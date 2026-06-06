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प्यार में मिला धोखा, तो खुद से ही रचा ली शादी! महिला ने अपने ही ब्याह पर फूंक दिए ₹41 लाख; वजह जीत लेगी दिल

Woman Spends 50000 Dollars To Marry Herself Video: स्पेन की मॉडल और कंटेंट क्रिएटर बोनी लॉकेट ने टूटे रिश्तों और दिल टूटने के दर्द के बाद खुद से शादी करने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने महंगी अंगूठी, डिजाइनर ड्रेस और बीच पर आयोजित खास कार्यक्रम पर लाखों रुपये खर्च कर दिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 06, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:16 AM IST
प्यार में मिला धोखा, तो खुद से ही रचा ली शादी! महिला ने अपने ही ब्याह पर फूंक दिए ₹41 लाख; वजह जीत लेगी दिल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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