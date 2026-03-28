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Hindi Newsजरा हटकेरैंप पर मिस थाईलैंड के मुंह से गिरा दांत, LIVE शो में हुई बेइज्जती! फिर जो हुआ उसने सबको डरा दिया

रैंप पर मिस थाईलैंड के मुंह से गिरा 'दांत', LIVE शो में हुई बेइज्जती! फिर जो हुआ उसने सबको डरा दिया

मिस ग्रैंड थाईलैंड 2026 के रैंप पर मॉडल के साथ हुआ अजीबोगरीब हादसा. इंट्रोडक्शन के दौरान अचानक गिर गए 'नकली दांत', लेकिन मॉडल के अगले कदम ने सबको हैरान कर दिया. देखें कमोलवन चनगो का यह वायरल वीडियो और जानें कैसे उन्होंने इस शर्मिंदगी भरे पल को अपनी ताकत में बदल दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:46 AM IST
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रैंप पर मिस थाईलैंड के मुंह से गिरा 'दांत', LIVE शो में हुई बेइज्जती! फिर जो हुआ उसने सबको डरा दिया

Miss Grand Thailand 2026: 25 मार्च को मिस ग्रैंड थाइलैंड 2026 के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कंटेस्टेंट कमोलवान चानागो जब रैंप वॉक के दौरान अपना इंट्रो दे रही थीं, तभी अचानक उनके डेंचर (नकली दांत) बाहर निकल गए. यह पल किसी के लिए भी बेहद शर्मनाक हो सकता था, खासकर ऐसे मंच पर जहां हर छोटी गलती कैमरे में कैद हो जाती है.

क्या कंटेस्टेंट घबरा गई थीं या संभाल लिया?

इस मुश्किल स्थिति में जहां कोई भी घबरा सकता था, कमोलवान ने अपनी समझदारी और आत्मविश्वास का परिचय दिया. उन्होंने तुरंत दर्शकों से हल्का सा मुंह फेर लिया, अपने डेंचर को ठीक किया और बिना किसी हड़बड़ाहट के दोबारा अपना रैंप वॉक जारी रखा. उनका यह शांत रवैया लोगों को काफी प्रभावित कर गया.

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क्या दर्शकों ने उनका साथ दिया?

जैसे ही उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जारी रखा, दर्शकों ने तालियों और चीयर के साथ उनका हौसला बढ़ाया. चमकदार गाउन में सजी कमोलवान पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर बनी रहीं. हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन बड़ी संख्या में यूजर्स ने उनके कॉन्फिडेंस और ग्रेस की तारीफ की.

 

 

कैसे वायरल हुआ ये वीडियो?

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में होती है, जो कमोलवान ने साबित कर दिया. ब्यूटी पेजेंट्स को अक्सर परफेक्शन और डिटेल्स के लिए जाना जाता है. यहां छोटी सी चूक भी बड़ी खबर बन जाती है. लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि गलती से ज्यादा जरूरी है उसे कैसे संभाला जाए. कमोलवान का यही एटीट्यूड उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बना गया.

अब आगे क्या होने वाला है इस प्रतियोगिता में?

इस प्रतियोगिता का फिनाले 28 मार्च को होने वाला है. जो भी विजेता बनेगी, वह मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 में थाईलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी, जो इस साल अक्टूबर में भारत में आयोजित होगा. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या कमोलवान अपनी इस चर्चा को जीत में बदल पाएंगी.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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