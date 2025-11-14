एक तीखी नजर, भड़क उठी दुनिया... मिस इजराइल और मिस फिलिस्तीन के बीच हुई नैन-मटक्का वायरल!

Miss Israel Miss Palestine Viral Video: मिस यूनिवर्स पेजेंट में मंच पर खड़े दौरान एक छोटी-सी वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें मिस इजराइल मेलानी शिराज को मिस फिलिस्तीन नादीन आय्यूब की तरफ मुड़कर देखते हुए दिखाया गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस तीखी नजर को ‘डर्टी लुक’ या ‘जेलसी’ बताया. इससे एक सामान्य पल अचानक अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय बन गया.

कैसे बढ़ गया ये मामला?

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने शिराज की इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर ‘Free Palestine’ लिखना शुरू कर दिया. वहीं, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हुए उन्हें ‘Miss Genocide’ तक कह दिया, जो गाजा संघर्ष से जुड़ा इशारा था. इससे मामला और भी संवेदनशील हो गया. शिराज़ ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी को घूरने या बुरा दिखाने का नहीं था.

इंटरव्यू में खुद बतलाया सच

डेली मेल के अनुसार उन्होंने लिखा, “मैं सिर्फ उन कंटेस्टेंट्स की ओर देख रही थी जो स्टेज पर आ रहे थे. आम पलों में ड्रामा जोड़ना और लोगों को गलत तरीके से पेश करना न तो दया बढ़ाता है और न ही न्याय. उम्मीद है अगली बार वायरलिटी के लिए किसी को गलत न ठहराया जाए.” नादीन आय्यूब इस साल पहली बार मिस फिलिस्तीन के रूप में मिस यूनिवर्स में शामिल हुईं. इससे उनकी उपस्थिति और भी ऐतिहासिक हो गई. उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था कि वे हर फिलिस्तीनी महिला और बच्चे की ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं. उनके शब्दों ने इस विवाद को और भी भावनात्मक संदर्भ दे दिया.

Free miss palestine from Israeli energy pic.twitter.com/dngl2EbSqG — Rima Hassan (@RimaHas) November 9, 2025

हालिया दिनों में पेजेंट कई विवादों से घिरा रहा है. मिस मेक्सिको फातिमा बोश के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कई कंटेस्टेंट्स ने वॉकआउट किया था. यह तब हुआ जब थाईलैंड के एक अधिकारी ने बोश को सार्वजनिक रूप से डांटा. आलोचना बढ़ने पर उस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होकर माफी भी मांगी.