सालों से लापता महिला जंगल में अफ्रीकन ट्राइब के साथ मिली; पुलिस आई लेने तो बोली ऐसी बात, हैरान हो गए लोग

Frican Tribe In Scotland: कौरा टेलर के रूप में पहचानी गई यह महिला अब समूह में अस्नात नाम से जानी जाती है. एक वीडियो मैसेज में के जरिए उसने कहा, "ब्रिटिश अधिकारियों, मैं लापता नहीं हूं. मुझे अकेला छोड़ दो, मैं एक वयस्क हूं, कोई असहाय बच्ची नहीं."

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:31 PM IST
सालों से लापता महिला जंगल में अफ्रीकन ट्राइब के साथ मिली; पुलिस आई लेने तो बोली ऐसी बात, हैरान हो गए लोग

टेक्सास की रहने वाली कौरा टेलर नाम की महिला तीन साल पहले लापता हो गई थी, लेकिन हाल ही में वह स्कॉटलैंड के जेडबर्ग इलाके के जंगलों में एक रहस्यमयी अफ्रीकन ट्राइब के साथ जिंदा मिली. यह जनजाति खुद को “कुबाला साम्राज्य” कहती है और दावा करती है कि वे 400 साल पहले खोई हुई अपनी पैतृक भूमि वापस लेने लौटे हैं. जंगलों में रहने वाला यह समूह आधुनिक जीवन से पूरी तरह दूर है और पारंपरिक जीवनशैली अपनाए हुए है.

लेने पहुंची पुलिस से तो कही ऐसी बात

महिला की पहचान टेक्सास की कौरा टेलर के रूप में हुई है, जो अब इस ट्राइब में “अस्नात” या “लेडी साफी” के नाम से जानी जाती है. जब ब्रिटिश अधिकारी उसे वापस ले जाने पहुंचे तो उसने कहा, “मैं लापता नहीं हूं, बस अब अपने लोगों के साथ हूं. मुझे अकेला छोड़ दो.” उसके इस बयान ने पुलिस और परिवार दोनों को चौंका दिया. कौरा ने साफ कर दिया कि वह अपनी मर्जी से इस जनजाति के साथ रह रही है और वहां खुद को सुरक्षित महसूस करती है.

‘कुबाला साम्राज्य’ की मान्यताएं और रहस्यमय जीवनशैली

यह ट्राइब 36 वर्षीय राजा एथेने और उनकी पत्नी क्वीन नांदी के नेतृत्व में चलता है. उनका दावा है कि वे हिब्रू जनजाति के वंशज हैं, जिन्हें रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में स्कॉटलैंड से निष्कासित कर दिया गया था. वे कहते हैं कि वे अब अपने ईश्वर ‘यहोवा’ के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, न कि किसी स्थानीय कानून के मुताबिक. इस जनजाति के लोग जंगल में तंबुओं में रहते हैं, झरनों का पानी पीते हैं और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं.

अधिकारियों से टकराव और ‘दूसरे एक्सोडस’ की घोषणा

स्थानीय अधिकारियों ने ‘कुबाला साम्राज्य’ को कई बार बेदखली के नोटिस दिए हैं, यहां तक कि उनके तंबुओं में आगजनी की घटनाएं भी हुईं. इसके बावजूद समूह का कहना है कि वे अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही उनकी पूर्वजों की भूमि है. क्वीन नांदी का दावा है कि “स्कॉटलैंड ही असली जेरूसलम है और अब दूसरा एक्सोडस शुरू हो चुका है.” यह पूरी कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, जहां लोग इसे रहस्य, आस्था और आज़ादी के अनोखे संगम के रूप में देख रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

