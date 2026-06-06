/प्यार में मिला धोखा, तो खुद से ही रचा ली शादी! महिला ने अपने ही ब्याह पर फूंक दिए ₹41 लाख; वजह जीत लेगी दिल

Woman Spends 50000 Dollars To Marry Herself Video: शादी का नाम आते ही लोगों के मन में दूल्हा-दुल्हन, बारात और सात फेरों की तस्वीर सामने आ जाती है. लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपनी जिंदगी के फैसलों से सभी को हैरान कर देते हैं. इन दिनों स्पेन की एक महिला की कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जिसने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही शादी कर ली. सबसे हैरानी की बात यह है कि इस अनोखे विवाह पर महिला ने करीब 48 लाख रुपये खर्च कर दिए. शादी के लिए महिला ने महंगी हीरे की अंगूठी खरीदी, डिजाइनर ड्रेस पहनी और समुद्र किनारे एक खूबसूरत कार्यक्रम भी आयोजित किया. अब यह कहानी दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है.