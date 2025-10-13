Advertisement
दिवाली की सफाई में मिली 2000 नोटों की गड्डी, इतनी ज्यादा कीमत में आ जाए 2 iPhone 17; लोगों ने लिए जमकर मजे

Diwali Cleaning: दीवाली की सफाई के दौरान एक महिला को पुराने डीटीएच बॉक्स से ₹2 लाख के पुराने 2000 रुपये वाले नोट मिले. सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो गई, जानिए लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं और अब इस पैसे का क्या होगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:48 AM IST
Viral Reddit Post: दीवाली के मौसम में हर भारतीय घर पूरी सफाई मोड में आ जाता है. झाड़ू, कपड़ा और बाल्टी के साथ हर कोना चमकाया जाता है ताकि त्योहार की रौनक पूरी तरह महसूस हो सके. लेकिन इस बार एक परिवार की दीवाली सफाई ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. दरअसल, एक महिला को पुराने डीटीएच सेट-टॉप बॉक्स से ₹2 लाख के पुराने 2000 रुपये वाले नोट मिले. ये वही नोट हैं जिन्हें 2023 में आधिकारिक रूप से चलन से हटा दिया गया था.

पैसा पुराने डीटीएच बॉक्स में कैसे छिपा रहा?

रेडिट पर “Biggest Diwali Safai of 2025” नाम से पोस्ट डालते हुए यूजर ने लिखा, “दीवाली की सफाई के दौरान मेरी मां को पुराने DTH बॉक्स में ₹2 लाख के 2000 के नोट मिले, शायद मेरे पापा ने नोटबंदी के वक्त रखे होंगे और भूल गए होंगे. हमने अभी तक उन्हें बताया नहीं है, कृपया बताएं कि अब क्या करें.” पोस्ट में नोटों की तस्वीर भी शेयर की गई, जिसे देखकर लोग दंग रह गए.

सोशल मीडिया पर लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी?

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर जमकर मजेदार कमेंट्स किए. किसी ने लिखा, “भगवान बस इतना पैसा दे दे कि रख के भूल जाऊं!” तो किसी ने कहा, “भाई 4-5 नोट भेज दे, बच्चों को दिखाऊंगा 10 साल बाद.” एक यूजर ने तो मजाक में यह भी लिखा, “रद्दी वाला 8-10 रुपये देगा इसके बदले.”

लोगों ने क्या समझदारी भरे सुझाव दिए?

हालांकि मजाक के बीच कुछ यूज़र्स ने समझदारी भरी सलाहें भी दीं. किसी ने लिखा, “₹2000 के नोट अब भी लीगल टेंडर हैं, लेकिन सिर्फ RBI के 19 चयनित दफ्तरों में बदले जा सकते हैं.” एक और यूजर ने लिखा, “RBI जाकर फॉर्म भरें, लेकिन ध्यान रहे ₹20,000 से ज़्यादा एक बार में न बदलें, वरना दिक्कत हो सकती है. इसे छोटे-छोटे बैच में बदलवाएं.”

 

Biggest diwali Safai of 2025
byu/Rahul_Kumar82 inindiasocial

 

2000 के नोट को क्यों किया गया था बंद?

बताया गया कि ₹2000 का नोट साल 2016 में नोटबंदी के बाद पेश किया गया था. लेकिन RBI की ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत 2023 में इसे चलन से हटा दिया गया. बैंकों ने 7 अक्टूबर 2023 तक ही इन नोटों को बदलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद केवल RBI दफ्तरों में ही एक्सचेंज की सुविधा रह गई.

दीवाली की सफाई या खजाने की खोज क्यों बन गई?

कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ये पैसे आखिर घर में इतने सालों तक बिना किसी की जानकारी के कैसे पड़े रहे. परिवार अब सोच रहा है कि पिता को यह बात बताई जाए या पहले चुपचाप एक्सचेंज करा लिया जाए. यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी घर की पुरानी चीजों में छिपे खजाने भी निकल आते हैं. दीवाली की यह सफाई न सिर्फ घर चमका गई, बल्कि परिवार के चेहरों पर भी हैरानी और हंसी दोनों ले आई.

