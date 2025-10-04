साल भर के बच्चे से इतनी शिकायत? वायरल हुआ मम्मी का नाराजगी वाला वीडियो

Viral Video: छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं खासकर जब वो बोलना सीखते हैं. जब बच्चे पहली बार किसी का नाम बोलते हैं तो घर में बड़ी ही खुशी का माहौल होता है. मम्मी-पापा में भी यही उत्सुकता रहती है कि देखना बच्चा पहले किसका नाम बोलता है. ऐसे में बच्चा जिसका नाम सबसे पहले बोलता है उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान होती है. इसी से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक मां अपने बेबी से नाराज है, क्योंकि उसने मम्मी से पहले 'पापा' बोलना सीख लिया है. आप भी देखें ये नाराजगी का वीडियो.

क्या थी मम्मी की शिकायत?

इंटरनेट पर वायरल हो रही मम्मी अपने बेबी से नाराजगी जताते हुए कहती है कि अपने बेबी के लिए मैं 9 महीने पेन में रही और इंजेक्शन लगवाए. इसके बाद रात को उठ-उठकर अपनी नींद खराब की और इसको फीड कराया. इसके अलावा अब इसकी पॉटी और सुसु भी मैं ही करवा रही हूं, लेकिन इसने कल रात को पहला वर्ड 'पापा' बोला है. इसके बाद वो महिला अपने नाराजगी जताते हुए अपने बेबी से कहती है कि एक बार मम्मा भी बोल दो कोई मुश्किल नहीं होगी. छोटे से बच्चे से नाराजगी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर खूब वायरल किया जा रहा है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @rupalijaswalrj नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो पर अभी तक 12 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "पिताजी का संघर्ष किसी को नहीं दिखता, पर मां का प्यार सबको दिखता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "कल को ये बड़ा हो जाएगा और इस रील को देखकर खुद पर ही हंसेगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "मेरी बेटी पहला वर्ड मम्मा बोली थी."

