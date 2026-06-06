/प्यार में मिला धोखा, तो खुद से ही रचा ली शादी! महिला ने अपने ही ब्याह पर फूंक दिए ₹41 लाख; वजह जीत लेगी दिल

Woman Spends 50000 Dollars To Marry Herself Video: शादी का नाम आते ही लोगों के मन में दूल्हा-दुल्हन, बारात और सात फेरों की तस्वीर सामने आ जाती है. लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपनी जिंदगी के फैसलों से सभी को हैरान कर देते हैं. इन दिनों स्पेन की एक महिला की कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जिसने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही शादी कर ली. सबसे हैरानी की बात यह है कि इस अनोखे विवाह पर महिला ने करीब 48 लाख रुपये खर्च कर दिए. शादी के लिए महिला ने महंगी हीरे की अंगूठी खरीदी, डिजाइनर ड्रेस पहनी और समुद्र किनारे एक खूबसूरत कार्यक्रम भी आयोजित किया. अब यह कहानी दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है.
यह अनोखी शादी स्पेन के इबीजा शहर में रहने वाली 38 वर्षीय मॉडल और कंटेंट क्रिएटर Bonnie Locket ने की है. बोनी का कहना है कि उन्होंने यह फैसला कई सालों तक रिश्तों में मिले धोखे और संघर्ष के बाद लिया है. उनके अनुसार, जिंदगी में बार-बार दिल टूटने के बाद उन्होंने महसूस किया कि सबसे मजबूत रिश्ता खुद के साथ होना चाहिए. इसी सोच ने उन्हें यह अनोखा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया.
बोनी ने बताया कि उनकी प्रेम कहानी कभी आसान नहीं रही. वह लंबे समय तक एक रिश्ते में रहीं और बाद में शादी भी की. लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उन्हें पता चला कि उनका साथी उन्हें धोखा दे रहा था. यह सच सामने आने के बाद उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया. हालांकि, इसके बाद भी उनकी जिंदगी में आए दूसरे रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं टिक सके. लगातार मिले इन झटकों ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान कर दिया. उनका कहना है कि एक समय ऐसा भी आया, जब वह काफी परेशान रहने लगीं. इस दौरान उनके जीवन में नकारात्मक विचार आने लगे थे.
बोनी बताती हैं कि कुछ समय पहले उन्होंने एक खूबसूरत पीले हीरे की अंगूठी देखी. उन्हें वह अंगूठी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे खुद खरीदने का फैसला कर लिया. इसके बाद उनकी नजर अपनी पुरानी शादी की ड्रेस पर पड़ी, जो कई सालों से अलमारी में रखी हुई थी. तभी उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस ड्रेस को एक नई और सकारात्मक याद से जोड़ा जाए. यहीं से उन्हें खुद से शादी करने का विचार आया. उन्होंने तय किया कि अब वह अपनी खुशी के लिए खुद को प्राथमिकता देंगी.
अपनी शादी के लिए बोनी ने 30 मई को इबीजा के फेमस समुद्री तट काला डी हॉर्ट बीच पर एक छोटा लेकिन खास समारोह आयोजित किया. इस कार्यक्रम में सिर्फ कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे. समारोह के दौरान बोनी ने आईने में देखकर खुद से वचन लिए. उन्होंने खुद से वादा किया कि वह हमेशा अपनी खुशी, आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्राथमिकता देंगी. उनका कहना है कि यह शादी किसी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि खुद को स्वीकार करने और खुद से प्यार करने के लिए थी.
खुद से शादी करने की इस प्रक्रिया को सोलोगैमी कहा जाता है. इसमें व्यक्ति किसी दूसरे साथी से नहीं बल्कि खुद से ही शादी करता है और खुश रहने का संकल्प लेता है. हालांकि, सोलोगैमी को कानूनी विवाह का दर्जा नहीं मिलता और इससे कोई वैवाहिक अधिकार भी नहीं जुड़ते. इसे आत्म-स्वीकृति और आत्म-प्रेम का एक व्यक्तिगत उत्सव माना जाता है. पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग-अलग देशों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों ने खुद से शादी करके खुद को महत्व देने का संदेश दिया है.
बोनी की कहानी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. कुछ लोग उनके फैसले को साहसी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे आधुनिक दौर की बदलती सोच का उदाहरण मान रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि रिश्तों में असफलता के बाद भी खुद को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना आसान नहीं होता. ऐसे में बोनी का फैसला आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का संदेश देता है.
दिलचस्प बात यह है कि बोनी ने प्यार से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई है. उनका कहना है कि अगर भविष्य में उन्हें सही व्यक्ति मिला, तो वह दोबारा रिश्ते में आने के लिए तैयार हैं. उनके मुताबिक, खुद से शादी करने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने प्रेम को नकार दिया है. बल्कि उन्होंने सीखा है कि किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना जरूरी है.
आपको याद दिला दें कि खुद से शादी या सोलोगैमी का यह ट्रेंड सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है. भारत में भी जून 2022 में गुजरात के वडोदरा की रहने वाली क्षमा बिंदु नाम की लड़की ने देश की पहली सोलोगैमी शादी रचाकर इतिहास रच दिया था. क्षमा ने भी बाकायदा हिंदू रीति-रिवाजों से फेरे लिए थे, मांग में सिंदूर भरा था और खुद को ही मंगलसूत्र पहनाया था, जिस पर भारत में भी काफी विवाद और चर्चा हुई थी.
बोनी लॉकेट की यह अनोखी शादी सिर्फ एक वायरल कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक संदेश है कि खुद से प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है. लगातार रिश्तों में मिले धोखे और भावनात्मक संघर्ष के बाद उन्होंने खुद को महत्व देने का फैसला किया. 48 लाख रुपये खर्च कर शादी करना भले ही असामान्य लगे, लेकिन इसने दुनिया भर में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है कि जिंदगी में सबसे अहम रिश्ता कई बार खुद के साथ भी हो सकता है.
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