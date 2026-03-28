रैंप पर मिस थाईलैंड के मुंह से गिरा 'दांत', LIVE शो में हुई बेइज्जती! फिर जो हुआ उसने सबको डरा दिया

Miss Grand Thailand 2026: 25 मार्च को मिस ग्रैंड थाइलैंड 2026 के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कंटेस्टेंट कमोलवान चानागो जब रैंप वॉक के दौरान अपना इंट्रो दे रही थीं, तभी अचानक उनके डेंचर (नकली दांत) बाहर निकल गए. यह पल किसी के लिए भी बेहद शर्मनाक हो सकता था, खासकर ऐसे मंच पर जहां हर छोटी गलती कैमरे में कैद हो जाती है.

क्या कंटेस्टेंट घबरा गई थीं या संभाल लिया?

इस मुश्किल स्थिति में जहां कोई भी घबरा सकता था, कमोलवान ने अपनी समझदारी और आत्मविश्वास का परिचय दिया. उन्होंने तुरंत दर्शकों से हल्का सा मुंह फेर लिया, अपने डेंचर को ठीक किया और बिना किसी हड़बड़ाहट के दोबारा अपना रैंप वॉक जारी रखा. उनका यह शांत रवैया लोगों को काफी प्रभावित कर गया.

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क्या दर्शकों ने उनका साथ दिया?

जैसे ही उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जारी रखा, दर्शकों ने तालियों और चीयर के साथ उनका हौसला बढ़ाया. चमकदार गाउन में सजी कमोलवान पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर बनी रहीं. हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन बड़ी संख्या में यूजर्स ने उनके कॉन्फिडेंस और ग्रेस की तारीफ की.

En un evento de belleza, Miss Tailandia sufrió un percance cuando se le cayó la dentadura postiza. pic.twitter.com/0o6URHkrcx — Bandit Mapache (@banditmapache_) March 26, 2026

कैसे वायरल हुआ ये वीडियो?

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में होती है, जो कमोलवान ने साबित कर दिया. ब्यूटी पेजेंट्स को अक्सर परफेक्शन और डिटेल्स के लिए जाना जाता है. यहां छोटी सी चूक भी बड़ी खबर बन जाती है. लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि गलती से ज्यादा जरूरी है उसे कैसे संभाला जाए. कमोलवान का यही एटीट्यूड उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बना गया.

अब आगे क्या होने वाला है इस प्रतियोगिता में?

इस प्रतियोगिता का फिनाले 28 मार्च को होने वाला है. जो भी विजेता बनेगी, वह मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 में थाईलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी, जो इस साल अक्टूबर में भारत में आयोजित होगा. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या कमोलवान अपनी इस चर्चा को जीत में बदल पाएंगी.