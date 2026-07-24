/दोस्त ने की हत्या, पालतू कुत्ते रॉकी ने खोल दिया पूरा राज; इशारों में बता दिया कहां दफन है शव

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा रॉकी की हो रही है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना को लेकर हैरानी जता रहे हैं कि कैसे एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक की मौत का राज खोलने में मदद की. जानकारों का कहना है कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है. वे अपने मालिक और आसपास के माहौल में हुए बदलाव को आसानी से महसूस कर लेते हैं. यही वजह रही कि रॉकी का बार-बार एक ही जगह जाना पुलिस के लिए बड़ा सुराग बन गया. यह मामला सिर्फ एक अपराध और सजा की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान और जानवर के बीच के भरोसे और रिश्ते की भी मिसाल बन गया है. रॉकी ने बिना कुछ कहे वह काम कर दिया, जिसे कई बार इंसान भी नहीं कर पाते. उसकी वफादारी ने आखिरकार सूचा सिंह के परिवार को इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका निभाई.