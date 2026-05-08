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Hindi Newsजरा हटके2 साल तक कैसे दौड़ता-फिरता रहा बिना सिर वाला मुर्गा? डॉक्टर ने ऐसे सुलझाई 80 साल पुरानी गुत्थी

2 साल तक कैसे दौड़ता-फिरता रहा बिना सिर वाला मुर्गा? डॉक्टर ने ऐसे सुलझाई 80 साल पुरानी गुत्थी

Mike the Headless Chicken: 1945 में 'माइक' नाम का एक मुर्गा अपनी गर्दन कटने के बाद भी 18 महीने तक जीवित रहा. जानिए कैसे उसने विज्ञान को चुनौती दी और कैसे उसकी एक छोटी सी गलती से मौत हुई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 08, 2026, 06:15 AM IST
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2 साल तक कैसे दौड़ता-फिरता रहा बिना सिर वाला मुर्गा? डॉक्टर ने ऐसे सुलझाई 80 साल पुरानी गुत्थी

इतिहास की कुछ घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि उन पर यकीन करना नामुमकिन लगता है. ऐसी ही एक कहानी है 'मिरेकल माइक' की, जो एक साधारण मुर्गा था लेकिन उसकी किस्मत ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया. साल 1945 में कोलोराडो के एक फार्म में जब किसान ने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह मुर्गा अगले 18 महीनों तक बिना सिर के जिंदा रहेगा. यह कोई जादू नहीं था, बल्कि इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत बड़ा और दुर्लभ कारण छिपा था.

वो दिन जब मौत हार गई

10 सितंबर 1945 को किसान लॉयड ओल्सन और उनकी पत्नी क्लारा मुर्गियों को काट रहे थे. लॉयड ने जब माइक नाम के मुर्गे पर कुल्हाड़ी चलाई, तो सिर तो अलग हो गया लेकिन मुर्गा मरा नहीं. वह उठा और इधर-उधर दौड़ने लगा. ओल्सन ने उसे रात भर एक पुराने डिब्बे में रखा और अगली सुबह जब उन्होंने देखा कि वह अभी भी जिंदा है, तो वे दंग रह गए. यहीं से माइक के 'मिरेकल' बनने की शुरुआत हुई.

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आखिर बिना सिर के कैसे रहा जिंदा?

वैज्ञानिकों ने जब माइक की जांच की, तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई. दरअसल, कुल्हाड़ी इस तरह चली थी कि माइक के कान और मस्तिष्क का अधिकांश पिछला हिस्सा (Brain Stem) सुरक्षित रह गया था. मुर्गों का दिमाग उनके सिर के पिछले हिस्से में होता है जो सांस लेने, दिल की धड़कन और पाचन जैसी बुनियादी चीजों को नियंत्रित करता है. साथ ही, गर्दन कटते ही एक खून का थक्का (Blood Clot) जम गया, जिसने उसे खून बहने से बचा लिया.

पूरे अमेरिका में बन गया सेलिब्रिटी

माइक की चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई. किसान लॉयड उसे लेकर पूरे अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े. लोग इस चमत्कार को देखने के लिए पैसे देते थे. 'लाइफ मैगजीन' ने उस पर फीचर स्टोरी की. माइक को ड्रॉपर के जरिए तरल भोजन और पानी सीधे उसकी भोजन नली में दिया जाता था. ओल्सन परिवार ने इस मुर्गे की बदौलत नए ट्रैक्टर और ट्रक खरीदे, जो उस समय के किसानों के लिए एक बड़ी बात थी.

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एक छोटी सी लापरवाही और अंत

माइक की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक हादसे से हुई. साल 1947 में एरिज़ोना के एक मोटल में रात के समय माइक के गले में बलगम (Mucus) फंस गया और वह घुटने लगा. ओल्सन के पास उसे साफ करने वाली सिरिंज नहीं थी, क्योंकि वे उसे साइड शो पर ही भूल आए थे. कुछ ही मिनटों में माइक ने दम तोड़ दिया. लॉयड ने सालों तक यह बात छुपाए रखी कि माइक मर गया है, वे लोगों से कहते रहे कि उन्होंने उसे बेच दिया है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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