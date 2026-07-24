/दोस्त ने की हत्या, पालतू कुत्ते रॉकी ने खोल दिया पूरा राज; इशारों में बता दिया कहां दफन है शव

मोहाली की एक अदालत ने 2021 में हुए हत्या के मामले में आरोपी जगजीर सिंह उर्फ घोला को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने सुनाया.
मामला जून 2021 का है, जब मोहाली के सिसवां इलाके में रहने वाले सूचा सिंह की हत्या कर दी गई थी. पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी जगजीर सिंह और सूचा सिंह दोस्त थे. दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे, तभी बकरी की खरीद-बिक्री से जुड़े 40 हजार रुपये के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.
पुलिस के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि जगजीर सिंह ने गुस्से में आकर तलवार से सूचा सिंह की हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपराध छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की. आरोप है कि उसने शव और सिर को अलग-अलग जगहों पर दफना दिया, जिससे किसी को हत्या का पता न चल सके. हत्या के बाद जब सूचा सिंह कई दिनों तक घर नहीं लौटे, तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी.
करीब एक हफ्ते तक परिवार और आसपास के लोग सूचा सिंह को ढूंढते रहे. इसी दौरान परिवार के पालतू कुत्ते रॉकी के व्यवहार ने सबका ध्यान खींचा. रॉकी बार-बार एक खास जगह पर जाकर बैठ जाता था. वह उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था. परिवार वालों को लगा कि शायद रॉकी को वहां कुछ पता है. दिलचस्प बात यह थी कि यह जगह सिसवां स्थित उस फार्महाउस के पास थी, जहां उस समय पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्महाउस भी था. इसलिए यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता था.
परिवार वालों ने रॉकी के बार-बार उसी जगह जाने की बात पुलिस को बताई. इसके बाद पुलिस ने उस स्थान की जांच शुरू की. जब पुलिस ने वहां खुदाई कराई, तो सभी हैरान रह गए. वहां से सूचा सिंह का शव बरामद हुआ. हालांकि, शव का सिर गायब था. आगे की जांच में पुलिस ने दूसरे स्थान से उसका सिर भी बरामद कर लिया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी और हत्या के पीछे की पूरी कहानी सामने आने लगी.
पुलिस जांच में जगजीर सिंह का नाम सामने आया. पूछताछ के दौरान उसके खिलाफ कई सबूत जुटाए गए. प्रॉसिक्यूशन पक्ष ने अदालत में बताया कि पैसों के विवाद के कारण यह हत्या की गई थी. मामले में दो अन्य लोगों सतनाम सिंह उर्फ सनी और देसराज उर्फ देसा को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए. इसी वजह से अदालत ने दोनों को बरी कर दिया.
सरकारी वकील हरदीप सिंह रुमाना ने बताया कि अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए जगजीर सिंह को हत्या का दोषी माना. 17 जुलाई को अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़ित की पत्नी को मुआवजे के तौर पर दी जाए.
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा रॉकी की हो रही है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना को लेकर हैरानी जता रहे हैं कि कैसे एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक की मौत का राज खोलने में मदद की. जानकारों का कहना है कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है. वे अपने मालिक और आसपास के माहौल में हुए बदलाव को आसानी से महसूस कर लेते हैं. यही वजह रही कि रॉकी का बार-बार एक ही जगह जाना पुलिस के लिए बड़ा सुराग बन गया. यह मामला सिर्फ एक अपराध और सजा की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान और जानवर के बीच के भरोसे और रिश्ते की भी मिसाल बन गया है. रॉकी ने बिना कुछ कहे वह काम कर दिया, जिसे कई बार इंसान भी नहीं कर पाते. उसकी वफादारी ने आखिरकार सूचा सिंह के परिवार को इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका निभाई.