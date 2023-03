Viral: सड़क पर मोबाइल चलाना कितना खतरनाक होता है, वीडियो देखिए..पता चल जाएगा

सीसीटीवी फुटेज

दरअसल, यह घटना इंग्लैंड के सैंडफोर्ड की है. सैंडफोर्ड पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया है और कैप्शन में कुछ लिखा है. वीडियो देखकर लग रहा है यह सीसीटीवी फुटेज है. वीडियो में सैंडफोर्ड पुलिस ने कोई सूचना मांगी है इसमें लिखा गया है कि हमारे सड़क और परिवहन दस्ते के अधिकारी एक ऐसी घटना के बाद सूचना के लिए अपील करते हैं.

साइकिल से रोड पर जा रहा

आगे लिखा गया कि एक वैन और एक साइकिल सवार के साथ दुर्घटना हुई है. वैन के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति कृपया हमारी वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करे. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का साइकिल से रोड पर जा रहा था और वह अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा था, इसलिए वह आगे नहीं देख रहा था. थोड़ा आगे चलकर एक वैन खड़ी हुई थी वह लड़का सीधा जाता है और वैन में टकरा जाता है.

जैसे ही वह वैन में टकराता है, वहीं गिर पड़ता है. अच्छी बात यह रही कि वह लड़का बहुत तेज नहीं था और वैन रोड पर खड़ी थी. लड़का तेज होता और सामने वैन चल रही होती तो लड़के को ज्यादा चोट लग जाती. उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता. फिलहाल टक्कर के बाद लड़का गिर पड़ता है और बाद में वह उठ खड़ा होता है. यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ लोग नसीहत देने लगे कि इस तरह मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए.

Officers from our Roads And Transport Squad appeal for information following an incident where a van has caused an accident with a cyclist

Anyone with info relating to the van please get in touch via our website pic.twitter.com/RGLbt301OX

— Sandford Police (@Sandford_Police) March 24, 2023