रही. हादसा बेहद भयावह था, लेकिन महिला की सतर्कता और तेजी से प्रतिक्रिया ने बड़ी चोटों को टाल दिया.

डैशकैम फुटेज में महिला बाइक से उछलती हुई सड़क पर गिरती और कुछ दूरी तक लुढ़कती दिखाई दे रही है. यह दृश्य काफी डरावना लग रहा था. घटना के बाद पास मौजूद लोग तुरंत महिला की मदद के लिए दौड़े. सौभाग्य से महिला को गंभीर चोटें नहीं आईं और वह जल्दी उठकर अपनी बाइक संभालने में सक्षम रही. वीडियो ने हादसे की गंभीरता और सड़क पर सावधानी बरतने की आवश्यकता को सभी के सामने रखा.

सावधानी और सुरक्षा की सीख

वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि महिला को अंधेरे या बैरियर की मौजूदगी का अंदाजा नहीं था. हालांकि, हेलमेट पहनने की वजह से उसे गंभीर चोट से बचाव मिला. यह घटना दिखाती है कि सड़क पर सावधानी और सुरक्षा उपकरणों का महत्व कितना बड़ा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सुरक्षा और सतर्कता की सलाह दी. इस खौफनाक घटना ने सभी को यह सिखाया कि तेज रफ्तार में बाइक चलाते समय सतर्क रहना अनिवार्य है.