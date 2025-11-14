Advertisement
एक तीखी नजर, भड़क उठी दुनिया... मिस इजराइल और मिस फिलिस्तीन के बीच हुई नैन-मटक्का वायरल!

मिस यूनिवर्स पेजेंट के दौरान मिस इज़राइल मेलानी शिराज़ पर मिस फिलिस्तीन को घूरकर देखने का आरोप लगा, लेकिन वायरल वीडियो के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इस आरोप को गलत बताया और लोगों से बिना वजह निष्कर्ष न निकालने की अपील की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:10 PM IST
एक तीखी नजर, भड़क उठी दुनिया... मिस इजराइल और मिस फिलिस्तीन के बीच हुई नैन-मटक्का वायरल!

Miss Israel Miss Palestine Viral Video: मिस यूनिवर्स पेजेंट में मंच पर खड़े दौरान एक छोटी-सी वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें मिस इजराइल मेलानी शिराज को मिस फिलिस्तीन नादीन आय्यूब की तरफ मुड़कर देखते हुए दिखाया गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस तीखी नजर को ‘डर्टी लुक’ या ‘जेलसी’ बताया. इससे एक सामान्य पल अचानक अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय बन गया.

कैसे बढ़ गया ये मामला?

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने शिराज की इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर ‘Free Palestine’ लिखना शुरू कर दिया. वहीं, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हुए उन्हें ‘Miss Genocide’ तक कह दिया, जो गाजा संघर्ष से जुड़ा इशारा था. इससे मामला और भी संवेदनशील हो गया. शिराज़ ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी को घूरने या बुरा दिखाने का नहीं था.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

इंटरव्यू में खुद बतलाया सच

डेली मेल के अनुसार उन्होंने लिखा, “मैं सिर्फ उन कंटेस्टेंट्स की ओर देख रही थी जो स्टेज पर आ रहे थे. आम पलों में ड्रामा जोड़ना और लोगों को गलत तरीके से पेश करना न तो दया बढ़ाता है और न ही न्याय. उम्मीद है अगली बार वायरलिटी के लिए किसी को गलत न ठहराया जाए.” नादीन आय्यूब इस साल पहली बार मिस फिलिस्तीन के रूप में मिस यूनिवर्स में शामिल हुईं. इससे उनकी उपस्थिति और भी ऐतिहासिक हो गई. उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था कि वे हर फिलिस्तीनी महिला और बच्चे की ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं. उनके शब्दों ने इस विवाद को और भी भावनात्मक संदर्भ दे दिया.

 

 

यह भी पढ़ें: पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

हालिया दिनों में पेजेंट कई विवादों से घिरा रहा है. मिस मेक्सिको फातिमा बोश के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कई कंटेस्टेंट्स ने वॉकआउट किया था. यह तब हुआ जब थाईलैंड के एक अधिकारी ने बोश को सार्वजनिक रूप से डांटा. आलोचना बढ़ने पर उस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होकर माफी भी मांगी.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Miss Israel Miss Palestine

