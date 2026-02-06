Private MMS Leak: कौन है मॉडल मैथिरा खान? जिसके नाम से वायरल हो रहा है ये वीडियो, सर्च इंजन पर टॉप पर पहुंचा!

Advertisement
Mathira Khan Viral Video: पाकिस्तानी इंफ्लुएंसर मैथिरा खान के कथित MMS लीक की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन खुद मैथिरा ने इन दावों को फर्जी बताते हुए प्राइवेसी की अपील की है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:51 AM IST
Mathira Khan MMS Leaked: मैथिरा खान का नाम अचानक इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च होने लगा जब ‘Mathira Khan MMS leaked’ और ‘Mathira Khan viral video’ जैसे कीवर्ड ट्रेंड करने लगे. इससे पहले अलीना आमिर और फातिमा जताई से जुड़े सर्च ट्रेंड्स चर्चा में थे, लेकिन इस बार पाकिस्तानी-जिम्बाब्वे मूल की मॉडल और इंफ्लुएंसर मैथिरा खान सुर्खियों में आ गईं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनका एक प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर लीक हुआ है और वह कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा है, जिससे लोगों के बीच बहस दोनों तेज हो गई है.

क्या वीडियो सच में लीक हुआ?

खबरों के अनुसार यह दावा किया गया कि मैथिरा खान, जिनके इंस्टाग्राम पर करीब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनका निजी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाया गया है. हालांकि सबसे अहम बात यह है कि मैथिरा ने खुद इस वीडियो की न तो पुष्टि की और न ही सीधे तौर पर उसके असली होने की बात कही. यही वजह है कि इंटरनेट पर यह मामला अफवाहों और अटकलों के बीच घूमता रहा, जहां लोग सच्चाई जाने बिना ही इसे शेयर और सर्च करते रहे.

यह भी पढ़ें: Private MMS Leak Video: 3 मिनट 24 सेकंड का एक और Video! गूगल पर सर्च करने से पहले जान लें हकीकत

मैथिरा की प्रतिक्रिया क्या रही?

मीडिया चैनल न्यूज एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मैथिरा खान ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि उनके नाम, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल किया गया है और जो कुछ भी वायरल हो रहा है वह फर्जी है. मैथिरा ने अपने फैंस से अपील की कि वे बिना वेरिफिकेशन किसी भी कंटेंट पर भरोसा न करें और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऐसा ही एक वीडियो पहले भी शेयर हुआ था जिसे बाद में हटा दिया गया था, लेकिन अब कुछ नेटिजन्स ने उसे फिर से बिना पुष्टि के फैला दिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mathiraa (@real_mathira)

 

लोग फिर भी इसे क्यों खोज रहे हैं?

सोशल मीडिया के दौर में जब भी किसी सेलिब्रिटी का नाम विवाद से जुड़ता है तो लोग सच्चाई जाने बिना ही क्लिक और सर्च करने लगते हैं. मैथिरा खान पहले से ही अपनी बोल्ड सोशल मीडिया इमेज के कारण चर्चा में रहती हैं, इसलिए जैसे ही ‘MMS लीक’ जैसे शब्द जुड़े, ट्रैफिक और तेजी से बढ़ गया. यही वजह है कि भले ही वीडियो की पुष्टि न हुई हो, फिर भी यह ट्रेंड करता रहा और अफवाहों को और हवा मिलती गई.

यह भी पढ़ें: 19 Minute 34 Second Video को कॉपी करते हुए लीक हुआ कपल का MMS! फिर मच गया इंटरनेट पर तूफान

मैथिरा खान आखिर हैं कौन?

मैथिरा खान एक पाकिस्तानी-जिम्बाब्वे एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं, जो अपने बोल्ड पोस्ट्स और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनका जन्म जिम्बाब्वे के हरारे में हुआ था और उनके पिता साउथ अफ्रीकन तथा मां पाकिस्तानी थीं. शुरुआती पढ़ाई के बाद राजनीतिक और सामाजिक हालात के कारण उनका परिवार पाकिस्तान आ गया, जहां उन्होंने म्यूजिक वीडियोज से अपने करियर की शुरुआत की. बाद में टीवी होस्टिंग और एक्टिंग में कदम रखकर वह पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक चर्चित नाम बन गईं.

करियर और विवाद साथ-साथ क्यों चलते हैं?

मैथिरा ने ‘जादूगर’, ‘देसी बीट’ और ‘नचदी कमाल’ जैसे म्यूजिक वीडियोज से पहचान बनाई और फिर टीवी पर होस्टिंग और अभिनय के जरिए पॉपुलैरिटी हासिल की. उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी उन्हें लाखों फॉलोअर्स दिलाती है, लेकिन इसी बोल्ड इमेज की वजह से वे अक्सर आलोचना और विवादों में भी घिर जाती हैं. मौजूदा MMS ट्रेंड भी इसी डिजिटल दौर की सच्चाई दिखाता है, जहां अफवाहें तेजी से फैलती हैं और किसी की इमेज को पल भर में सवालों के घेरे में ला देती हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. 

