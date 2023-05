America और Switzerland नहीं, यहां का सबसे गरीब भी है करोड़पति! आखिर कहां से आई बेशुमार दौलत?

Which Country Is Richest In The World: आप जेब में कितना पैसा रख कर चलें कि अपने देश के 1 फीसदी अमीरों की लिस्ट में शामिल हो पाएं? इसी सवाल के जवाब में कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक (Consultancy Firm Knight Frank) ने एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में मोनाको (Monaco) नाम के एक छोटे से मुल्क ने सबको चौंका कर रख दिया. मोनाको में टॉप 1 फीसदी अमीरों (Top 1% Billionaire) की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपके पास करीब 102 से लेकर 105 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए.

क्या है अमीरों की कंडीशन? स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां के 1 फीसदी अमीरों से लिस्ट में जगह बनाने के लिए आपके पास कम से कम 54 से 45 करोड़ होने चाहिए. जहां एक ओर दुनिया भर में अमीरों का औसत तेजी से कम होता नजर आ रहा है. वहीं, भारत में अमीरी बढ़ती हुई देखी जा रही है. ऐसा रिपोर्ट दावा किया गया है. इतना ही नहीं नाइट फ्रेंक की रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत में आप रहते हैं तो यहां पर अमीरों की 1 फीसदी लिस्ट में शामिल होने के लिए 1.44 करोड़ रुपए की जरूरत होगी. इस लिस्ट में भारत को 22वें नंबर पर रखा गया है. वहीं एशिया में सिंगापुर को टॉप पर जगह दी गई है. अगर अमेरिका की बात करें तो यहां पर एक फीसदी अमीरों में शामिल होने के लिए आपको 42 करोड़ का मालिक बनना पड़ेगा. मोनाको कैसे बना अमीर? अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे इस छोटे से मुल्क में अमेरिका जैसे सुपर पावर को पछाड़ दिया, तो आपको बता दें कि मोनाको में टैक्स बहुत कम या ना के बराबर है. इसकी वजह से दुनियाभर के अमीर तेजी से इस देश की ओर रुख कर रहे हैं. हालांकि, आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यहां पर कई करोड़पति आपको सड़कों पर सोते हुए को दिख जाएंगे क्योंकि यहां की जमीन से सिमटती जा रही है. नागरिकता हासिल करना बहुत आसान मोनाको की नागरिकता हासिल करना भी बहुत आसान है. आपको बता दें कि मोनाको में करीब 40 हजार लोगों की आबादी बसती है, जहां पर 32 फीसदी लोग करोड़पति हैं, 15 प्रतिशत मल्टी मिलियनेयर हैं और करीब 12 लोग अरबपतियों की लिस्ल में शामिल हैं. यहां की मूल आबादी आपको 12 हजार की ही मिलेगी. बाकी अन्य लोग किसी दूसरे देश से आए हुए हैं जो यहीं रहते हुए अपना बिजनेस या काम कर रहे हैं. आसान भाषा में कहें तो यहां का सबसे गरीब आदमी भी करोड़पति है.