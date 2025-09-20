बारिश में छत पर डांस रील बना रही थी ये लड़की, फिर हो गई बंदर की एंट्री और कब्जा लिया फोन और फिर...
Advertisement
trendingNow12930104
Hindi Newsजरा हटके

बारिश में छत पर डांस रील बना रही थी ये लड़की, फिर हो गई बंदर की एंट्री और कब्जा लिया फोन और फिर...

Monkey In Dance Reel Viral: एक लड़की बारिश में रील बना रही थी बंदर आया और फोन उठाकर ले गया. अब लोग इस वायरल रील का खूब मजाक बना रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वीडियो पोस्ट किसने किया. वीडियो देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बारिश में छत पर डांस रील बना रही थी ये लड़की, फिर हो गई बंदर की एंट्री और कब्जा लिया फोन और फिर...

Viral Reel: बच्चों से लेकर बड़ों तक में रील बनाने का चस्का बढ़ता ही जा रहा है. कई बार ये विवाद का कारण भी बनता है तो कई बार रील के चक्कर में लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी. कुछ लोग तो रील के चक्कर में ट्रेन तक को नहीं छोड़ा और जान जोखिम में डालकर रील बनाई, लेकिन आज हम जिस रील के बारे में बात कर रहे हैं वो रील 'रील बनाने के बारे में' है. एक लड़की छत पर रील बना रही थी कि अचानक से वहां बंदर आ गया. उसके बाद जो हुआ वो उसी रील में रिकॉर्ड हो गया.

कहां से आया बंदर?
इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही रील में देखा जा सकता है कि एक लड़की छत पर बारिश में डांस रील बना रही है और वहां बंदर आ जाता है. इसके बाद बंदर इस लड़की का फोन उठाकर ले जाता है. ये लड़की रील बनाने के लिए फोन को जमीन में सेट करती है और खुद कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है. इसके बाद वो बारिश में नाचना शुरू ही करती है कि सामने से बंदर आ जाता है. बंदर को देखते ही लड़की तो दीवार के पीछे छिप जाती है और फोन को वहीं पर छोड़ देती है. इसके बाद रील पर बंदर का चेहरा दिखता है. बंदर फोन को लेकर दीवार पर चढ़ जाता है. अब ये रील सोशल मीडिया पर मजाक बन रही है. लोग इस रील को देखकर खूब हंसी उड़ा रहे हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: ले गोबर, नंबर वन का गोबर! सब्जी और फल वालों को करो साइड और मिलो गोबर बेचने वाले से

 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बंदर तो बहुत अच्छा एडिटर निकला." दूसरे यूजर ने लिखा, "बंदर ने ही ये रील पोस्ट की है." तीसरे यूजर ने लिखा, "बंदर का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता है." चौथे यूजर ने लिखा, "अब बंदर भी रील बनाएगा."
यह भी पढ़ें: दादी के हत्थे चढ़ा ChatGPT, मांग लिया फोन; बोली- एड्रेस भेज मिलने आ रही हूं

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

monkesh bhaiDance Videoviral reel

Trending news

भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
;