Mobile Awareness Activity: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख सकते हैं कि बच्चों को फोन से दूर रखने के लिए स्कूल में एक्टिविटी की गई है और इसके बाद बच्चों का बुरा हाल हो जाता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:26 PM IST
Mobile Awareness Activity: आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन देखने को मिलता है. यहां तक माता-पिता भी बच्चों को कई बार फोन पकड़ा कर अपने काम में बिजी हो जाते हैं. रोते बच्चे को चुप कराने के लिए फोन लोगों के लिए एक खिलौना बन चुका है लेकिन असल में ये कोई खिलौना नहीं बल्कि आपके ही बच्चे के दिमाग के लिए एक दीमक जैसा हो सकता है जो धीरे-धीरे उन्हें मानसिक तौर पर कमजोर बना सकता है. सोचने-समझने की शक्ति को भी मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल कमजोर कर देता है. सोशल मीडिया पर मोबाइल अवेयरनेस एक्टिविटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे हर किसी को देखना चाहिए और अपने बच्चों को फोन से दूर रखने के लिए ये तरीका बेहतरीन साबित हो सकता है.

बच्चों को रखें मोबाइल फोन से दूर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल के बहुत सारे बच्चे देखे जा रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कि टीचर बच्चों के हाथ में फोन पकड़ाती है लेकिन एक भी बच्चा फोन को हाथ लगाना तो दूर की बात है. देखना भी पसंद नहीं करता है. बहुत डरे-सहमे बच्चे नजर आते हैं और इसकी वजह उनके दिमाग में फोन को चलाने से होने वाले नुकसान का डर बैठ चुका होता है जो गलत नहीं है. कुछ डर हमारी अच्छाई और बेहतर भविष्य के लिए ही होते हैं.

मोबाइल अवेयरनेस एक्टिविटी से डरे बच्चे

दरअसल, वीडियो में दिखाया जाता है कि एक बच्चा फोन का इस्तेमाल करता है. इस मोबाइल अवेयरनेस एक्टिविटी को सभी बच्चे देख रहे होते हैं. एक्टिंग कर रहा बच्चा फोन के बिना खाना खाने से भी मना कर देता है. हर वक्त सिर्फ फोन को घंटों तक हाथ में रखता है. उठते-बैठते फोन का इस्तेमाल करने से बच्चे के आंखों में तकलीफ होने लगती है और डॉक्टर के पास लेकर जाने पर एक आंख में पट्टी बांध दी जाती है. इस एक्ट को देखने वाले बच्चों को समझ आ जाता है कि फोन के इस्तेमाल से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है. टीचर जब बच्चों के पास फोन लेकर जाती है तो वो रोने लगते हैं और फोन को खुद से दूर करते दिखते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonia Parth (@parthsonia)

इंस्टाग्राम पर @parthsonia नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. सभी ने इसे काफी पसंद किया है. वायरल वीडियो पर यूजर्स के कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया- ‘सभी टीचरों से मेरा यही अनुरोध है यही शिक्षा सब दिन अपने विद्यालय में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि इस विचार और शिक्षकों के प्रति मेरा सम्मान. तीसरे यूजर ने लिखा- लेकिन, अभिनेता वास्तविकता जानते हैं. यकीनन इस तरह की जागरूकता की बहुत जरूरत है और सभी को फोन का इस्तेमाल एक सीमित समय तक करना चाहिए.

