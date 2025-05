भारत घूमने आईं मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट, मंदिर जाने से पहले धोए गए पैर तो दंग रह गईं सुंदरियां

Miss World Contestants In Number: तेलंगाना में मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन चल रहा है. इस बार हैदराबाद में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई. 100 से ज्यादा प्रतियोगी इस महीने हैदराबाद पहुंचीं. शहर में समापन समारोह भी होगा. यह दूसरी बार है जब भारत लगातार मिस वर्ल्ड की मेजबानी कर रहा है. पिछले साल दिल्ली और मुंबई में यह आयोजन हुआ था.

रामप्पा मंदिर में पैर धोने की रस्म

मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वहां एक वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया. वीडियो में दिखा कि 35 यूरोपीय मॉडल्स के पैर कुछ महिलाओं ने पीतल के थाल पर पानी डालकर धोए. मॉडल्स को तौलिए दिए गए ताकि वे पैर पोंछ सकें. इस रस्म को कई लोगों ने औपनिवेशिक मानसिकता बताया. हैदराबाद के एक जर्नलिस्ट ने कहा, “भारत आजाद है, लेकिन औपनिवेशिक सोच अब भी बाकी है.”

India may be free, but colonial hangover still is there.

In Telangana, women washing Miss World contestants’ feet wasn’t tradition—it was a masterclass in colonial hangover and white worship. All in the name of "culture". pic.twitter.com/z5mr5861Zo

