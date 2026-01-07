मम्मी ने पूछा- क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पेट पर तकिया लगाए घूम रहे मासूम ​ने​ दिया ये करारा जवाब; Video देखें

Viral Video: बच्चे मन के सच्चे होते हैं और मासूम भी होते हैं. बच्चों की शरारत भी मासूतियत भरी होती हैं. कई बार मासूम बच्चे ऐसी हरकरत कर देते हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. अक्सर बच्चे बड़ों की नकल करने की कोशिश करते है. खासतौर से घर के सदस्यों की नकल करते हैं. जब बच्चे किसी की तरह चलकर या बोलकर दिखाते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं ऐसा लगता है​ कि बस बच्चे को किसी की नजर ना लगे. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. वीडियो में एक छोटा सा बच्चा पेट फुलाकर अपने पापा की एक्टिंग कर रहा था. इस दौरान मम्मी ने पूछ लिया कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो. मम्मी के सवाल पर मासूम का जवाब आपको हैरान कर देगा.

क्या दिया बच्चे ने जवाब?

इनटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि एक मासूम घर में खेल रहा है और इस दौरान उसने अपने डैडी को कॉपी करने के लिए या डैडी की तरह दिखने के लिए अपने पेट पर तकिया लगा लिया और कमर के पीछे हाथ रखकर पापा की तरह चलने लगा. इस दौरान मम्मी ने बच्चे से अंग्रेजी में पूछा- आर यू प्रेग्नेंट? इस पर बच्चे ने तुरंत अंगेजी में जवाब दिया उसका हिंदी अनुवाद था कि मैं लड़का हूं में प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, मैं पापा को कॉपी कर रहा हूं. पापा का भी पेट निकला हुआ था. इस दौरान पापा भी मासूम का जवाब सुनकर ठहाके लगाने लगे. बच्चे के शानदार और छोटा मुंह बड़ी बात वाला जवाब खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @cutesstai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स भी मजेदार प्रतिक्रिया दे रह हैं. एक यूजर ने लिखा, अच्छा है, कम से कम उसे पता तो है.



