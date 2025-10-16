Advertisement
Hindi News

क्या आपको भी है 5-10 रुपये वाली नमकीन खाने की आदत, वीडियो देखकर पकड़ लेंगे कान

Viral Video: खानपान में मिलावट होना आम बात हो गई है. अगर आप नमकीन खाने के शौकीन हैं और बाजार की पैकेट बंद नमकीन खाते हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लें. वीडियो देखने के बाद आप नमकीन खाना ही छोड़ देंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:35 PM IST
क्या आपको भी है 5-10 रुपये वाली नमकीन खाने की आदत, वीडियो देखकर पकड़ लेंगे कान

Viral Video: लगभग सभी कंपनियां ये दावा तो करती हैं कि वो अपने सामानों को बहुत साफ सफाई और शुद्ध तरीके से बनाती हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें जिस तरीके से नमकीन बनाई जा रही है उसे देखकर आप नमकीन खाना ही छोड़ देंगे. अगर आप भी 5 और 10 रुपये में बिकने वाली नमकीन खाते हैं तो आप एक बार ये वीडियो जरूर देखें.

कैसे बनाई जा रही नमकीन?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि नमकीन को बनाने के बाद उसको मिक्स करने का काम चल रहा है. वीडियो देखकर लगता है कि ये किसी महंगे ब्रांड की नमकीन नहीं है, बल्कि जो दुकानों पर 5 और 10 रुपये में मिलने वाली है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स मिक्सचर नमकीन को बना रहा है. ऐसे में वो नमकीन पर चढ़कर ही उसे मिला रहा है. वो हाथों से नमकीन को मिला रहा है और एक तरफ से दूसरी ओर फेंक रहा है. इस दौरान वो खुद नमकीन पर ही खड़ा है. ऐसे में नमकीन उसके पैरों के नीचे भी आ रही है. वीडियो देखने के बाद लोगों के मन में हाइजीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
यह भी पढ़ें: कपल को झाड़ियों में मिला रहस्य्मयी नीला अंडा, फिर 50 दिन के बाद मिला बड़ा सरप्राइज
 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rupali_Gautam19 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो को 2.3 लाख से ज्यादा यूजर देख चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, लेकिन सब तो ऐसे नहीं बनाते होगे ना? इसी के रिप्लाई में एक यूजर ने लिखा, क्या गारंटी है जिसे आप खा रहे हो वो ऐसे नहीं बनती होगी. दूसरे यूजर ने लिखा, इसलिए ब्रांडेड ही खानी चाहिए क्योंकि वह मशीन से बनाई जाती है. तीसरे यूजर ने लिखा, आपलोग जो चीनी खाते हैं चीनी मिल में जाकर देख लीजिए. आप लोग जो ब्रेड खाते है वो ब्रेड बनाने वाले कारखाना में देख लें. किस-किस से बचाए, किस- किस से परहेज कीजिए. आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक सोइए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Viral Videomixture namkeen

