156,640,000,000 की लॉटरी.. रातों-रात अरबपति बना शख्स, असंभव कारनामे के बाद बीवी के साथ सेट किए खर्च के टारगेट

Powerball lottery winner: मिसौरी के शख्स ने Powerball में $1.78 बिलियन जैकपॉट का आधा हिस्सा जीतकर ₹156,640 करोड़ पाए. वह अब राज्य के सबसे बड़े विजेता हैं. पहले साल पत्नी संग समय बिताने और खर्च के लक्ष्य सेट करने की योजना है.
कभी सोचा है कि एक रात में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए? ऐसा ही मिसौरी के रहने वाले एक शख्स के साथ हुआ. उन्होंने 6 सितंबर को हुए Powerball ड्रॉ में उन्होंने ऐतिहासिक $1.78 बिलियन जैकपॉट का आधा हिस्सा जीत लिया. इस जीत से उन्हें एकमुश्त $410.3 मिलियन (~₹156,640,000,000) की राशि मिली. विजेता अब मिसौरी का सबसे अमीर चैंपियन बन गया है. उन्होंने बताया कि पहले साल वह केवल अपने और पत्नी के लिए समय बिताएंगे. यह जीत लाखों लोगों के लिए चौंकाने और प्रेरित करने वाली घटना बन गई.
विजेता की जीत की कहानी
विजेता ने सेंट लुइस के QuikTrip स्टोर से टिकट खरीदा था. जिसमें उनके नंबर थे 11, 23, 44, 61, 62 और पावरबॉल 17 थे. न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका आदर्श दिन घर पर आराम करना और रोज़मर्रा के काम करना है. रातों-रात अरबपति बनने के बावजूद उनका जीवन सरल और सामान्य है. उन्होंने मजाक में कहा कि जब वह रात में कपड़े धोते हैं, तब भी उन्हें अपनी नई दौलत का एहसास होता है। यह जीत सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर चर्चा का केंद्र बन गई.
विजेता की दिनचर्या और भावनाएं
Missouri jackpot 2025: जैकपॉट जीतने के बाद कहा कि नींद कम आती है, लेकिन यह उनकी “सबसे अच्छी समस्या” है. उन्होंने बताया कि पहले साल वह सिर्फ अपने और पत्नी के लिए समय बिताएंगे. विजेता ने मजाक में कहा कि उनकी पत्नी उन्हें बाहर घुमाने के लिए मजबूर करेंगी. इसके अलावा, वह अपनी प्राथमिकताएं और खर्च का लक्ष्य सेट कर रहे हैं. जीत के बावजूद उनके जीवन में सरलता और परिवार पर ध्यान पहले जैसा है. यह लॉटरी जीत उनके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव और सीखने वाला मौका है.
रिकॉर्ड और लॉटरी का इतिहास
विजेता ने ऐतिहासिक जैकपॉट टेक्सास के एक अन्य विजेता के साथ शेयर किया. उनके हिस्से का पुरस्कार $893.5 मिलियन है, जो मिसौरी में अब तक का सबसे बड़ा पावरबॉल पुरस्कार है. इससे पहले का रिकॉर्ड $293.7 मिलियन था. साल 2025 में अब तक चार विजेता हो चुके हैं, जिनमें कैलिफ़ोर्निया, केंटकी और ओरेगन के खिलाड़ी शामिल हैं. विजेता के पास यह राशि 30 किस्तों में लेने या एकमुश्त लेने का विकल्प था. पहले साल का प्लान वह अपनी पत्नी के साथ आराम और खर्च के लक्ष्य तय करने पर केंद्रित करेंगे.