Advertisement
trendingNow13066694
Hindi Newsजरा हटकेमम्मी ने पूछा- क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पेट पर तकिया लगाए घूम रहे मासूम ​ने​ दिया ये करारा जवाब; Video देखें

मम्मी ने पूछा- क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पेट पर तकिया लगाए घूम रहे मासूम ​ने​ दिया ये करारा जवाब; Video देखें

Viral Video: छोटे बच्चे जितने क्यूट होते हैं उतने ही शरारती भी होते हैं. बच्चे मासूम होते हैं और बिना फिल्टर सच्चे मन के होते हैं. बच्चों की शरारतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे ऐसी शरारत कर देते हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. ऐसी ही शरारत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मम्मी ने पूछा- क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पेट पर तकिया लगाए घूम रहे मासूम ​ने​ दिया ये करारा जवाब; Video देखें

Viral Video: बच्चे मन के सच्चे होते हैं और मासूम भी होते हैं. बच्चों की शरारत भी मासूतियत भरी होती हैं. कई बार मासूम बच्चे ऐसी हरकरत कर देते हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. अक्सर बच्चे बड़ों की नकल करने की कोशिश करते है. खासतौर से घर के सदस्यों की नकल करते हैं. जब बच्चे किसी की तरह चलकर या बोलकर दिखाते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं ऐसा लगता है​ कि बस बच्चे को किसी की नजर ना लगे. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. वीडियो में एक छोटा सा बच्चा पेट फुलाकर अपने पापा की एक्टिंग कर रहा था. इस दौरान मम्मी ने पूछ लिया कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो. मम्मी के सवाल पर मासूम का जवाब आपको हैरान कर देगा. 

क्या दिया बच्चे ने जवाब?
इनटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि एक मासूम घर में खेल रहा है और इस दौरान उसने अपने डैडी को कॉपी करने के लिए या डैडी की तरह दिखने के लिए अपने पेट पर तकिया लगा लिया और कमर के पीछे हाथ रखकर पापा की तरह चलने लगा. इस दौरान मम्मी ने बच्चे से अंग्रेजी में पूछा- आर यू प्रेग्नेंट? इस पर  बच्चे ने तुरंत अंगेजी में जवाब दिया उसका हिंदी अनुवाद था कि मैं लड़का हूं में प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, मैं पापा को कॉपी कर रहा हूं. पापा का भी पेट निकला हुआ था. इस दौरान पापा भी मासूम का जवाब सुनकर ठहाके लगाने लगे. बच्चे के शानदार और छोटा मुंह बड़ी बात वाला जवाब खूब वायरल हो रहा है. 
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CutestAi (@cutesstai)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @cutesstai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स भी मजेदार प्रतिक्रिया दे रह हैं. एक यूजर ने लिखा, अच्छा है, कम से कम उसे पता तो है.
 
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

PregnantViral Videolittle child

Trending news

BJP महिला कार्यकर्ता पर पुलिस की बर्बरता, मारपीट पर क्या बोला परिवार
Karnataka Goverment
BJP महिला कार्यकर्ता पर पुलिस की बर्बरता, मारपीट पर क्या बोला परिवार
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता