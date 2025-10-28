Advertisement
trendingNow12978246
Hindi Newsजरा हटके

मम्मी ने बना डाला चप्पल का पकौड़ा, बच्चों ने जमकर खाया! Video देखकर किसी को नहीं हुआ यकीन

Chappal Pakora: इंटरनेट पर वायरल हुआ एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को ‘मम्मी के हाथ की चप्पल’ खिलाई. जानिए कैसे लौकी के पकौड़े बने चप्पल के आकार के और लोगों ने इस क्रिएटिविटी पर क्या रिएक्शन दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मम्मी ने बना डाला चप्पल का पकौड़ा, बच्चों ने जमकर खाया! Video देखकर किसी को नहीं हुआ यकीन

Chappal Pakora Viral Video: मां के हाथ का खाना अपने आप में एक इमोशन होता है. बचपन की यादों से जुड़ा हुआ ये स्वाद किसी मिशलिन स्टार शेफ के डिश से कम नहीं. ऐसा ही कुछ हुआ एक वायरल वीडियो में, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को घर का बना ‘चप्पल’ खिलाया. सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

कैसे बनी ये ‘मम्मी के हाथ की चप्पल’?

वीडियो में एक महिला लौकी से बने पकौड़े तैयार कर रही है. लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसने उस लौकी को ‘चप्पल’ के आकार में काटा और उसकी डंडी की छिलके से ‘स्ट्रैप’ बना दिया. फिर उसे बेसन में डुबोकर डीप फ्राई किया गया. जब वो सुनहरी और कुरकुरी हो गई, तो मां ने बेटे को प्लेट में चटनी के साथ परोस दी. बेटे ने मजाक में कहा, “मम्मी के हाथ की चप्पल खा रहा हूं.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बॉस ने रात को 11:00 बजे किया ऐसा मैसेज, पढ़कर एम्पलाई ने बोला- कोई मुझे बचा लो...

क्या सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पसंद किया या हंसे?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, “दो चप्पल और लगा दो एक चांटे के साथ.” तो किसी ने कहा, “लौकी द बेस्ट डिश.” एक यूजर ने लिखा, “वाह! स्वाद आ गया.” वहीं एक कमेंट था, “अब तो सच में लो-की खा सकता हूं.” कई लोगों ने इस वीडियो को ‘नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी’ बताया. किसी ने मजाक में लिखा, “मम्मी: चप्पल खाएगा? बेटा: हां मम्मी, लाओ.” एक ने कहा, “फुल मार्क्स फॉर क्रिएटिविटी.” वहीं किसी ने हंसते हुए लिखा, “जब रिश्तेदार आएं तो पूछो, चप्पल खाओगे?”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instamart (@instamart)

 

यह भी पढ़ें: 70 मिलियन साल से नींद में था यह डायनासोर बेबी, जब वैज्ञानिकों ने देखा तो लगा जैसे अभी फूटने वाला है अंडा! 

क्या ये सिर्फ मज़ाक था या एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है?

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर ‘फनी फूड’ ट्रेंड की एक नई लहर शुरू कर दी है. इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सड़क किनारे दुकानदार चड्डी पकौड़ा बेचते दिखे थे. यानी अब पकौड़ों का फैशन भी काफी ‘बोल्ड’ और हटके हो गया है. भारत में हमेशा से रसोई में कुछ नया करने की परंपरा रही है. अब इंटरनेट ने इसे और मजेदार बना दिया है. कभी ‘चप्पल पकौड़ा’ तो कभी ‘चड्डी पकौड़ा’. लोगों की सोच और हंसी दोनों ही वायरल हो रही हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

chappalpakoraMummyviraltrending

Trending news

शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
shashi tharoor news
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?