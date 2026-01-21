Advertisement
मिजोरम वालों ने पूरे भारत को सिखाया 'Civic Sense' का असली मतलब! ट्रेन के डिब्बे को घर की तरह यूं रखा साफ, लोगों ने कहा ऐसा

Aizawl Guwahati Train Civic Sense India: मिज़ोरम से गुवाहाटी जा रही ट्रेन का एक वायरल वीडियो दिखाता है कि असली सिविक सेंस क्या होता है, जहां यात्री खुद अपना कचरा संभालकर कोच को साफ रखते हैं.

 

Jan 21, 2026, 09:28 AM IST
Mizoram Train Video: आइजोल से गुवाहाटी जाने वाली एक ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें यात्रियों का व्यवहार बाकी भारत से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. जहां अक्सर ट्रेनों में गंदगी की शिकायतें सुनने को मिलती हैं, वहीं इस ट्रेन में लोग खुद अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए. हर यात्री अपने आसपास सफाई बनाए रखने को प्राथमिकता देता दिखा, जिससे पूरा कोच साफ और व्यवस्थित बना रहा.

क्या यात्री खुद अपना कचरा संभाल रहे थे?

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि यात्री अपने खाने-पीने से निकला कचरा छोटी पॉलीथीन में इकट्ठा करते हैं और उसे अपनी सीट के पास टांग देते हैं. इससे ट्रेन स्टाफ को एक-एक कर कचरा उठाने में आसानी होती है और कोच में कहीं भी गंदगी नहीं फैलती. यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका असर पूरे सफर को साफ-सुथरा बनाए रखने में बेहद बड़ा होता है.

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

इस वीडियो को शेयर करने वाले शख्स ने बताया कि वहां न तो कोई अनाउंसमेंट हो रहा था और न ही रेलवे की ओर से कोई निर्देश दिया गया था. यह सफाई किसी डर या जुर्माने से नहीं बल्कि लोगों की आदत से आई थी. मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने घरों की तरह ही सार्वजनिक जगहों को भी सम्मान देते हैं, और यही सोच उनके व्यवहार में साफ झलकती है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

मिजोरम ने सिखाया क्या होता है सिविक सेंस

वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने लिखा कि वह उत्तर भारत से है और यह दृश्य देखकर उसे खुद पर सोचने का मौका मिला. उसने कहा कि हम अक्सर गंदी ट्रेनों और सड़कों की शिकायत करते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपने व्यवहार पर सवाल उठाते हैं. असल में जगहें तभी साफ रहती हैं जब लोग खुद परवाह करना सीखते हैं. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट की तारीफ करनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने इसे भारत में सिविक सेंस की सबसे अच्छी मिसाल बताया और कहा कि पूरे देश को इससे सीख लेनी चाहिए. इस क्लिप ने यह दिखा दिया कि बदलाव किसी बड़े अभियान से नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतों से आता है.

