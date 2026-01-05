इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

Advertisement
Jinnah House Mumbai: मुंबई के पॉश मालाबार हिल में मौजूद 2.5 एकड़ में फैला जिन्ना हाउस, जहां कभी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना रहते थे, आज 70 साल से ज्यादा वक्त से खाली पड़ा है. इसकी कहानी हैरान करने वाली है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:59 AM IST
Mohammad Ali Jinnah In Bungalow: मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया और CST जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी शहर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का पुराना घर भी मौजूद है. यह बंगला मुंबई के बेहद पॉश इलाके मालाबार हिल में स्थित है. जिन्ना इस इमारत में 7 अगस्त 1947 तक रहे थे, यानी देश के बंटवारे से ठीक पहले तक.

जिन्ना हाउस फिर चर्चा में क्यों आया?

इंस्टाग्राम कंटेंट व्लॉगर जेनिल वरिया ने हाल ही में जिन्ना हाउस पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद यह जगह फिर चर्चा में आ गई. BMC के मुताबिक, इसी बंगले में जिन्ना और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े भारतीय नेताओं के बीच कई अहम राजनीतिक चर्चाएं हुई थीं. जिन्ना हाउस, जिसे साउथ कोर्ट मेंशन भी कहा जाता है, साल 1936 में बनाया गया था. इसे खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने बनवाया था, जब वे इंग्लैंड से लौटकर मुस्लिम लीग की कमान संभाल चुके थे. उस दौर में इसे करीब 2 लाख रुपये की भारी लागत से तैयार किया गया था, जो उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी.

इस बंगले की बनावट और डिजाइन में क्या खास?

करीब 2.5 एकड़ में फैला यह बंगला इटैलियन मार्बल से सजाया गया है. इसकी डिजाइन मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट क्लॉड बैटली ने तैयार की थी. बैटली आर्ट डेको और इंडो डेको स्टाइल के लिए जाने जाते थे और यही शैली जिन्ना हाउस की वास्तुकला में साफ नजर आती है. यह बंगला उस दौर की शानो-शौकत और राजनीतिक ताकत का प्रतीक माना जाता था.

क्या जिन्ना दोबारा इस घर में लौटना चाहते थे?

1947 के बाद जिन्ना ने इच्छा जताई थी कि वे भारत आने पर मुंबई में अपने इसी घर में ठहरना चाहेंगे. हालांकि उनकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी. साल 1948 में उनका निधन हो गया और उसके बाद यह बंगला हमेशा के लिए खाली रह गया. पिछले करीब सात दशकों से खाली पड़ा यह बंगला भारत सरकार की संपत्ति है और स्थानीय प्रशासन द्वारा संरक्षित है. समय-समय पर यह संपत्ति कानूनी विवादों और राजनीतिक बयानों का केंद्र भी रही है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जिन्ना हाउस को लेकर विवाद क्यों होते रहे?

साल 2017 में बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस बंगले को गिराकर इसे भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में बदलने की मांग की थी. पाकिस्तान की ओर से इसे दूतावास बनाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें खारिज कर दिया. जिन्ना की बेटी दीना वाडिया ने भी इस संपत्ति पर दावा किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. फिलहाल, जिन्ना हाउस आज भी खाली और बंद पड़ा है.

Mohammad Ali JinnahJinnah House MumbaiMohammad Ali Jinnah bungalowMalabar Hill property

