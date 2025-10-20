Advertisement
General Knowledge: भारत से 15,000 किलोमीटर दूर बसा 'मिनी बिहार', जहां आज भी गूंजती है भोजपुरी!

भारत से करीब 15,000 किलोमीटर दूर स्थित सूरीनाम को “मिनी बिहार” कहा जाता है, क्योंकि वहां आज भी लोग भोजपुरी बोलते हैं, भारतीय भोजन खाते हैं और त्योहार मनाते हैं. सूरीनाम की 30% आबादी भारतीय मूल की है और उसके राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी भारतीय वंशज हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 20, 2025, 06:51 PM IST
क्या आप जानते हैं कि भारत से करीब 15,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश है, जहां आज भी लोग भोजपुरी बोलते हैं, दाल-भात खाते हैं और दिवाली-छठ पूजा जैसे भारतीय त्योहार मनाते हैं? यह देश  सूरीनाम है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और जिसे प्यार से “मिनी बिहार” कहा जाता है. वहां के लोग भारतीय संस्कृति को आज भी अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और इसे गर्व से संजोए हुए हैं. सूरीनाम में भारतीयों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वहां का राष्ट्रपति भी भारतीय मूल का है.

 सूरीनाम में भारतीयों की छाप

सूरीनाम की लगभग 30% आबादी भारतीय मूल की है. ये लोग उत्तर भारत, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं. आज भी वे भोजपुरी, हिंदी और संस्कृत बोलते हैं. उनके घरों में दाल-भात, रोटी-सब्जी और अचार की खुशबू बसती है. शादी-ब्याह, त्योहारों और गीत-संगीत में भारतीय परंपराओं की झलक साफ दिखाई देती है.

 150 साल पहले भारत से पहुंचे थे लोग

करीब 150 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में सैकड़ों भारतीयों को मजदूरी के लिए सूरीनाम भेजा गया था. वे वहां गन्ने के खेतों में काम करते थे, लेकिन साथ ही अपनी भाषा और परंपराएं भी अपने साथ लेकर गए. यही लोग आगे चलकर सूरीनाम की संस्कृति में रच-बस गए. उनके वंशज आज भी भारतीय रीति-रिवाजों को सम्मान से निभाते हैं.

 सूरीनाम का राष्ट्रपति भी भारतीय मूल का

सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के हैं. जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तो वह संस्कृत भाषा में ली थी. यह पल न केवल सूरीनाम बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण था. इससे साबित होता है कि सूरीनाम में भारतीयों की संस्कृति और मूल्यों को कितनी इज़्ज़त दी जाती है.

 क्रिकेट, बॉलीवुड और त्योहारों का जादू

सूरीनाम के लोग भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े फैन हैं और बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने भी. वहां अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारों की खूब लोकप्रियता है. वहीं होली, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं. इस रंग-बिरंगी परंपरा को देखकर कोई भी कह देगा. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

