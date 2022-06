भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें जानवरों के आवासों के करीब खुले कुएं में गिरे एक तेंदुए के बचाया गया. एक छोटी क्लिप में तेंदुए को कुएं के अंदर से उठाकर और जैसे ही उसे बाहर निकाला जाता है, वह वहां से फटाफट बाहर आ जाता है. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सुशांत नंदा ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'अगर जानवरों के आवास के आसपास के कुओं को बंद कर दिया जाए तो ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी.'

पुरानी तकनीक से लोगों ने तेंदुए को बचाया

इतना ही नहीं, IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने तेंदुए को बचाने की पुरानी तकनीक की तारीफ की और इसे 'मोहनजोदड़ो हड़प्पा तकनीक' कहा. घटना के स्थान का अभी पता नहीं चल पाया है. शेयर किए जाने के बाद से, क्लिप को ट्विटर पर 47,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. कई इंटरनेट यूजर्स ने बचाव के लिए वन विभाग के अधिकारियों की सराहना की, जबकि अन्य ने बच्चों और वन्यजीवों के जोखिम से बचने के लिए खुले कुओं को ढकने का आग्रह किया.

Another day.

Another rescue of leopard from open well using the Mohenjo Daro Harappan technology.

This will stop only when we close the open wells around animal habitat. pic.twitter.com/kvmxGhqWlf

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 25, 2022