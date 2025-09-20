बारिश में छत पर डांस रील बना रही थी ये लड़की, फिर हो गई बंदर की एंट्री और कब्जा लिया फोन और फिर...

Viral Reel: बच्चों से लेकर बड़ों तक में रील बनाने का चस्का बढ़ता ही जा रहा है. कई बार ये विवाद का कारण भी बनता है तो कई बार रील के चक्कर में लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी. कुछ लोग तो रील के चक्कर में ट्रेन तक को नहीं छोड़ा और जान जोखिम में डालकर रील बनाई, लेकिन आज हम जिस रील के बारे में बात कर रहे हैं वो रील 'रील बनाने के बारे में' है. एक लड़की छत पर रील बना रही थी कि अचानक से वहां बंदर आ गया. उसके बाद जो हुआ वो उसी रील में रिकॉर्ड हो गया.

कहां से आया बंदर?

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही रील में देखा जा सकता है कि एक लड़की छत पर बारिश में डांस रील बना रही है और वहां बंदर आ जाता है. इसके बाद बंदर इस लड़की का फोन उठाकर ले जाता है. ये लड़की रील बनाने के लिए फोन को जमीन में सेट करती है और खुद कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है. इसके बाद वो बारिश में नाचना शुरू ही करती है कि सामने से बंदर आ जाता है. बंदर को देखते ही लड़की तो दीवार के पीछे छिप जाती है और फोन को वहीं पर छोड़ देती है. इसके बाद रील पर बंदर का चेहरा दिखता है. बंदर फोन को लेकर दीवार पर चढ़ जाता है. अब ये रील सोशल मीडिया पर मजाक बन रही है. लोग इस रील को देखकर खूब हंसी उड़ा रहे हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ले गोबर, नंबर वन का गोबर! सब्जी और फल वालों को करो साइड और मिलो गोबर बेचने वाले से

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बंदर तो बहुत अच्छा एडिटर निकला." दूसरे यूजर ने लिखा, "बंदर ने ही ये रील पोस्ट की है." तीसरे यूजर ने लिखा, "बंदर का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता है." चौथे यूजर ने लिखा, "अब बंदर भी रील बनाएगा."

यह भी पढ़ें: दादी के हत्थे चढ़ा ChatGPT, मांग लिया फोन; बोली- एड्रेस भेज मिलने आ रही हूं

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.