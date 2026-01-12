19 Minute 34 Second Video को कॉपी करते हुए लीक हुआ कपल का MMS! फिर मच गया इंटरनेट पर तूफान

Advertisement
Hindi Newsजरा हटके19 Minute 34 Second Video को कॉपी करते हुए लीक हुआ कपल का MMS! फिर मच गया इंटरनेट पर तूफान

MMS Leak Young Couple Viral: सोशल मीडिया पर एक बार फिर प्राइवेट वीडियो लीक होने से हड़कंप मच गया है, जहां वायरल 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो को कॉपी करने की कोशिश में एक युवा कपल का MMS इंटरनेट पर फैल गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 12, 2026, 01:20 PM IST
19 Minute 34 Second Copy Video Viral: इंटरनेट पर एक बार फिर प्राइवेट वीडियो लीक होने का मामला चर्चा में है. इस बार एक युवा कपल का MMS सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनके मोबाइल फोन से रिकॉर्ड हुआ था और देखते ही देखते एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक फैल गया. हालांकि, जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है.

वायरल 19:34 वीडियो से इसका क्या है कनेक्शन?

इस लीक हुए MMS को लेकर दावा किया जा रहा है कि कपल ने उस 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो को दोहराने की कोशिश की थी, जिसने पिछले महीने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी. उसी पुराने वीडियो की नकल करते हुए रिकॉर्ड किया गया यह नया वीडियो अब खुद एक विवाद का हिस्सा बन चुका है. वायरल क्लिप में कपल के निजी मोमेंट्स है. लड़की लाल रंग की ड्रेस में नजर आती है, जबकि लड़का नीली शर्ट में दिखाई देता है. दोनों के बीच बातचीत और व्यवहार को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों भारत से हैं या पाकिस्तान से.  जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.

पहले वाला 19:34 MMS क्यों बना था सनसनी?

जिस वीडियो की नकल की जा रही थी, वह 19 मिनट 34 सेकंड लंबा MMS पिछले महीने सामने आया था. उस वीडियो ने इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर खूब अफवाएं फैलाईं थीं. वीडियो के कई एडिटेड वर्जन, मीम्स और चर्चाएं आज भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं. बार-बार सामने आ रहे ऐसे मामले डिजिटल प्राइवेसी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. निजी पलों का लीक होना न सिर्फ संबंधित लोगों की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक तनाव और इमोशनली ब्रेकडाउन का कारण भी बनता है. ऑनलाइन सुरक्षा कमजोर नजर आ रही है.

क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को लंबे समय तक मानसिक दबाव, शर्मिंदगी और सामाजिक जजमेंट का सामना करना पड़ता है. कई बार करियर, रिश्ते और आत्मविश्वास तक पर इसका असर पड़ता है, जिसकी भरपाई आसान नहीं होती. डिजिटल एक्सपर्ट्स सख्त कानून, नॉन कंसेंसुअल कंटेंट की पहचान के लिए AI टूल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर मॉडरेशन की जरूरत पर जोर दे रहे हैं. साथ ही यूजर्स को भी यह समझना होगा कि निजी पलों को रिकॉर्ड करना और उन्हें सेव रखना बेहद ही असुरक्षित है. 

यह मामला सिर्फ एक वायरल MMS नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि वायरल होने की चाह और डिजिटल लापरवाही किसी की निजी जिंदगी को सार्वजनिक तमाशा बना सकती है. डिजिटल दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

