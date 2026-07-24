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दोस्त ने की हत्या, पालतू कुत्ते रॉकी ने खोल दिया पूरा राज; इशारों में बता दिया कहां दफन है शव

पंजाब के मोहाली में हत्या के एक मामले में इंसाफ दिलाने में एक पालतू कुत्ते की अहम भूमिका सामने आई है. दोस्त की हत्या कर शव छिपाने वाले आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. खास बात यह रही कि कई दिनों तक चली तलाश के बाद मृतक के पालतू कुत्ते रॉकी के व्यवहार ने पुलिस को उस जगह तक पहुंचाया, जहां शव दफनाया गया था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 24, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:48 AM IST
दोस्त ने की हत्या, पालतू कुत्ते रॉकी ने खोल दिया पूरा राज; इशारों में बता दिया कहां दफन है शव
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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