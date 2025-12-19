घर की बालकनी से गिरकर गायब हो गई थी पालतू बिल्ली, पोस्टर लगाए, दिन-रात खोजा! फिर हुआ चमत्कार

Advertisement
Missing Cat: इस्तांबुल में तीन हफ्तों से लापता बिल्ली की तलाश कर रहे परिवार को अचानक एक फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया. बालकनी से गिरने के बाद गायब हुई केरेविज की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:20 AM IST
Istanbul Cat Story: तुर्की के इस्तांबुल शहर में रहने वाले अहमेत का दिन बिल्कुल सामान्य शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ उलट गया. दो साल की उनकी पालतू बिल्ली केरेविज बालकनी के पास थी, तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और नीचे सड़क से टकराने जैसी आवाज आई. परिवार घबराकर बाहर दौड़ा, लेकिन केरेविज वहां नहीं थी. बालकनी से कई मंजिल नीचे गिरने के बाद उसका गायब हो जाना पूरे परिवार को अंदर तक हिला गया.

क्या गिरने के बाद बिल्ली कहीं छिप गई?

अहमेत का मानना है कि डर के मारे केरेविज किसी कार के इंजन में छिप गई होगी. संभव है कि कार के साथ ही वह अनजाने में बहुत दूर चली गई. यह सोच परिवार को सुकून भी देती थी और डर भी. अगर ऐसा हुआ होगा तो वह जिंदा कैसे रही होगी, यही सवाल उन्हें हर पल परेशान करता रहा. एक हफ्ते तक परिवार ने दिन रात खोज की. आसपास के इलाकों में पोस्टर लगाए गए, गलियों में घूमकर हर किसी से पूछा गया. अहमेत के शब्दों में, जिंदगी बस दो हिस्सों में बंट गई थी, सोना और बिल्ली को ढूंढना. लेकिन जब कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला, तो उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी.

अचानक आया फोन कॉल क्या लेकर आया?

करीब तीन हफ्ते बाद कहानी ने हैरान करने वाला मोड़ लिया. एक व्यक्ति ने अपने वर्कप्लेस के पास एक बिल्ली देखी जो केरेविज जैसी लग रही थी. यह जगह अहमेत के घर से करीब 55 मील दूर थी. उस व्यक्ति ने इंटरनेट पर खोज की और लापता बिल्ली से जुड़े पोस्ट देखे. बिना देर किए उसने अहमेत से संपर्क किया. मैसेज देखते ही अहमेत और उसका भाई अपनी फिल्म छोड़कर तुरंत वहां पहुंचे. जैसे ही केरेविज को देखा गया, वह शांत होकर गुर्राने लगी और खुद ही अपने कैरियर में चढ़ गई. वह थोड़ी दुबली जरूर हो गई थी, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित थी. परिवार के लिए यह पल किसी सपने जैसा था.

अहमेत ने यह कहानी रेडिट पर शेयर की, जहां लोग हैरान रह गए. कुछ ने राहत जताई तो कुछ ने मजाक में कहा कि बिल्ली ने लंबा सफर तय कर लिया. अहमेत का कहना है कि आज भी उन्हें नहीं पता कि केरेविज यह सफर कैसे जिंदा रहकर पूरा कर पाई. उनके लिए यह पूरी घटना एक पूरा चमत्कार है.

