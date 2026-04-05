म्यूजियम या 'चोरी का खजाना'! MIT के छात्र ने बनाया ऐसा ऐप, जिसने खोल दी ब्रिटिश म्यूजियम की सारी पोल

लंदन का मशहूर 'ब्रिटिश म्यूजियम' हमेशा से ही अपनी कलाकृतियों और उनके मालिकाना हक को लेकर विवादों में रहा है. लेकिन इस बार बहस किसी राजनेता या इतिहासकार ने नहीं, बल्कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के एक छात्र ने छेड़ी है. इस छात्र ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप तैयार किया है जो म्यूजियम में रखी हजारों कलाकृतियों को उनके असली वतन के नक्शे पर दिखाता है. सोशल मीडिया पर इस ऐप का वीडियो क्या वायरल हुआ, मानो पूरी दुनिया में सांस्कृतिक विरासत की वापसी को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई है. लोग अब इस म्यूजियम को कला का घर नहीं, बल्कि 'चोरी का खजाना' बताने लगे हैं.

ऐप कैसे दिखाता है वस्तुओं को?

इस ऐप का इंटरफेस बेहद इंटरैक्टिव और आकर्षक है. इसमें कलाकृतियों को कार्ड की तरह दिखाया गया है, जो उनके मूल क्षेत्रों के ऊपर रखे गए हैं. यह फीचर पूरी दुनिया के नक्शे को इतिहास से जगमगाता है. उपयोगकर्ता होम बटन दबाकर देख सकते हैं कि कैसे ये वस्तुएं प्रतीकात्मक रूप से अपने मूल देश लौट रही हैं. रोसेटा स्टोन आई ऑफ होरस और गुआ काईझी के चित्र सहित कई प्रमुख वस्तुएं भी ऐप में शामिल हैं. यह फीचर सिर्फ डाटा नहीं दिखाता, बल्कि हर वस्तु की भावनात्मक और ऐतिहासिक कहानी भी सामने लाता है.

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सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं क्या हैं?

इस पहल ने इंटरनेट पर बहस और चर्चा दोनों को जन्म दिया. कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसके क्रिएटिव और विशाल स्केल की तारीफ की, जबकि अन्य ने डेटा संग्रह की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. कई लोगों ने कहा कि ऐतिहासिक वस्तुएं वैश्विक संग्रहालयों में सुरक्षित रहनी चाहिए. वहीं कुछ ने माना कि ब्रिटिश म्यूजियम की कई वस्तुएं लूट कर लायी गई हैं और उन्हें उनके मूल देशों में लौटाना चाहिए. इस तरह, ऐप ने एक पुरानी बहस को फिर से जोर से उठाया है: क्या artefacts संग्रहालय में रहें या अपने मूल देश लौटें?

A Chinese student built a website mapping British Museum artifacts to their countries of origin. pic.twitter.com/BQ4dFxhEkJ — ViralRush (@ViralRushX) April 3, 2026

यह ऐप क्यों खास है?

इस ऐप का सबसे अनोखा फीचर है एनिमेटेड टाइमलाइन, जो दर्शाती है कि किसी विशेष वस्तु को म्यूजियम में कब लाया गया. यह पहल केवल डिजिटल विज़ुअलाइज़ेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी राष्ट्रीय धरोहर को समझने और याद करने का अवसर देती है. ऐप के क्रिएटर का कहना है कि हर चमकता बिंदु के पीछे घर से अलग होने की कहानी है. उनका उद्देश्य है कि इस ऐप के माध्यम से लोग इन अमूल्य राष्ट्रीय खजानों के महत्व को पहचानें और उनका सही इतिहास समझें.