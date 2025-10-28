मम्मी ने बना डाला चप्पल का पकौड़ा, बच्चों ने जमकर खाया! Video देखकर किसी को नहीं हुआ यकीन

Chappal Pakora Viral Video: मां के हाथ का खाना अपने आप में एक इमोशन होता है. बचपन की यादों से जुड़ा हुआ ये स्वाद किसी मिशलिन स्टार शेफ के डिश से कम नहीं. ऐसा ही कुछ हुआ एक वायरल वीडियो में, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को घर का बना ‘चप्पल’ खिलाया. सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

कैसे बनी ये ‘मम्मी के हाथ की चप्पल’?

वीडियो में एक महिला लौकी से बने पकौड़े तैयार कर रही है. लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसने उस लौकी को ‘चप्पल’ के आकार में काटा और उसकी डंडी की छिलके से ‘स्ट्रैप’ बना दिया. फिर उसे बेसन में डुबोकर डीप फ्राई किया गया. जब वो सुनहरी और कुरकुरी हो गई, तो मां ने बेटे को प्लेट में चटनी के साथ परोस दी. बेटे ने मजाक में कहा, “मम्मी के हाथ की चप्पल खा रहा हूं.”

क्या सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पसंद किया या हंसे?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, “दो चप्पल और लगा दो एक चांटे के साथ.” तो किसी ने कहा, “लौकी द बेस्ट डिश.” एक यूजर ने लिखा, “वाह! स्वाद आ गया.” वहीं एक कमेंट था, “अब तो सच में लो-की खा सकता हूं.” कई लोगों ने इस वीडियो को ‘नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी’ बताया. किसी ने मजाक में लिखा, “मम्मी: चप्पल खाएगा? बेटा: हां मम्मी, लाओ.” एक ने कहा, “फुल मार्क्स फॉर क्रिएटिविटी.” वहीं किसी ने हंसते हुए लिखा, “जब रिश्तेदार आएं तो पूछो, चप्पल खाओगे?”

क्या ये सिर्फ मज़ाक था या एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है?

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर ‘फनी फूड’ ट्रेंड की एक नई लहर शुरू कर दी है. इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सड़क किनारे दुकानदार चड्डी पकौड़ा बेचते दिखे थे. यानी अब पकौड़ों का फैशन भी काफी ‘बोल्ड’ और हटके हो गया है. भारत में हमेशा से रसोई में कुछ नया करने की परंपरा रही है. अब इंटरनेट ने इसे और मजेदार बना दिया है. कभी ‘चप्पल पकौड़ा’ तो कभी ‘चड्डी पकौड़ा’. लोगों की सोच और हंसी दोनों ही वायरल हो रही हैं.