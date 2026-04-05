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Hindi Newsजरा हटकेम्यूजियम या चोरी का खजाना! MIT के छात्र ने बनाया ऐसा ऐप, जिसने खोल दी ब्रिटिश म्यूजियम की सारी पोल

म्यूजियम या 'चोरी का खजाना'! MIT के छात्र ने बनाया ऐसा ऐप, जिसने खोल दी ब्रिटिश म्यूजियम की सारी पोल

MIT छात्र ने ब्रिटिश म्यूजियम की 5000 कलाकृतियों को उनके मूल देशों के नक्शे पर दिखाने वाला ऐप बनाया. यह इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म एनिमेटेड टाइमलाइन और इमोशनल स्टोरी, जिससे दुनियाभर की विरासत के लिए वापसी पर बहस तेज हो गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 02:54 PM IST
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म्यूजियम या 'चोरी का खजाना'! MIT के छात्र ने बनाया ऐसा ऐप, जिसने खोल दी ब्रिटिश म्यूजियम की सारी पोल

लंदन का मशहूर 'ब्रिटिश म्यूजियम' हमेशा से ही अपनी कलाकृतियों और उनके मालिकाना हक को लेकर विवादों में रहा है. लेकिन इस बार बहस किसी राजनेता या इतिहासकार ने नहीं, बल्कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के एक छात्र ने छेड़ी है. इस छात्र ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप तैयार किया है जो म्यूजियम में रखी हजारों कलाकृतियों को उनके असली वतन के नक्शे पर दिखाता है. सोशल मीडिया पर इस ऐप का वीडियो क्या वायरल हुआ, मानो पूरी दुनिया में सांस्कृतिक विरासत की वापसी को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई है. लोग अब इस म्यूजियम को कला का घर नहीं, बल्कि 'चोरी का खजाना' बताने लगे हैं.

ऐप कैसे दिखाता है वस्तुओं को?

इस ऐप का इंटरफेस बेहद इंटरैक्टिव और आकर्षक है. इसमें कलाकृतियों को कार्ड की तरह दिखाया गया है, जो उनके मूल क्षेत्रों के ऊपर रखे गए हैं. यह फीचर पूरी दुनिया के नक्शे को इतिहास से जगमगाता है. उपयोगकर्ता होम बटन दबाकर देख सकते हैं कि कैसे ये वस्तुएं प्रतीकात्मक रूप से अपने मूल देश लौट रही हैं. रोसेटा स्टोन आई ऑफ होरस और गुआ काईझी के चित्र सहित कई प्रमुख वस्तुएं भी ऐप में शामिल हैं. यह फीचर सिर्फ डाटा नहीं दिखाता, बल्कि हर वस्तु की भावनात्मक और ऐतिहासिक कहानी भी सामने लाता है.

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सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं क्या हैं?

इस पहल ने इंटरनेट पर बहस और चर्चा दोनों को जन्म दिया. कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसके क्रिएटिव और विशाल स्केल की तारीफ की, जबकि अन्य ने डेटा संग्रह की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. कई लोगों ने कहा कि ऐतिहासिक वस्तुएं वैश्विक संग्रहालयों में सुरक्षित रहनी चाहिए. वहीं कुछ ने माना कि ब्रिटिश म्यूजियम की कई वस्तुएं लूट कर लायी गई हैं और उन्हें उनके मूल देशों में लौटाना चाहिए. इस तरह, ऐप ने एक पुरानी बहस को फिर से जोर से उठाया है: क्या artefacts संग्रहालय में रहें या अपने मूल देश लौटें?

 

यह ऐप क्यों खास है?

इस ऐप का सबसे अनोखा फीचर है एनिमेटेड टाइमलाइन, जो दर्शाती है कि किसी विशेष वस्तु को म्यूजियम में कब लाया गया. यह पहल केवल डिजिटल विज़ुअलाइज़ेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी राष्ट्रीय धरोहर को समझने और याद करने का अवसर देती है. ऐप के क्रिएटर का कहना है कि हर चमकता बिंदु के पीछे घर से अलग होने की कहानी है. उनका उद्देश्य है कि इस ऐप के माध्यम से लोग इन अमूल्य राष्ट्रीय खजानों के महत्व को पहचानें और उनका सही इतिहास समझें.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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