सालों से लापता महिला जंगल में अफ्रीकन ट्राइब के साथ मिली; पुलिस आई लेने तो बोली ऐसी बात, हैरान हो गए लोग

Lost African Tribe: टेक्सास की एक महिला, जो तीन साल से लापता थी, स्कॉटलैंड के जंगलों में एक रहस्यमयी अफ्रीकन ट्राइब के साथ जिंदा मिली. यह जनजाति खुद को "कुबाला साम्राज्य" कहती है और दावा करती है कि वे 400 साल पहले खोई हुई अपनी पैतृक जमीन को वापस ले रहे हैं. यह समूह स्कॉटलैंड के जेडबर्ग इलाके के जंगलों में रहता है और पारंपरिक जीवनशैली अपनाए हुए है.

कौरा टेलर बनी ‘अस्नात’

महिला की पहचान टेक्सास की कौरा टेलर के रूप में हुई, जो अब इस जनजाति में “अस्नात” या “लेडी साफी” के नाम से जानी जाती है. उसने कहा, “ब्रिटिश अधिकारियों, जाहिर है मैं लापता नहीं हूं. मुझे अकेला छोड़ दो. मैं एक वयस्क हूं, कोई असहाय बच्ची नहीं.” उसके इस बयान से साफ हो गया कि वह अपनी मर्जी से ट्राइब के साथ रह रही है.

कुबाला साम्राज्य की अनोखी मान्यताएं

36 वर्षीय राजा एथेने और उनकी पत्नी क्वीन नांदी के नेतृत्व में यह समूह स्थानीय कानून नहीं मानता. उनका कहना है कि वे सिर्फ अपने ईश्वर ‘यहोवा’ के नियमों का पालन करते हैं. समूह का दावा है कि वे हिब्रू जनजाति के वंशज हैं और उनके पूर्वज स्कॉटलैंड से रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में निष्कासित किए गए थे. वे तंबुओं में रहते हैं, झरनों के पानी से स्नान करते हैं और प्रकृति पर निर्भर रहते हैं.

अधिकारियों से टकराव और भविष्य का दावा

कुबाला साम्राज्य को बेदखली के नोटिस मिले हैं और उनके तंबू पर आगजनी जैसी घटनाएं भी हुई हैं. इसके बावजूद उनका कहना है कि वे यहीं रहेंगे और अपनी पूर्वजों की भूमि पर अधिकार जमाएंगे. क्वीन नांदी का दावा है कि “स्कॉटलैंड ही असली जेरूसलम है और अब दूसरा एक्सोडस शुरू हो चुका है.” यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.