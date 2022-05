Hot Model Problem: मॉडल की खूबसूरती बनी मुसीबत, हॉटनेस के चलते नहीं मिल रही जॉब

Model Not Getting Job Due To Her Beauty: लड़कियों की खूबसूरती और हॉटनेस को देखकर अच्छे-अच्छे लोग उनके दीवाने हो जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरती और हॉटनेस किसी के लिए समस्या का कारण भी बन सकती है. लंदन में रहने वाली एक मॉडल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. उसकी खूबसूरती की वजह से उसे जॉब नहीं मिल रही है जिसके चलते उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मॉडल की खूबसूरती और हॉटनेस उसके लिए भेदभाव का सबब बन रही है. मॉडल के गुड लुक्स के कारण लोग उससे भेदभाव करने लगे हैं. मॉडल का कहना है कि उसको खूबसूरत होने की कीमत चुकानी पड़ रही है. बता दें कि ये मॉडल सोशल मीडिया पर Juju Brazil के नाम से जानी जाती है.

मॉडल के अनुसार टीवी सीरियल में काम करना उसका सपना था. लेकिन उनके लुक की वजह से उसे काम नहीं मिल रहा है. मॉडल ने बताया कि उससे कहा गया है कि लोग उसे रियलिटी शो में नहीं देखना चाहते. 'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल ने बताया है कि कई बार लोगों ने उन्हें अलग-अलग तरह की ड्रेस पहनने पर धमकाया भी है. Juju आगे कहती हैं कि 'मैंने हॉट होने के कारण कई तरह के पक्षपात का सामना किया है, ऐसे में अब हमें इसके बारे में बात करनी ही होगी.'

इसके अलावा Juju Brazil ने कहा कि ये बात ज़रूर है कि उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें मॉडल बनने और इंस्टाग्राम पर 62 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स बटोरने में मदद मिली. लेकिन काम मिलने के लिए उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. मॉडल का कहना है कि इंटरव्यू के टाइम पर लोग मेरी हॉटनेस को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बता दें कि इससे पहले Veronika Rajek नाम की मॉडल ने भी इसी प्रकार की समस्या को लेकर शिकायत की थी.